Op vakantie gaan is een stuk duurder geworden, toch staan ‘alle seinen op groen, iedereen wil weer’

Drukte op het strand in Renesse op een warme zomerdag in 2020. Beeld Marcel van den Bergh

Begin dit jaar had een vakantie voor Kimmo de Gooijer (40) nog een onmogelijke exercitie geleken, vanwege de aanhoudende corona-oplevingen. Maar toen het virus een maand geleden toch echt op zijn retour leek, begon het ineens te ‘kriebelen’. ‘Even mijn kop legen en weg van de sleur’, vat hij het gevoel samen. Hij mikte op Belfast, Noord-Ierland, waar hij een tijd heeft gewoond en de nodige mensen kent om een pint Guinness mee te drinken.

Maar toen hij achter zijn laptop kroop, zonk de moed hem in de schoenen. De prijzen waren drie keer zo hoog. ‘Normaal gesproken kost een ticket tussen de 30 en de 50 euro, nu 150 euro.’ Het hotel waar hij altijd verblijft, was geen 40 euro per nacht, maar 70, bedragen die hij als alleenstaande met een inkomen beneden modaal niet zomaar kan neertellen.

Inhaalvraag

De Gooijer is niet de enige die wordt geconfronteerd met vakantieplannen die een stuk duurder uitpakken dan voor de pandemie. Boekingssite Zoover zag de prijzen voor pakketreizen dit voorjaar al met 11 procent stijgen ten opzichte van 2019, voor Spanje zelfs met 25 procent.

Voor het huren van een auto moet eveneens diep in de buidel worden getast: de vakantieganger in Italië betaalde drie jaar geleden nog gemiddeld 312 euro voor acht dagen in het hoogseizoen, berekende reisorganisatie Vakantiediscounter. Nu is dit 720 euro. Ook binnen de landsgrenzen stijgen de prijzen: een weekje Center Parcs met vier personen in juli kost een slordige 2.000 euro.

Volgens Gerarda Westerhuis, sectoreconoom vrijetijd bij ABN Amro, zijn die gestegen prijzen het gevolg van de ‘inhaalvraag’ na corona. ‘Het aanbod kan de vraag niet bijbenen. Dat drijft de prijs op.’ Ook de tekorten aan personeel en materialen spelen een rol. Dat laatste met name bij de autoverhuurbedrijven, die een deel van de vloot tijdens de pandemie hebben verkocht om het hoofd boven water te houden. De voorraad aanvullen kan niet zomaar: door de oorlog in Oekraïne is een tekort ontstaan aan startkabels en chips die robotarmen aansturen in autofabrieken.

Ingesleten vakantiepatroon

Vooralsnog lijken veel Nederlanders de gestegen prijs op de koop toe te nemen. Volgens de Vakantiemonitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen heeft 81 procent de intentie om dit jaar op vakantie te gaan, zo’n 10 procent meer dan vorig jaar. Niet zo gek, vindt Marco van Leeuwen, docent reisindustrie aan Breda University of Applied Sciences. ‘We hebben twee jaar lang onze vakantie uitgesteld, zijn geboosterd. Alle seinen staan op groen. Iedereen wil weer.’

Bovendien is er tijdens de twee coronajaren voor een recordbedrag gespaard. Met in totaal 528,6 miljard op de betaalrekening kunnen veel huishoudens die extra vakantie-uitgaven volgens sectoreconoom Westerhuis dus wel lijden. Nederlanders blijken daarnaast hardnekkig vast te houden aan een ingesleten vakantiepatroon. ‘We gaan sinds de eeuwwisseling gemiddeld drie keer per jaar op vakantie: een keer wat verder weg en twee kortere weekenden. Zelfs tijdens de kredietcrisis. Het is bijna een recht geworden.’

Toch geldt dat niet voor iedereen. Ook voor de coronacrisis ging volgens onderzoek van budgetvoorlichter Nibud een kwart van de Nederlanders niet op vakantie, met als voornaamste reden dat het te duur is. Een groeiende groep gebruikte het vakantiegeld bovendien voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden.

Groeiende kloof

Reisindustriedocent Van Leeuwen verwacht dat consumenten bij de aanhoudende prijsstijgingen andere keuzes zullen maken: vliegen zal – los van de logistieke ellende op Schiphol – niet meer voor iedereen haalbaar zijn en met de gestegen benzineprijzen heeft een lange tocht met de auto ook aan aantrekkelijkheid ingeboet. ‘Diegenen die vroeger een luxe huis in de Provence of Spanje huurden, zullen nu kijken of ze dichter bij huis op vakantie kunnen gaan. Of ze gaan in een andere periode, omdat dat goedkoper is.’

Het kan ertoe leiden dat de kloof tussen arm en rijk die al langer zichtbaar is op bijvoorbeeld de huizenmarkt zich ook op het gebied van vakanties meer gaat manifesteren. ‘Het deel van de toeristen dat geld heeft, zal dat blijven spenderen’, zegt Van Leeuwen. ‘Reisbedrijven zullen gaan mikken op dat segment van de markt.’

Dat heeft volgens de docent ook een voordeel: het zou de druk op zwaarbelaste vakantiebestemmingen als Barcelona, Rome, Dubrovnik en Venetië kunnen verlichten. Pogingen om de rolkoffertirannie terug te dringen met strengere regels voor Airbnb of het natspuiten van piazza’s ter voorkoming dat toeristen er neerstrijken voor een picknick, hebben vooralsnog weinig uitgehaald.

Wat hoogleraar toerisme Jan van der Borg van de Universiteit van Venetië betreft, mogen de prijzen van vliegreizen dan ook nog wel wat verder omhoog. ‘Het is hoog tijd om zaken als geluidsoverlast, rotzooi en de schadelijke uitstoot van vliegreizen (goed voor 6 procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot, red.) te gaan doorberekenen in de ticketprijzen’, vindt hij. ‘Pas dan zullen toeristen misschien gaan afwegen of het nou echt zo nodig is om anderhalve dag naar Malaga te gaan om in een Spaanse Bijenkorf rond te dwarrelen of op een terras aan een Heineken te nippen.’

Kimmo de Gooijer kan zich hier wel in vinden. Toen hij tevergeefs alles uit de kast had gehaald om alsnog goedkoop naar Belfast te kunnen gaan – van het zoeken naar adresjes op Airbnb tot het wissen van cookies voor goedkopere ticketprijzen – besloot hij: ik blijf thuis. ‘Dan maar leuke dingen doen in Nederland’, zegt hij monter. Als muziekliefhebber heeft hij alvast iets om deze zomer naar uit te kijken: Lowlands. Een festival dat na de pandemie overigens ook 15 procent duurder is geworden.