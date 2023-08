Opbrengst Barbie passeert 1 miljard dollar: best verkopende film van vrouwelijke soloregisseur ooit

Regisseur Greta Gerwig bij de première van ‘Barbie’ in Los Angeles. Beeld Michael Buckner / Variety via Getty

Greta Gerwig is de eerste vrouwelijke soloregisseur van een film die meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht. Haar film Barbie is dat bedrag na ruim drie weken al gepasseerd.

Frozen, Frozen 2 en Captain Marvel passeerden deze grens ook, bij deze films werkten vrouwelijke regisseurs in een duo met een man. Wereldwijd zijn er 53 films geweest die meer dan 1 miljard dollar in het laatje van filmproducenten brachten.

Barbie is nog niet de best verkopende film van 2023. The Super Mario Bros. Movie, over de populaire loodgieterbroers Mario en Luigi van de Nintendogames, bracht in vier maanden 1,3 miljard dollar op.

Barbie staat momenteel op plek 45 op de lijst van best verkopende films aller tijden, blijkt uit cijfers van Box Office Mojo. De film is nog steeds in de bioscoop te zien, en zal dus nog een aantal plaatsen stijgen. Om Avatar (2009) van de eerste plaats te stoten, moet de film meer dan 2,9 miljard dollar opbrengen.

Vrouwen nemen relatief minder vaak plaats in de regisseursstoel. Slechts 29 procent van de Nederlandse bioscoopfilms gemaakt tussen 2017 en 2021 is geregisseerd door een vrouw, laten cijfers van het Europese Audiovisuele Observatorium zien. Van alle Europese films was dat 22 procent.

Van de honderd populairste Amerikaanse films in 2022 werd 9 procent geregisseerd door een vrouw, blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse Annenberg School for Communication. Bij slechts 2,7 procent van deze films was de regie in handen van een vrouw van kleur. Sinds 2007 schommelt het aandeel vrouwelijke regisseurs tussen de 1,9 en 15 procent.