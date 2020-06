Op vakantie in eigen land: ‘Er kwam alsnog een storm aan reserveringen binnen’

Een gepensioneerd echtpaar geniet voor hun camper op een camping in Bredevoort. Beeld Marcel van den Bergh

Op de grote familiecamping in Zeeland hoeft niemand zich te vervelen. Er worden dagelijks activiteiten georganiseerd voor kinderen, zoals boogschieten, lasergamen en klauteren op de klimmuur. Iedere vakantieganger kan het hier zo luxe maken als hij of zij wil: ‘Mensen willen over het algemeen of echt primitief kamperen, of juist een luxueuze glamping. Hier op camping de Pekelinge hebben ze duidelijk voor dat tweede gekozen. Er zijn lodges, safaritenten en zelfs een soort hotelkamers met ontbijt’, vertelt Kaya vanuit haar caravan.

Is het al een beetje druk met vakantiegangers?

‘Het begint aardig druk te worden, maar het is nog niet helemaal vol. Er zijn wel wat minder buitenlandse toeristen. De eigenaar vertelde dat normaal ongeveer 43 procent van de gasten Duitsers zijn, dat is tot nu toe maar 31 procent. Wat ook opvalt is dat er meer gasten uit de Randstad komen, die er dit jaar voor hebben gekozen om in Nederland op vakantie te gaan.’

Hoe is de sfeer onder de mensen?

‘Iedereen is vooral blij dat ze alsnog op vakantie kunnen. Ik sprak een aantal mensen die toch iets liever in Spanje zouden zitten − vooral omdat er de hele week regen is voorspeld − maar Nederland is ook mooi. De meeste bezoekers gaan hier lekker fietsen, naar het strand toe of naar een museum in de omgeving.’

Hoe worden de coronaregels gehanteerd op de camping?

‘Daar bespeur je wel een beetje chagrijn bij de gasten. Zo mopperen sommige gasten dat 's morgens moeten wachten bij de toiletten. Ook kunnen ouders niet met hun kinderen het zwembad in. Volwassenen mogen ’s ochtends zwemmen en in de middag mogen de kinderen een duik nemen. Er mag dan wel één ouder mee om toezicht te houden, maar gezamenlijk zwemmen zit er niet in.’

‘De campingeigenaar zou het liefst zijn gasten geen regels opleggen, tegelijkertijd is het laatste wat hij wilt een uitbraak op zijn camping. Hij is dan ook druk om samen met het personeel de regels uit te proberen. Ze vinden het moeilijk om mensen daarop streng aan te spreken, maar het is de enige manier om open te blijven.’

Is de camping financieel hard geraakt door de coronacrisis?

‘Ja, ze waren hier door alle annuleringen op papier failliet, maar door een lening bij de bank konden ze doorgaan. Normaal stroomt het hier in het voorjaar al redelijk vol met mensen die een weekendje komen. Al die omzet is dit jaar verloren gegaan, veel gasten en hadden ook hun zomerboeking al geannuleerd.

‘Na de aankondiging dat de campings weer open mochten, kwam er gelukkig een storm aan reserveringen binnen. Daarmee hopen ze een groot deel van het verlies goed te kunnen maken. Door de coronacrisis komen er ook veel nieuwe bezoekers die normaal niet in Nederland op vakantie gaan.’