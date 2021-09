Op Urk pas 21 procent volledig gevaccineerd, Waddeneilanden al bijna klaar

Kerkgangers bezoeken de Sionkerk op Urk. Beeld ANP

Dat in een aantal gemeenten de inwoners minder warmlopen voor een prik was al bekend, alleen publiceerde het RIVM eerder geen specifieke percentages. Nu blijkt bijvoorbeeld dat in Urk – de gemeente met de laagste vaccinatiegraad van Nederland – pas 23 procent van de 18-plussers een tweede prik heeft gehaald. Bij de eerste prik blijft het percentage van volwassen in Urk steken op 31 procent. Ook in andere protestants-christelijke gemeenten, zoals Staphorst, Neder-Betuwe en Reimerswaal, is men huiveriger dan gemiddeld. Van alle volwassen Nederlanders heeft 77 procent twee prikken gehad en 86 procent één.

Ook in de grote steden laten minder mensen dan gemiddeld zich vaccineren, wat met name geldt voor jongeren en inwoners met een migratieachtergrond. Van de grote steden heeft Rotterdam met 69 procent de laagste vaccinatiegraad voor de eerste prik. In Den Haag (71 procent) en Amsterdam (74 procent) zijn meer inwoners ingeënt.

Op de Waddeneilanden zijn de meeste inwoners gevaccineerd, met Schiermonnikoog bovenaan. Hier heeft ten minste 95 procent van de 18-plussers een eerste dosis ontvangen. Ook op andere eilanden komt dit percentage boven de 90 procent. Hetzelfde geldt voor de tweede prik, maar daarin genieten de eilandbewoners wel een voordeel. Om logistieke redenen zijn grote groepen inwoners tegelijk gevaccineerd, waardoor jongeren eerder aan de beurt waren en de campagne nu bijna voltooid is.