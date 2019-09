Op vakantie met de e-auto: staatssecretaris pleit voor laadpalen aan de Route du Soleil

Het Duitse Ionity rolt zijn netwerk in Europa uit. Beeld REUTERS

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) pleitte vrijdag tijdens de transportraad in Brussel voor de aanleg van een netwerk van laadpalen langs de belangrijkste Europese snelwegen. In eerste instantie moeten de Route du Soleil, de Alpenroute en belangrijke routes door Duitsland worden voorzien van snelladers.

‘Ik wil dat mensen die overwegen een elektrische auto te kopen, voor die keuze in elk geval niet meer afhankelijk zijn van de vraag of ze er ook mee op vakantie kunnen’, zei Van Veldhoven vrijdag. ‘De infrastructuur moet gewoon goed geregeld worden.’

Met dit argument schaart de staatssecretaris zich achter een recente oproep van de Europese autokoepel Acea, die stelt dat elektrisch rijden in Europa maar mondjesmaat van de grond komt vanwege het ontbreken van goede laadinfrastructuur. De klimaatdoelen zouden hierdoor zelfs in gevaar komen.

Belangen

Nu heeft de Acea andere motieven dan de staatssecretaris: de lobbyclub is fel gekant tegen Europese maatregelen die de CO2-uitstoot van auto’s sterk aan banden legt. Voor veel autofabrikanten dreigen vanaf volgend jaar boetes die in de honderden miljoenen euro’s kunnen lopen, omdat ze de uitstooteisen dreigen te missen. Hoewel met name in Zuid-Europese landen het aantal laadpalen gering is, lijkt het pleidooi van Acea vooral bedoeld als argument om onder de dreigende boetes vandaan te komen.

Is overheidsbemoeienis met laadpalen langs de weg nodig? Het lijkt van niet: Tesla, met een jaarproductie van een kwart miljoen voertuigen (44 keer minder dan Volkswagen), is er de afgelopen jaren in geslaagd in heel Europa een dekkend netwerk van snelladers aan te leggen, waardoor bezitters van een e-auto van dit merk moeiteloos van Noord- naar Zuid-Europa rijden.

Ook het Nederlandse Fastned heeft al voorzichtig voet over de grens gezet en werkt aan snelladers in Duitsland, België, Groot-Brittannië en Zwitserland. Het doel van dit bedrijf, met nu ruim honderd stations, is een netwerk van duizend laders in heel Europa. Ook Duitse autofabrikanten werken daaraan, onder de naam Inonity, met inmiddels tientallen stations. Verder openen oliemaatschappijen als Shell aan de lopende band snelladers bij hun stations.

Politieke bemoeienis

Hoewel de markt haar werk lijkt te doen is politieke bemoeienis goed, zegt Maarten van Biezen, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. ‘In Frankrijk staan weliswaar om de 80 kilometer snelladers langs de snelweg, maar meestal kun je daar niet terecht met je Duitse of Aziatische e-auto.’ Dit komt doordat die een andere stekker hebben dan Franse e-auto’s (en de half-Franse Nissan Leaf). ‘En vaak is er maar één lader. Als die kapot is, sta je daar.’

Een ander probleem is volgens Van Biezen dat veel Nederlandse laadpasjes niet werken bij snelladers van sommige Franse hypermarchés. ‘We worden geregeld gebeld door mensen die vier typen pasjes hebben meegenomen en dan ontdekken dat de juiste er net niet bij zit.’

Volgens Van Biezen is een club als Ionity zijn netwerk goed aan het uitrollen (‘Hoewel ze in Frankrijk van tien naar achttien zijn gegaan, dat schiet nog niet enorm op’). De markt doet dus zijn werk. ‘Maar aan de politiek de taak om alle partijen bij elkaar aan tafel te krijgen om bijvoorbeeld afspraken te maken over stekkerstandaarden en roaming.’

In landen als Polen en Spanje is de infrastructuur volgens hem nog wel onder de maat. ‘Daar is bijna niets.’ Wie in de zomermaanden met zijn e-auto naar deze landen wil, krijgt het dus zwaar. ‘In dat opzicht snap ik de argumenten van de staatssecretaris wel.’