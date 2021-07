Op vakantie in Europa: wie is er bang voor rood, oranje en geel?

Nu de besmettingen in Nederland weer oplopen en ook elders in Europa de deltavariant oprukt, slaat de schrik toe: kunnen we straks nog wel naar onze favoriete vakantielanden? De Volkskrant-correspondenten schetsen de situatie in hun land. ‘In Frankrijk gaan we dansen.’

Spanje: weinig perspectief voor de Costa's

Oranje begint een vervloekte kleur te worden voor Spanje. In de aanloop naar het hoogseizoen is Nederland het land blijven aanmerken als hoogrisicogebied, daar waar andere Europese zonbestemmingen wel geel kleurden. Woensdag was Buitenlandse Zaken opnieuw onverbiddelijk: oranje blijft oranje. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan.

Veel perspectief is er niet voor Nederlandse liefhebbers van de Costa’s, en de Spaanse ondernemers die hen met alle liefde zouden ontvangen. De besmettingscijfers stijgen gestaag in geliefde regio’s als Catalonië, Valencia en Andalusië. Opmerkelijk: wie toch gaat hoeft bij thuiskomst niet in quarantaine, zolang je kunt bewijzen dat je niet besmet bent.

Jeux de boules op een Spaans strand. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Niet alle Spaanse ­gebieden zijn verloren. De Canarische ­Eilanden en de Balearen (met vakantie-eilanden als Mallorca en Ibiza) staan wel op geel, hoewel het RIVM de ­situatie er ‘nauwlettend’ monitort. Of je een negatieve test moet overleggen, is afhankelijk van waar je woont. Inwoners van Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Limburg zijn uitgezonderd. Op de terugreis hoeft niemand een negatief bewijs te tonen.

Ook hier is de situatie nog lang niet normaal. Het nacht­leven is op de Balearen bijvoorbeeld tot 2 uur ’s nachts open, maar dansen is verboden. Het betekent dat de Spaanse eilanden zwaarder dan ooit moeten leunen op hun grootste kwaliteiten: strand en zee. (Dion Mebius)

Portugal: en daar schiet de Algarve terug naar oranje

Wie dacht zich keurig aan de regels te houden met een vakantie naar de zonnige Algarve kwam woensdag bedrogen uit. Op de kaart van Buitenlandse Zaken verkleurde Portugals zuidelijkste regio van geel naar oranje. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Thuisquarantaine blijft terugreizigers bespaard, als zij tenminste een coronabewijs kunnen overleggen.

Het veranderde reisadvies is vervelend voor Nederlandse toeristen, maar een harde klap voor de Portugese toerismesector. Murw gebeukt door het virus snakten ondernemers in geliefde vakantieoorden als Albufeira naar een goede zomer, maar de deltavariant gooit roet in het eten. Binnen de Europese Unie staat alleen Cyprus er slechter voor.

Albufeira is een van de belangrijkste badplaatsen van Portugal. Beeld AP

Ook Lissabon en omgeving kleuren daarom momenteel oranje. De rest van Portugal is nu nog geel (en het eiland Madeira zelfs groen), maar met de huidige besmettingscijfers blijft boeken voorlopig een gok. Wie het aandurft, moet op het vliegveld een PCR-test (72 uur voor de vlucht) of sneltest (48 uur) tonen.

Welke regels er ter plaatse gelden, hangt af van de lokale besmettingsgraad. Op de meeste plekken hoeft de horeca pas om 1 uur ’s nachts dicht. Maar in gele gebieden met een verhoogd risico, waaronder populair Porto, moeten restaurants en bars om 22.30 uur sluiten. (Dion Mebius)

Kroatië: alleen buiten feesten bij cafés en nachtclubs

De eerste gevallen van de zeer besmettelijke deltavariant zijn in Kroatië gesignaleerd, en dus is er de nodige voorzichtigheid in het beleid geslopen. Sinds 1 juli geldt voor alle ­vakantiegangers uit de Europese Unie dat je aan de grens je digitale covid-certificaat (DCC) moet kunnen overleggen met daarop een vaccinatiebewijs.

Voor wie die nog niet heeft, is er geen reden tot paniek: met een bewijs dat je het virus hebt gehad, een negatieve PCR-test of sneltest, of een bewijs van ten minste één prik ouder dan drie weken, kom je ook het land binnen. Test je positief, dan moet je tien dagen in quarantaine.

In Kroatië mogen alleen evenementen in de buitenlucht plaatsvinden. Beeld Getty Images

In Dubrovnik en Zagreb zijn de eerste nachtclubs begonnen met testen aan de deur. In de hoofdstad plaatste nachtclub Roko op zijn Instagram dat er voor zo’n sneltest een symbolisch bedrag van omgerekend 3,50 euro gevraagd wordt. Op andere plekken betalen feestgangers het drievoudige. Alleen feestjes en evenementen in de buitenlucht zijn overigens toegestaan.

