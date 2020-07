Op zoek naar de klokkenluider die beweert dat techgigant Huawei spioneert

Groot-Brittannië weert sinds deze week apparatuur van het Chinese Huawei uit het mobiele netwerk, uit angst voor spionage. Ook een anonieme klokkenluider beweerde dat de techgigant data onderschept. De Volkskrant gaat naar hem op zoek.

Hij kan zijn identiteit niet prijsgeven. Daarvoor is zijn boodschap te explosief. ‘Mijn collega’s zouden zeggen: waar ben je in godsnaam mee bezig?’ Het is vrijdag 1 februari 2019 en op verschillende plekken in Europa luisteren veiligheidsteams van telecompartijen naar een hoogst ongebruikelijke en vertrouwelijke conference call. Aan het woord is een man die anoniem wil blijven en die een schokkend verhaal deelt.

Hij wordt geïntroduceerd door Wim de Meyer, een Belg die aan het hoofd staat van de informele telecomclub ETIS. Dit is een gezelschap van 25 Europese telecombedrijven die met elkaar informatie uitwisselen over zaken als informatiebeveiliging. Ze komen elk half jaar samen. De Meyer kent de anonieme man al jaren en toen die hem een dag eerder belde, had De Meyer onmiddellijk de werkgroep ‘CERT-SOC’ van ETIS geïnformeerd – specialisten die gaan over digitale veiligheid. Van KPN tot British Telecom en van Deutsche Telekom tot het Deense TDC: ze luisteren aandachtig mee.

Deze specialisten krijgen permanent de laatste informatie over veiligheidslekken, kwetsbaarheden en incidenten. Maar wat ze op 1 februari horen, is ook voor hen hoogst ongebruikelijk. Na de introductie begint de man te vertellen. Hij zegt dat het telecombedrijf waar hij werkzaam is de laatste jaren flink heeft geïnvesteerd in apparatuur van een zekere Chinese partij. Het radionetwerk, de antennes die de data van gebruikers transporteren, maar ook het zogeheten Business Support System, dat betalingen afhandelt, zijn van dit Chinese technologiebedrijf.

Hij vertelt dat hij verontrustende rapporten heeft gezien. Dat er achterdeurtjes zijn ontdekt in de verschillende systemen van de Chinese partij. Dat die data onderschept en opvraagt op een ‘zeer gerichte’ manier. Dat die data afkomstig zijn van specifieke personen van overheidsorganen, industriële bedrijven en een bank in zijn land.

De spionage is bij toeval ontdekt door technische collega’s van de man. Ze zagen dat er logbestanden ontbraken. Die functioneren als geheugen: ze houden precies bij wat er gebeurt op de systemen van het bedrijf en welke processen er draaien. De logs worden automatisch bewaard en nooit gewist. Dat er logs kwijt waren, deed meteen alarmbellen afgaan. Toen de technici gingen kijken wat er gebeurde als de logs verdwenen, zagen ze nog meer patronen. Er werden wijzigingen aangebracht in het systeem van het telecombedrijf. Op die momenten gingen ineens allerlei data naar buiten. Data van klanten van de telecomprovider.

Toen het bedrijf navraag deed bij de Chinese partij, wimpelde die alle vragen af. Er werd gezegd dat het om het trainen van systemen ging en het verbeteren van kunstmatige intelligentie. Dat geloofde niemand bij het telecombedrijf. Daarom werd het Chinese bedrijf gevraagd om de broncode van de apparatuur te geven, maar het weigerde dat. En omdat het telecombedrijf het toen ook niet meer wist, werd besloten om het te negeren. Vier keer in de laatste jaren was de Chinese partij betrapt op het wegsluizen van klantendata. Serieuze spionage, maar het telecombedrijf had besloten er niet mee naar buiten te treden. Daarmee schonden ze de Europese privacyverordening die het verplicht stelt datalekken te melden.

‘We zitten in een zeer moeilijke situatie’, vertelt de man. Nu toch nog openheid van zaken geven kan eigenlijk niet meer. Klanten zouden weglopen, boetes zouden worden opgelegd en er zou een strafrechtelijk onderzoek volgen. De ceo van het telecombedrijf heeft daarom de betrokken medewerkers opgedragen er nooit mee naar buiten te treden. Daarom wil de man waarschuwen. Voordat de andere Europese telecombedrijven met de Chinese partij in zee gaan, wil hij dat ze weten wat er in zijn land is gebeurd.

