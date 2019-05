Op zijn goedkoopst vliegen met KLM? Dan de koffer thuislaten

Bagage wordt in een KLM-vliegtuig op Schiphol geladen. Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

De maatregel is een uitvloeisel van de vereenvoudiging van nieuwe tarieven die Nederlands grootste luchtvaartmaatschappij vanaf 2017 begon te hanteren. Dat zijn er nog maar drie: light, standaard en flex. De gratis ruimbagage vervalt voor de light-tickets, die 50 euro goedkoper zijn dan de standaard-kaartjes en 139 euro minder kosten dan een flex-ticket. Andere beperkingen bij een light-ticket zijn dat de wijziging van een reis 70 euro kost en dat er maximaal zes maanden mogen zitten tussen vertrek en terugreis.

KLM neemt daarmee een van de belangrijkste trucjes over van de prijsvechters om de ticketprijs zo laag mogelijk te houden. De luchtvaartmaatschappij lijkt daarmee voor lief te nemen dat vluchten vertraging kunnen oplopen omdat passagiers meer handbagage meenemen dan er in de bagagevakken past.

Tegenover dat ongemak staan extra inkomsten, zo blijkt uit internationaal onderzoek. In 2011 boekten vliegtuigmaatschappijen wereldwijd 11,6 miljard dollar aan neveninkomsten. Vorig jaar was dat aandeel in de omzet gestegen tot bijna 92,9 miljard dollar. Daarvan was 28,1 miljard te denken aan toeslagen voor hand- en ruimbagage, aldus onderzoeksbureau IdeaWorksCompany en het internetbedrijf CarTrawler. De koffer is nu goed voor 3,2 procent van de volledige omzet van de luchtvaartbranche, bijna een verdubbeling in vier jaar tijd.

KLM is lang niet de enige luchtvaartmaatschappij die zijn goedkoopste klanten laat betalen voor hun ruimbagage. Het is een trend die zich al jaren branchebreed voltrekt. Moederconcern Air France hanteert ook de drie vaste tickettarieven, terwijl grote concurrenten als British Airways en Lufthansa ook vaker een prijskaartje hangen aan de koffers die het ruim in moeten.

Koffer los naar New York

De mondiaal oprukkende koffertaks opent de deur voor startende bedrijven die de reiziger diensten aanbieden om grote bagagestukken apart naar hun bestemming te sturen. Dat soort services zijn nog wel prijzig. World Bagage Services in Rozenburg bijvoorbeeld rekent 150 euro om een standaardkoffer met een gewicht van 22 kilo binnen drie tot vijf dagen op een luchthaven in New York af te leveren, Bagagekoerier.nl in Hoofddorp vraagt 108 euro voor een retourtje Spanje.