Pas als de vaccinatiegraad hoger is, mogen cafés en clubs hun klanten binnen bedienen, beloofde minister Davor Bozinovic van Binnenlandse Zaken. Restaurants mogen klanten wel binnen bedienen, maar voor hen geldt dat ze om middernacht moeten sluiten. (Jenne Jan Holtland)

Italië: de vrijheid is bijna helemaal herwonnen

‘Overal wordt gedanst, behalve in de discotheken’, beklagen Italiaanse clubhouders zich in de media. De discotheken zijn nog dicht, maar verder is het land weer bijna helemaal open. Mét verplichte mondkapjes in alle binnenruimten, en op de drukke plekken ook buiten. Ook zijn er overal maximale aantallen toeschouwers vastgesteld, waardoor je zelfs voor populaire stranden een reservering nodig hebt.

Bezoekers van de Pride Parade in Rome. Beeld Getty Images

Toeristen zijn welkom als ze een ­Digitaal Corona Certificaat hebben. Dat betekent dat ze volledig gevaccineerd zijn, in de afgelopen zes maanden genezen van covid, of een negatieve (antigeen of PCR-) test kunnen laten zien, die niet meer dan 48 uur oud is. Een zelftest volstaat niet, want er moet een certificaat bij zitten. Dat is sinds maanden het testbeleid van Italië tegenover EU-lidstaten, waarbij het geen onderscheid maakt tussen andere landen op basis van besmettingsniveau.

Ook kent Italië zijn eigen versie van ‘testen-voor-toegang’, in de vorm van een interne Green Pass. Die is nodig is om grote evenementen als concerten en huwelijken te bezoeken. De pas lijkt op het Digitale Corona Certificaat, en is dus ook na een antigeentest geldig, maar de vaccineisen zijn iets soepeler: op nationaal niveau is één dosis van het vaccin al goed voor een geldige QR-code. (Rosa van Gool)

Verenigd Koninkrijk: vanaf 19 juli ontvangen de Britten u weer van harte

Vanaf 19 juli, de dag van de vrijheid, gaat Engeland langzaam open voor internationale bezoekers. Wie volledig is gevaccineerd, hoeft vanaf die dag, zo zal premier Boris Johnson naar verwachting aankondigen, niet meer tien dagen in quarantaine. Wel zullen vakantiegangers of andere bezoekers geld kwijt zijn aan zeker twee testen, eentje voor vertrek in Nederland, met certificaat, en een voor aankomst geboekte PCR-test, een zelftest die op dag twee van het verblijf moet worden afgenomen. Ook voor terugkeer naar Nederland kan zo’n test verplicht blijven. Bij elkaar kan dit per persoon al snel 180 euro kosten.

Veel meer testen zullen er als het goed is niet vereist zijn. De Britse regering is immers niet overgegaan tot het opzetten van een testsamen­leving. Het staat eigenaren van nachtclubs en ander drukke plekken vrij om te vragen naar een negatief test­resultaat, maar het is geen algemene regel. Hetzelfde geldt voor het vragen naar een QR-code. ­Boris Johnson wil het oude normaal zoveel mogelijk laten terugkeren.

Boris Johnson tijdens een bezoek aan een vaccinatiecentrum in Londen. Beeld AFP

Het dragen van mondkapjes zal nergens verplicht meer zijn, maar vervoersbedrijven, uitgaansgelegenheden en winkels hebben de vrijheid om dit toch te verlangen van klanten. Vliegmaatschappijen als Ryanair en easyJet hebben al aangegeven dat passagiers een mondkapje moeten dragen tijdens de vlucht. (Patrick van IJzendoorn)

Griekenland: Athene accepteert alles, ook Sputnik en Sinovac

In Athene rijzen de zorgen over de deltavariant. Besmettingen en ziekenhuisopnames nemen weer toe, terwijl het vaccinatieprogramma achterblijft: Griekenland is qua vaccineren een Europese middenmoter en loopt achter op vakantieconcurrenten Italië, Spanje en Portugal.

Tegelijkertijd is het land weer volop geopend, inclusief de restaurants, bars en nachtclubs op populaire feesteilanden als Mykonos en Santorini, die vorige zomer uitgroeiden tot virushotspots. De eilanden zouden dit jaar covid-vrij moe ten zijn dankzij vaccinaties, maar zolang die nog niet klaar zijn en de nieuwe variant bovendien minder goed nieuwe besmettingen voorkomt, lijkt dat een utopie.

