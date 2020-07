Op vakantie en corona grijpt om zich heen, wat dan?

Morgan en Angelique Moreau runner de kleine familliecamping Camping au Port Punay. Vanwege de coronacrisis zijn de grenzen vooralsnog gesloten. Beeld Joris Van Gennip

Waar kunnen we überhaupt nog heen?

Wie buiten Nederland op vakantie wil, kan sinds 15 juni weer naar veel Europese bestemmingen. Landen als Frankrijk, Duitsland en Italië krijgen van het ministerie van Buitenlandse Zaken code geel: ‘vakantiereizen mogelijk, let op veiligheidsrisico’s’.

Voor andere landen, zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Zweden geldt nog altijd code oranje: ‘vakantiereizen afgeraden’. In deze landen is volgens het ministerie het dagelijks leven nog altijd ‘ontwricht’. Er geldt mogelijk ook een inreisverbod.

De lijst met potentiële bestemmingen wordt voortdurend aangepast. Zo gaan onder andere Noorwegen, Malta, Roemenië en Sint Maarten de komende weken mogelijk open. Ook binnen landen kan het advies nog worden aangepast. Zo heeft Spanje sinds maandag twee ‘oranje’ gebieden: door een lokale uitbraak van het coronavirus, zijn de coronamaatregelen op die plekken verscherpt. In Portugal geldt hetzelfde voor de regio’s Porto en Lissabon. Reizen buiten Europa worden vooralsnog afgeraden.

Wat als code geel vlak voor vertrek opeens code oranje wordt?

Wie een pakketreis heeft geboekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij brancheorganisatie ANVR zal niet in een oranje gebied belanden, zegt woordvoerder Mirjam Dresmé. ‘De touroperator neemt in zo’n geval contact op en doet een voorstel voor een andere reis. Of de reis wordt geannuleerd.’

Wie op eigen houtje op vakantie wil, moet zelf een beslissing nemen. Het reisadvies van het ministerie is niet ‘dwingend’, zegt Willemien Veldman, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse zaken. Vakantiegangers zijn vrij om hun eigen risicoafwegingen te maken. ‘Maar we geven zo’n advies niet voor niets.’

Code oranje betekent dat er voor reizigers ‘ernstige veiligheidsrisico’s’ kunnen ontstaan. Het is bovendien de vraag hoe leuk een vakantie is in een coronahaard. Veldman: ‘Dit voorjaar zagen we dat er veel dichtging in andere landen. In Spanje kon je niet meer zomaar de straat op. Dat zijn geen omstandigheden die prettig zijn voor een toerist.’

Afreizen naar een oranje gebied heeft mogelijk ook consequenties voor de reisverzekering. ‘Een aantal reisverzekeraars verzekert helemaal niets als je naar een gebied met code oranje gaat’, zegt Oscar van Elferen, woordvoerder van brancheorganisatie het Verbond van Verzekeraars. ‘Anderen doen het wel, maar dan alleen voor risico’s die niks te maken hebben met de pandemie. Bijvoorbeeld voor diefstal.’

Wat als code geel tijdens de vakantie code oranje wordt?

Ook hier geldt: wie een pakketreis heeft geboekt, kan een telefoontje verwachten van de reisorganisatie. In sommige gevallen kan de vakantie alsnog op een andere plek worden voortgezet. Wie een strandvakantie heeft geboekt, vindt het misschien niet erg om op een strandbedje in een andere badplaats neer te ploffen. ‘Maar er kan ook besloten worden je terug te halen’, aldus Dresmé van reisbrancheorganisatie ANVR.

Wie daardoor een deel van de geboekte reis misloopt, heeft recht op teruggave van het geld, schrijft Consuwijzer, het consumentenloket van toezichthouder ACM. Reisorganisatie Tui had de code oranje die vorige week in ging voor Porto en Lissabon al zien aankomen en waarschuwde klanten vooraf. ‘Het ging maar om een paar reizigers’, zegt woordvoerder Petra Kok. ‘De één zou toch al terug naar huis gaan, de ander had een auto gehuurd en kon doorrijden.’

Reizigers die hun reis zelf hebben geregeld moeten ook in dit geval zelf beslissen. Het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is om te vertrekken uit oranje gebieden. Een eventuele reisverzekering blijft geldig tot ‘het eerst mogelijke moment’ dat de vakantieganger naar huis kan terugkeren. ‘Hoeveel tijd je precies hebt om te vertrekken verschilt per verzekeraar’, zegt Van Elferen van het Verbond van Verzekeraars, ‘maar over het algemeen is de verwachting wel dat je het gebied zo snel mogelijk verlaat’.

Zo'n onverwachte terugreis wordt niet vergoed door een reis- of annuleringsverzekering. Tot februari dit jaar konden reizigers zich nog verzekeren tegen het uitbreken van een pandemie. ‘Maar dat valt nu niet meer te verzekeren’, aldus Van Elferen.

Bij terugkomst uit een oranje gebied geldt het ‘dringende advies’ om twee weken in quarantaine te gaan. Testen op corona bij thuiskomst hoeft alleen bij klachten.

Op hulp van de overheid hoeven vakantiegangers niet meer te rekenen, of wel?

Premier Rutte zei het al begin juni: Nederland gaat vakantiegangers niet meer repatriëren, zoals in maart wel op grote schaal gebeurde. Vakantiegangers die nu weg gaan, weten welk risico ze nemen, is de redenering. Dat betekent niet dat gestrande reizigers geen enkele hulp meer van de overheid hoeven te verwachten, zegt woordvoerder Veldman van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Als reizigers vast komen te zitten, dan zullen we wel bemiddelen om ze toch op commerciële vluchten terug te krijgen.’