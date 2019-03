Op ‘uniek’ badhuis Hengelo mag toch een woontoren komen

Het badhuis in Hengelo. Beeld Marcel van den Bergh

Omwonenden vonden onder andere dat er sprake was van belangenverstrengeling, omdat een (inmiddels ex-) gemeenteraadslid zich heeft opgegeven als belangstellende voor een van de nieuwe appartementen. Volgens de Raad is het loutere feit dat een raadslid interesse heeft getoond in een appartement niet genoeg om van vooringenomenheid te kunnen spreken.

De bezwaarmakers voerden ook aan dat de bouw van een woontoren op het uit de jaren dertig van de vorige eeuw daterende badhuis het karakter van het gebouw aantast. Het badhuis is een gemeentelijk monument. Zij worden daarin gesteund door de Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap die het gebouw uniek in zijn soort noemen.

De Raad van State stelt daar tegenover dat de gemeentelijke monumentencommissie de bouwplannen heeft goedgekeurd. Volgens de commissie zijn er voldoende garanties dat het monumentale badhuis bewaard blijft en als zodanig herkenbaar zal zijn in het nieuwe complex. Die goedkeuring is volgens de Raad doorslaggevend.

Een projectontwikkelaar wil boven op het badhuis een 32 meter hoog appartementencomplex bouwen met 29 woningen. Het oude badhuis, dat al tientallen jaren staat te verkrotten, dient als entree voor de nieuwe woontoren. Daarbij blijven de contouren van het oude gebouw behouden.