Het verhaal van de man veroorzaakt schrik bij de toehoorders. In het voorjaar van 2019 is de telecomwereld in de ban van Huawei. De Amerikaanse regering beschuldigt het Chinese bedrijf van spionage en nauwe banden met het Chinese regime. De Amerikanen dreigen bondgenoten inlichtingen te ontzeggen als ze Huawei toelaten bij de aanleg van het nieuwe 5G-netwerk. Ook Nederland staat, net als diverse Europese landen, op het punt een beslissing te nemen over de deelname van Huawei aan het 5G-netwerk en moet daarbij een keuze maken tussen economie – Huawei is goedkoop en China is een belangrijk handelsland – en veiligheid. De implicaties zijn enorm, evenals de Amerikaanse druk. Dat blijkt onder meer uit een bezoek van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, aan het toenmalig hoofd van de AIVD Dick Schoof. In mei 2019 lunchen ze op het hoofdkantoor van de AIVD in Zoetermeer. Belangrijkste onderwerp: Huawei.

Het probleem met de Amerikaanse beschuldigingen is dat ze niet hard te maken zijn. Er is wereldwijd niet één bewezen geval van Chinese spionage via apparatuur van Huawei. Daarom is de informatie die de Europese telecomproviders die vrijdag 1 februari horen zo explosief: voor het eerst horen ze dat Huawei een paard van Troje zou zijn in het hart van Europese telecombedrijven. Maar het verhaal dat ze van de klokkenluider horen, laat ook zien hoe ingewikkeld het is die claim te verifiëren. Omdat de telecomwereld een vrij gesloten wereld is waarin de belangen groot zijn – evenals de concurrentie en achterdocht.

Op zoek naar de klokkenluider

Wie is de man en wat gebeurt er met zijn waarschuwing? Maanden na het gesprek krijgt de Volkskrant via een Britse journalist een transcript van de conferencecall. De journalist wil gezamenlijk proberen de claims te verifiëren. De inhoud van het gesprek heeft zich langzaam door Europa verspreid. Specialisten van KPN beginnen een intern onderzoek naar Huawei en ook het Agentschap Telecom en inlichtingendienst AIVD raken op de hoogte.

De eerste logische stap is navraag doen bij ETIS, waar de man zijn verhaal deelde. Wim de Meyer laat in verschillende e-mails weten dat hij niets kan zeggen over de aard van de beschuldigingen. ‘Serieuze aantijgingen of dreigingen worden op het hoogste niveau behandeld en zijn geclassificeerd als ‘TLP Red’, wat betekent dat openbaarmaking beperkt is tot de werkgroep.’ De werkgroep bepaalt volgens hem of de informatie geverifieerd is of niet. ‘Het is aan de experts in de werkgroep om de betrouwbaarheid, relevantie en potentiële impact van de info te checken.’ Als we blijven vragen naar de achtergrond van het gesprek, antwoordt hij dat ETIS ‘zich alle rechten voorbehoudt’ indien er een artikel verschijnt met suggestieve informatie.

De telecomproviders die meededen aan de call willen evenmin iets zeggen. Van de twintig benaderde buitenlandse partijen, reageren er drie. Het Deense TDC gaat niet op vragen in. Swisscom is de enige die inhoudelijk reageert. Het bedrijf zegt ‘regelmatig’ informatie uit te wisselen met ‘Europese providers’. KPN zegt in een reactie: ‘We nemen meldingen altijd serieus, we onderzoeken ze en nemen maatregelen indien nodig. Over individuele onderzoeken doen we geen uitspraken. Over de inhoud van ETIS-gesprekken doen we ook geen mededelingen, die zijn vertrouwelijk.’ Ook de AIVD wil niets over de informatie zeggen. De geheimzinnigheid neemt toe, evenals onze nieuwsgierigheid.