Griekenland test bezoekers steeksproefsgewijs op het vliegveld. Beeld AFP

Ook Griekenland accepteert toeristen via het Europese certificaat en neemt genoegen met volledige vaccinatie, een negatieve test – PCR of antigeen, geen zelftest – of een bewijs van genezing in de vorm van een oude positieve test (ouder dan dertig, maar niet ouder dan 180 dagen). Het land accepteert, anders dan de meeste andere EU-lidstaten, ook Russische en Chinese vaccins.

Wie Griekenland bezoekt, moet uiterlijk de dag van tevoren een Passenger Locator Form invullen, met daarop verblijfs- en andere persoonlijke gegevens. Griekenland voert steekproefsgewijs extra testen uit onder passagiers die op het vliegveld arriveren. Ook voor binnenlands reizen met de veerboot is een negatieve antigeentest noodzakelijk. ( Rosa van Gool)

Frankrijk: vanaf vrijdag is het weer dansen, dansen, dansen

Oproep tot dansen van overheidswege: in Frankrijk spoorde de minister van Cultuur via Twitter aan tot een bezoekje aan de dansvloer vanaf komende vrijdag. Dan mogen, na ruim vijftien maanden, de nachtclubs en discotheken weer open, als allerlaatste in de rij.

Feestgangers moeten een negatieve PCR-test of volledig vaccinatiebewijs tonen, en er geldt een maximumbezetting van 75 procent. Onmogelijke eisen, oordeelde de vereniging van exploitanten. Onder die voorwaarden zou nog 75 procent van de discotheken tot september gesloten blijven.

De rest van het culturele leven is alweer in volle gang. Sinds 9 juni verwelkomt Frankrijk officieel weer buitenlandse toeristen. Die dag gingen ook restaurants, bars, bioscopen en musea weer open. Mondkapjes zijn alleen nog binnen verplicht of op drukke openbare plekken.

Bezoekers in Disneyland Parijs. Beeld EPA

Toeristen moeten bij aankomst een volledig vaccinatiebewijs tonen van zeker twee ­weken oud (vier weken voor het Janssen-vaccin). Het alternatief is een ­negatieve PCR- of antigeentest die niet ouder is dan 72 uur, of een bewijs van herstel na corona. Een test voor op de terugweg naar Nederland is niet nodig.

Intussen groeit in Frankrijk de vrees voor een heropleving van het ­virus. Sinds een week stijgen de besmettingen in Frankrijk weer, vooral onder jongeren. Regeringswoordvoerder Gabriel Attal waarschuwde woensdagmiddag dat de deltavariant de zomer dreigt te verpesten. Of dat ook tot nieuwe maatregelen leidt, wordt mogelijk volgende week duidelijk. (Eline Huisman)

Duitsland: vrijheid met een ‘restrisico', dat dan weer wel

Zoals zo vaak hebben de Duitsers een prachtig woord bedacht voor de situatie waarin ze zich bevinden, nu de ­samenleving weer opengaat, ­ondanks de deltavariant. Vrijheid met een ‘restrisico’.

De terrassen zitten vol en de eerste, voorzichtige technobeats weerklinken op Berlijnse zomeravonden. Feestjes! Met testen voor toegang. De testlocatiedichtheid is in Duitsland hoog. In stedelijke gebieden kun je ­eigenlijk altijd op loopafstand een sneltest laten doen. Massale evenementen zoals festivals en stadionconcerten mogen, onder voorwaarden, waarschijnlijk vanaf augustus plaatsvinden.

Duitsland durft nog niet volledig de teugels te laten vieren. Beeld Getty Images

Opvallend is ook de versoepeling van de reisrestricties die ­minister van Buitenlandse ­Zaken Heiko Maas woensdag bekendmaakte voor landen met veel besmettingen zoals Engeland, Portugal en zelfs ­India. Nederlanders die naar Duitsland reizen, hoeven niet in quarantaine, wel moeten vliegreizigers een negatieve PCR- of antigeentest kunnen laten zien, of een bewijs van volledige vaccincatie

Maar van het volledig loslaten van de coronaregelgeving kan volgens Gezondheidsminister Jens Spahn nog geen sprake zijn. Vooral de mondkapjesplicht in binnenruimten wordt nog streng nageleefd, zo ervoer uw correspondent, die het ding tijdens een lange treinrit afnam om een boterham te eten – dat is toegestaan. Maar de conducteur stond erop dat het masker na elke hap opnieuw over de neus werd getrokken. ‘Het is niet de bedoeling dat u hier ontspannen gaat zitten eten!’ (Sterre Lindhout)