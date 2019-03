Op zoek naar een e-bike op de beurs in Utrecht

De e-bike ontworstelt zich aan het oubollige imago van seniorenfiets. Voor het eerst is de omzet van elektrische fietsen hoger dan die van gewone stadsfietsen. Op de beurs E-Bike Xperience in Utrecht blijkt uit reacties van drie bezoekers waarom.

Sergio Moreno (36), Amsterdam, medewerker audit bij een bierbrouwerij:

‘We verhuizen binnenkort van Amsterdam naar Amstelveen, dus de afstand naar mijn werk wordt groter, tien tot vijftien kilometer. We krijgen ook een tweede baby, dus we moeten ook een bakfiets kopen, maar ik wil ook een normale e-bike. Amsterdam is te druk voor een auto, dat is mijn laatste keus. Dan zou ik liever met het openbaar vervoer gaan, maar nu is de metrolijn in Amstelveen dicht. Een elektrische fiets kost minder lichaamsinspanning, maar je bent langer onderweg. Nu fiets ik vijf kilometer op een gewone fiets naar mijn werk. Als ik straks vijftien kilometer op een e-bike afleg is dat ongeveer hetzelfde aan inspanning. Ik wil een e-bike waar een kinderzitje op kan. Ik denk bijvoorbeeld aan Santos of Van Moof. Wij hebben geen auto. Bewust niet. Sinds twee jaar wonen we in Nederland. We komen uit Mexico en in Mexico moet je een auto hebben. Mexico-Stad is heel heuvelachtig en het openbaar vervoer is niet goed. In het Noorden van Mexico is het veel te warm om te fietsen. We vinden het heel bevrijdend om geen auto te hebben. Het is hier lekker vlak en de wegen en fietspaden zijn heel goed.’

Sergio Moreno Beeld Arie Kievit

Koen van Wijngaarden (27), Delft, medewerker softwarebedrijf:

‘Ik heb recent een huis gekocht in Delft, op 25 kilometer van mijn werk in Rotterdam-Alexander. Met het openbaar vervoer is er een goede aansluiting, maar ik merk dat ik niet veel meer sport. En 25 kilometer is net een afstand waarvan ik denk: dat moet wel kunnen een beetje ondersteuning. Zonder ondersteuning kom ik waarschijnlijk niet helemaal netjes op kantoor aan. Het is ook een gezondheidskeuze, ik beweeg anders niet genoeg op een dag. Als ik echt gemiddeld 43, 44 kan halen, dan ben ik een half uur, drie kwartier onderweg. Dat is vergelijkbaar met de trein. Dat is voor mij een reden om het te doen, ook omdat de trein best wel vol kan zitten ’s ochtends. De auto wil ik juist inleveren. In de Randstad heb je niet veel plezier van je auto. Het is leuk, auto rijden, maar niet als je steeds in de file staat. Vaak heb je ook gedoe met parkeren. Als ik ergens naar toe wil, kan ik best met het openbaar vervoer. Of anders een auto huren via Greenwheels of iets dergelijks. Het milieu weegt voor mij ook wel mee. Ik ben op zoek naar een speed pedelec waarmee ik 45 kan halen.’

Koen van Wijngaarden Beeld Arie Kievit

Mirjam Jansen (47), Harderwijk, tekstschrijver:

‘Voor mijn werk ga ik vaak van Harderwijk naar Zwolle. Dat is met een e-bike goed te doen. Ik houd van buiten zijn en ik wil liever fietsen dan in de auto zitten. En ik heb een hekel aan files. Met een e-bike kom je ook niet bezweet op je werk aan. In mijn vrije tijd houden we ook van fietsen en buiten zijn, en dan willen we net even wat verder dan nu. Bijvoorbeeld naar Amsterdam, 75 kilometer bij ons vandaan, daar een nachtje slapen en dan weer terug. Dat doe je niet op een gewone fiets. Ik ben wel bang dat een elektrische fiets ten koste gaat van mijn lichaamsbeweging. Daarom kijk ik ook: hoe fietst hij zonder dat je de elektrische ondersteuning aanzet? Bij de fiets die ik net heb geprobeerd, van Specialized, is dat heel goed te doen. Als ik naar de bakker fiets, zet ik hem uit. Als ik verder ga, zet ik hem aan. Ik heb wel een auto die ik nauwelijks gebruik. Ik ben hem aan het oprijden, ik heb hem nu 16 jaar, maar hij doet het nog heel goed. Ik ben op zoek naar een sportieve e-bike, die toch betaalbaar is, tussen 2.500 en 3.200 euro.

Mirjam Jansen Beeld Arie Kievit

Inmiddels zijn er e-mountainbikes, e-racefietsen, e-choppers voor fietsende Hell’s Angels en zelfs een e-step die via een loopband wordt aangedreven. Het hippe Amsterdamse merk Van Moof, niet aanwezig op de beurs, komt binnenkort met een elektrische versie van zijn ‘urban’ fiets, door Van Moof zelf liever bike genoemd. De elektrificatie van het fietsenpark is overigens niet zonder gevaar, zo bleek op de E-Bike Xperience, waar een testparcours was aangelegd. De snelle ‘speed pedelecs’ van het dure merk Stromer mochten niet meer worden uitgeprobeerd, nadat enkele mensen op het parcours onderuit waren gegaan.