Als we personen in de telecomsector en in de inlichtingenwereld spreken, blijkt dat de informatie op meerdere plekken bekend is. KPN heeft volgens bronnen om ip-adressen verzocht bij ETIS om de claims te onderzoeken. Die ip-adressen kreeg het bedrijf niet, waarna de conclusie van het interne onderzoek luidde dat de situatie zoals beschreven door de klokkenluider niet bij KPN speelt. De AIVD heeft geen onderzoek gedaan naar de herkomst van de informatie. De inlichtingendienst houdt Chinese spionagegroepen in de gaten, onderzoekt slachtoffers en probeert op die manier Chinese spionage in kaart te brengen.

Wie was de klokkenluider? Een aantal bronnen zegt dat het om iemand uit Scandinavië gaat. Hij zou uit Zweden komen en werkzaam zijn bij Tele2. Die informatie wordt later in Groot-Brittannië en in Nederland bevestigd. Niemand kent zijn naam. Op LinkedIn naar medewerkers van Tele2 zoeken is onbegonnen werk.

Als we online Tele2 Zweden nagaan, valt het ons op dat de ceo, een vrouw, recent bij het bedrijf is vertrokken. De klokkenluider hintte daarop. Ook heeft Tele2 een samenwerkingsverband met Vodafone – nog een detail dat de man in het vertrouwelijke gesprek met de telecomproviders noemde. Op goed geluk gaan we naar Zweden.

Omdat we niet meteen naar Tele2 willen, maken we omtrekkende bewegingen. We spreken met telecomexperts en voormalig medewerkers van Tele2. Die vertellen dat Tele2 veel overheidsklanten heeft. Ze vertellen ook dat Tele2 systemen van Huawei gebruikt, bijvoorbeeld het radio- en antennenetwerk en sommige routers. Ook zou Tele2 gebruik maken van Huawei-servers voor de cloudopslag. Van een incident of mogelijke spionage hebben ze niet gehoord. Een oud-medewerker: ‘Maar er is altijd de angst dat er data weglekken.’ Een officiële Zweedse instantie die toeziet op de telecomsector en geïnformeerd moet worden bij ernstige incidenten zegt in een off the record-gesprek niet van een dergelijk incident op de hoogte te zijn.

Een dag later gaan we naar Tele2. Het gesprek, in een fonkelnieuw gebouw aan de rand van Stockholm, begint met vriendelijkheden. Twee managers staan ons te woord, een woordvoerder maakt druk aantekeningen. We vragen eerst naar de procedure bij een datalek. Is Tele2 verplicht melding te doen van een incident?

Ja, vertellen de mannen. Tele2 moet bij een datalek of een vermoeden ervan een melding doen bij de telecomwaakhond. Ook geeft het bedrijf cijfers over datalekken. Bij een ernstige casus wordt de politie ingelicht en volgt een strafrechtelijk onderzoek. Langzaam beweegt het gesprek zich richting de Chinese partij. In hoeverre maakt Tele2 gebruik van Huawei? Bijna niet, is het antwoord. In het radio-antennenetwerk misschien maar in de kern van het telecomnetwerk zit geen Huawei. Wel Nokia.

Vreemd. De klokkenluider had het specifiek over het core-netwerk en over bijvoorbeeld het Business Support System en het Operational Support System. Twee computersystemen die ervoor zorgen dat de processen in een telecombedrijf soepel verlopen. Ook was er informatie over de manier van data wegsluizen. Dat zou op een manier gebeuren die gelijk is aan ‘wettige interceptie’. De Chinese partij zou de apparatuur voor die interceptie ook bij Tele2 geleverd hebben. Maar de managers van het bedrijf zeggen wederom van niets te weten.

Dan neemt het gesprek een gekke wending. Viktor Wallström, vice-president communicatie en duurzaamheid bij Tele2, neemt het woord en vraagt wat het doel van het gesprek is. Hij heeft een suggestie: zijn jullie misschien benaderd door een klokkenluider die vertelt dat zich een aantal serieuze spionagegevallen heeft voorgedaan? Want als dat zo is, kan hij vertellen dat die man bij het bedrijf bekend is, en dat hij valse informatie over Huawei heeft verspreid om Tele2 zwart te maken. Tele2 heeft aangifte tegen hem gedaan. Wallström: ‘We hebben het vermoeden dat de werknemer wraak wilde nemen op Tele2 en dat hij de beschuldigingen zo getimed heeft dat ze maximaal effect hebben. We denken dat hij de beurswaarde van Tele2 heeft willen beïnvloeden.’ Wallström vertelt dat de man journalisten in Zweden heeft benaderd en dat hij e-mails van de ceo heeft vervalst.

