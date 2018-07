Op zoek naar het Bløf-effect in Zoutelande

Sinds Bløf begin dit jaar het nummer Zoutelande de hitlijsten in torpedeerde, zou het toerisme in de Zeeuwse badplaats zijn geëxplodeerd. Een kijkje in Zoutelande, waar ‘ik ben blij dat je hier bent’ in rap tempo het nieuwe toeristische motto lijkt te worden.

Onder kleurige parasols zoeken de badgasten beschutting tegen de tropische hitte, vrachtschepen glijden door de vaargeul langs het strand, in paviljoen De Zeeuwse Rivièra worden mosselen geserveerd. Op zo’n moment is Zoutelande even tijdloos, weg van de wereld met al haar zorgen.

‘Ik hoorde iedereen opeens over Zoutelande. Dat kwam door dat mooie liedje. Toen dacht ik: laat ik zelf eens gaan kijken’, zegt Annick Snauwaert (55) uit Antwerpen. ‘Als je naar de Belgische kust gaat, naar Knokke of Blankenberge, sta je uren in de file. Hier rijd je zo naar toe. Het is hier super, we komen zeker terug.’

Deze week werd Zoutelande van de Zeeuwse groep Bløf en de Belgische zangeres Geike Arnaert uitgeroepen tot grootste Nederlandstalige hit aller tijden, opvolger van Rood van Marco Borsato. En in het badplaatsje in Walcheren zou het drukker zijn dan ooit, vooral door Vlaamse gasten die Zoutelande hebben ontdekt dankzij Geike Arnaert.

‘Cijfers hebben we nog niet, die komen pas na het seizoen. Maar we horen van hoteliers en strandtentexploitanten dat er vooral meer Belgen zijn. Het loopt dit jaar heel soepel, dat is wel duidelijk’, zegt wethouder Arie Schot (SGP-ChristenUnie) van de gemeente Veere, waaronder Zoutelande valt.

Er zijn mensen die naar warme landen emigreren

Maar we hebben geen geld in onze koude handen

Dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande, Zoutelande

Romantiek van de misère

Vreemd genoeg is de tekst van Zoutelande helemaal niet zo positief. Het nummer is een cover van Frankfurt Oder van de Duitse zanger Bosse, die de romantiek van de misère bezong. Ik houd zo veel van je, zong hij tot zijn vriendin, dat ik zelfs gelukkig met je ben in Frankfurt an der Oder, die troosteloze uithoek in de vroegere DDR.

Voor de vertaling moest Bløf op zoek naar een Nederlands equivalent. Even werd Krabbendijke overwogen, maar de keus viel op Zoutelande. ‘Zoutelande is in de zomer heel leuk. Maar in de winter is het een verlaten dorp, en heeft het iets mistroostigs’, zei zanger Paskal Jakobsen in NRC Handelsblad. ‘Ach, de nummers van Bløf mag iedereen zelf interpreteren, en wij geven er een positieve interpretatie aan’, glimlacht Tim Wouters, directeur strandexploitatie van de gemeente Veere.

Een badgast geniet in Zoutelande van de zon. Foto Freek van den Bergh

Zoutelande, 1.600 inwoners, heeft de meeste zonuren en het hoogste natuurlijke duin van Nederland. Van oudsher is het een pretentieloze familiebadplaats. Zoutelande heeft niet de stijl en de geschiedenis van Domburg, maar ook niet de disco’s en de dronken jongeren van Renesse, om nog maar te zwijgen van het lawaai, het casino en de visuele vervuiling van Scheveningen.

Ingetogen

Naar Zoutelande ga je het liefst met je gezin, zoals je opa en oma dat ook al deden. Wellicht is het een erfenis van David Kodde, die er van 1921 tot 1959 SGP-burgemeester was. Hij zat ook in de Tweede Kamer, waar hij consequent in Zeeuwse klederdracht verscheen. Kodde verbood openbare dansgelegenheden en badkleding mocht alleen aan het strand worden gedragen.

Dat is lang geleden, maar nog altijd heeft Zoutelande iets ingetogens. ‘Het moet hier geen Belgische kust worden’, zegt wethouder Schot. ‘Geld is belangrijk, maar niet het belangrijkste. We zijn ook een gezonde gemeente. Genoeg is genoeg. Als jij hier komt met een plan voor een casino met een grote discotheek, gaat dat hem niet worden.’

We zitten hier in het gammele strandhuis

Maakte me toch al niet uit waar we waren

We verzuipen ons zelf in de drank van je vader

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Een drukke stranddag in het Zeeuwse Zoutelande. Foto Freek van den Bergh

De Kartoffelschnaps en Bockwurst uit het Duitse origineel werden wodka en bokking, het Gartenpavillion (tuinhuis) een oud strandhuis. Sommige toeristen gaan op zoek naar het oude strandhuis, niet beseffend dat Zoutelande fictie is. In de videoclip komt paviljoen De Zeeuwse Rivièra een paar keer voorbij. ‘Daarom zijn er zijn mensen die denken dat dit het oude strandhuis is. Dan zeg ik dat het niet klopt’, zegt de uitbater. In de tuin van Italiaans restaurant Il Punto staat een oud strandhuisje, met de tekst ‘Ik ben blij dat je hier bent’, de regels die in rap tempo het nieuwe toeristische motto van Zoutelande lijken te worden.

Zoals aan zoveel traditionele badplaatsen zat ook aan Zoutelande een Fawlty Towers-kant. Oude hotels, knullige tuinhuisjes die aan toeristen werden verhuurd. Maar volgens wethouder Schot is dat snel aan het veranderen. Verouderde hotels zijn gesloopt, nieuwe appartementencomplexen verrijzen, in een bescheiden stijl die niet vloekt met het oude dorp.

Het Bløf-effect

Net buiten de dorpskern ligt het nieuwe hotel De Tien Torens, door de lezers van de Provinciale Zeeuwse Courant uitgeroepen tot mooiste gebouw van Zeeland. Tegen de duinen is een elegante constructie van beton neergezet, begroeid met helmgras. Voor het penthouse betaal je dezer dagen 955 euro per nacht, maar dan heb je ook drie slaapkamers met eigen badkamer, een privésauna en een dakterras met uitzicht op de zee, de duinen en heel Walcheren. Het is van een onzoutelandse luxe en glamour. ‘We werden met argusogen bekeken, maar het hotel is goed ontvangen. Het dorp kon best een oppepper gebruiken’, zegt gastvrouw Linda den Boer.

Ook in deze designomgeving is het Bløf-effect voelbaar. Den Boer: ‘Ik werd opgebeld door een Belgische meneer die het liedje op de radio hoorde. Hij had eerst gekeken of Zoutelande geen fictieve plaats was. Vervolgens heeft hij een kamer bij ons geboekt.’