Wow. Waarom wist niemand bij ETIS en ook in Nederland en Groot-Brittannië hiervan? Vertelt Tele2 het echte verhaal of is dit deel van het toedekken? Het bedrijf wil de naam van de klokkenluider niet geven uit privacy-overwegingen. ‘We behandelen alle huidige en oud-werknemers met het grootst mogelijke respect, en waarborgen hun privacy en integriteit. Daarom zullen we geen gegevens over voormalig medewerkers delen met de buitenwereld.’

We lopen beduusd het pand uit. Daarna bellen we journalisten van de Zweedse krant Dagens Nyheter. We willen verifiëren of het klopt dat ze door de klokkenluider zijn benaderd. Een onderzoeksjournalist van die krant bevestigt dat. Hij wil vanwege de gevoeligheid van de zaak liever anoniem blijven. ‘We hebben er alles aan gedaan om het verhaal rond te krijgen maar dat is niet gelukt. Het is goed mogelijk dat de klokkenluider het heeft verzonnen’, zegt hij.

Tele2 blijkt, zo ontdekken we, inderdaad aangifte te hebben gedaan bij de Zweedse veiligheidsdienst en de Zweedse Economische Criminaliteit Autoriteit. Aanklager Jonas Myrdal was verantwoordelijk voor de zaak. Hij schrijft later via mail dat er geen vervolging is ingesteld vanwege een gebrek aan bewijs. Hij zag geen aanwijzingen voor het willen manipuleren van de beurskoers en ook de koers zelf vertoonde geen merkwaardigheden. De vervalste e-mails heeft Tele2 niet overhandigd.

In de dagen daarop blijven we Tele2 om bewijs vragen: de naam van de klokkenluider of de vervalste mails. Tele2 wil beide niet geven. Wel zegt het bedrijf dat Huawei toch in de kern van zijn netwerk zit. Het gaat om enkele routers en zogeheten IMS-systemen. Ook gebruikt Tele2 het Operational Support System van Huawei, informatie die eerder werd ontkend. Een andere claim van de klokkenluider, dat Tele2 integratieproducten van de RTN- of PTN-900-series zou gebruiken, klopt volgens Tele2 weer niet. Het bedrijf zegt ook: ‘Er is nooit een incident geweest waarbij data door Huawei-apparaten zijn verplaatst of verwijderd.’

Verbaasd keren we terug en zoeken verder naar de klokkenluider. Nog steeds zijn er tal van openstaande vragen. Wie was de man? Waarom koos hij ETIS uit om zijn beschuldigingen te uiten? Waarom gaf Wim de Meyer hem een podium? En waarom gebruikte hij Huawei om zijn werkgever zwart te maken? De parallel valt op met de wereldwijde discussie over spionage door Huawei: ook daarbij gaat het om vage verdenkingen en een gebrek aan bewijs. Om technische details, grote belangen, geheime besprekingen en angst voor economische gevolgen.

De angst voor Huawei

In het voorjaar van 2019 speelt namelijk nóg een casus. Inlichtingendienst AIVD heeft bij Chinese spionagegroepen informatie gevonden over klanten van KPN. De geheime dienst vermoedt dat China die informatie heeft gekregen via Huawei. Daarom klopt de AIVD bij KPN aan voor een geheim onderzoek. Daar vinden onderzoekers een toegangspad naar klantgegevens waar alleen het Chinese bedrijf bij kan. Op die manier zou Huawei klantgegevens van KPN kunnen wegsluizen en aan de Chinese overheid kunnen geven. Precies het soort gegevens dat de AIVD weer vond bij Chinese spionagegroepen. Een bron: ‘De drankkast staat open, de drank is weg, iemand heeft de drank — betekent dat ook dat hij de drank heeft gestolen?’

KPN en de AIVD willen er niets over zeggen. Staatsgeheim. Ernaar gevraagd reageert een woordvoerder van KPN met een algemene verklaring: ‘KPN staat voor veiligheid en privacy en dit heeft topprioriteit bij KPN.’ Opvallend is dat in de maanden na het onderzoek verschillende personen van de security-afdeling van KPN vertrekken. Daaronder is ook het hoofd van de afdeling, Jaya Baloo. Volgens KPN is er geen relatie met het spionage-onderzoek naar Huawei en hebben de medewerkers individuele redenen om te weg te gaan. Baloo zegt desgevraagd dat ze na zeven jaar KPN iets anders wilde doen. Ze blijft als ambassadeur betrokken bij het bedrijf.

Er zijn daarna meer vragen over Huawei en spionage. Het Duitse Handelsblatt meldt begin 2020 dat de Duitse overheid bewijzen heeft dat Huawei samenwerkt met Chinese inlichtingendiensten. Het bewijs zou van de Amerikanen komen en op papier staan. Op hetzelfde moment schrijft The Wall Street Journal dat Huawei in het geheim bij mobiele netwerken kan via achterdeurtjes die gemaakt zijn voor ‘wettige interceptie’. Exact diezelfde woorden gebruikte de Zweedse man.

Robert O’Brien, Amerika’s nationale veiligheidsadviseur, zegt in februari: ‘We hebben bewijs dat Huawei de capaciteit heeft om in het geheim bij gevoelige en persoonlijke informatie te komen.’

Maar in diezelfde periode zijn er net zoveel ontkenningen. Frankrijk zegt bijvoorbeeld bij monde van de belangrijkste veiligheidsadviseur dat er geen enkel bewijs van spionage door Huawei is. Swisscom voert regelmatig ‘beveiligingstests’ uit in de infrastructuur, op de systemen en bij applicaties, ‘inclusief Huawei-apparatuur.’ Swisscom: ‘We hebben geen informatie die de veiligheidszorgen over Huawei onderbouwen.’

Wat is de waarheid? In Zweden vertellen experts dat Huawei nergens zo sterk aanwezig is als bij T-Mobile/Tele2 Nederland. Nederlandse bronnen bevestigen dat. Maar T-Mobile zegt in een reactie dat in de kern van het telecomnetwerk onder meer ‘Ericsson, Nokia, Cisco en Juniper’ zitten. Als we doorvragen over Huawei, zegt de woordvoerder: ‘Vanwege concurrentie en veiligheidsredenen geven wij geen informatie over welke leveranciers wij voor specifieke onderdelen gebruiken.’

Er is meer informatie die vragen oproept. Twee personen uit de Nederlandse telecomwereld wijzen op een ‘complicatie’ met de Chinese partij. Die wordt binnengehaald vanwege de lage kosten. En het beheer over de producten gaat na verloop van tijd over op Huawei zelf. Beide maken Huawei goedkoop en aantrekkelijk. De keerzijde van zo’n ‘managed service’ is dat toezicht gecompliceerd is en ingewikkelder dan apparatuur in eigen beheer. Toen in 2014 een lek in een veelgebruikt beveiligingscertificaat werd ontdekt, kwamen partijen als Cisco en Ericsson snel in actie. Bij Huawei duurde het in sommige gevallen meer dan drie maanden. Waarom kon Huawei niet sneller reageren? Een bron: ‘Als je het beheer uit handen geeft, kun je onmogelijk weten wat ze precies met de apparatuur doen.’

Een Nederlandse telecomexpert uit zijn wantrouwen over het Zweedse onderzoek naar de beschuldigingen over Chinese spionage. ‘De Zweden zijn sterker verweven met de veiligheidsdiensten en zo’n signaal als dit zou zeker gedeeld worden – en dus ook afgedekt.’ Toen werknemers van Tele2 Nederland de beschuldigingen van de klokkenluider hoorden, hielden ze die informatie voor zichzelf. Ze vroegen het niet na bij het moederbedrijf, omdat ze naar eigen zeggen geen eerlijk antwoord verwachtten.

Niemand kan volledige openheid geven. De man die het kan vertellen, blijft onvindbaar. Wim de Meyer wil niet zeggen hoe hij heet, vanwege de confidentialiteitsclausules van ETIS. We sturen tientallen verzoeken via LinkedIn naar werknemers en voormalig werknemers van Tele2. Het bedrijf verklaart na nieuwe vragen dat het een ‘uitgebreid intern forensisch onderzoek’ heeft gedaan, met de hulp van een ‘bekend en gerenommeerd beveiligingsbedrijf.’ Dat onderzoek heeft ‘duidelijk bewijs’ opgeleverd dat een oud-werknemer e-mails heeft vervalst die later naar Zweedse journalisten zijn gestuurd. De e-mails zelf werden echter niet volledig teruggevonden op de servers van Tele2.

Ook zegt Tele2 dat de man bij een businessunit hoorde die tijdens een overname in het najaar van 2019 is opgeheven. Alle personen van die afdeling zijn toen ontslagen. Uit wraak zou hij daarom de spionage hebben verzonnen. Maar ook die informatie brengt ons niet dichterbij. Medewerkers en oud-medewerkers van Tele2 reageren niet op vragen over de persoon of over de ontslagronde.

Viktor Wallström van Tele2: ‘We hebben geen contact meer met de voormalig medewerker. We zien geen reden om opnieuw contact op te nemen, omdat de zaak is gesloten.’ Zweedse journalisten die de claims van de voormalig medewerker onderzochten, doen geen verder onderzoek. Ze weten niet wie hij is en geloven zijn verhaal niet.

Of de beschuldigingen effect hebben gehad, valt moeilijk te zeggen. Het Nederlandse kabinet besluit in juli 2019 dat er ‘aanvullende beveiligingsmaatregelen’ worden genomen om telecomnetwerken te beschermen tegen spionage. Dat is tegen het zere been van inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Die willen dat Huawei sowieso uit de kern van de Nederlandse telecomnetwerken gaat. Het maakt voor hen niet uit of spionage bewezen is of niet. China valt voortdurend digitaal Nederlandse organisaties aan, China kan Huawei dwingen mee te werken aan spionage en Huawei zit op een plek in de Nederlandse communicatienetwerken die het kan misbruiken: drie redenen om Huawei te weren, vinden AIVD en MIVD.

Dat het kabinet in eerste instantie anders besluit, heeft vooral te maken met Economische Zaken, zeggen bronnen. Dat ministerie is bevreesd voor de economische gevolgen voor telecombedrijven en voor de relatie met China als Huawei wordt geweerd. Een half jaar daarna volgt een draai en houdt Nederland, in navolging van verschillende Europese landen, Huawei buiten de kern van het nieuwe 5G-netwerk. Groot-Brittannië ging deze week nog een stap verder: mobiele telecompartijen mogen na dit jaar geen Huawei-apparatuur meer kopen. Uiterlijk 2027 moeten alle Huawei-producten uit de telecomnetwerken zijn verwijderd. De beslissing kost naar schatting minimaal 2 miljard pond.

De angst voor China en Huawei is naar Europa overgeslagen. Als China zijn technologische macht verder uitbreidt, maken Europese landen zich afhankelijk van een land dat zeer actief informatie steelt, desinformatie verspreidt, minderheden verdrukt en de ernst van een gevaarlijk virus bagatelliseert om geen gezichtsverlies te leiden, klinkt het.

De casus van de Zweedse klokkenluider en de beschuldigingen over Chinese spionage maken ook iets anders duidelijk. De complexiteit van de telecomnetwerken en de grote belangen maken het ingewikkeld om te achterhalen wat waar is, en wat niet. Soms weten bedrijven niet welke apparatuur van welke leverancier ze precies gebruiken. En soms is het haast onmogelijk om vast te stellen wat die apparatuur precies kan en doet. In zo’n wereld kunnen vage beschuldigingen over achterdeurtjes en afluisteren lang overleven. Bewijzen van daadwerkelijke spionage zijn er, ondanks de talloze geruchten, nog altijd niet. En de man die ze zei te hebben, laat niet meer van zich horen.

Verantwoording Voor dit verhaal is met verschillende bronnen gesproken die niet met media mogen praten of anoniem wensen te blijven. In totaal gaat het om zestien personen in Nederland, België, Zweden en Groot-Brittannië die kennis hebben van telecomnetwerken, spionage-onderzoeken, Huawei-apparatuur en het werk van inlichtingendiensten. Heeft u meer informatie over Huawei, telecomnetwerken of mogelijke spionage: tips@volkskrant.nl, of veilig en anoniem via publeaks.nl/portal/volkskrant