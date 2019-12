Op te halen wegens stikstofoverschot: duizenden gratis kerstbomen

Mensen mogen hun eigen kerstboom komen zagen op de Veluwe. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De zogenoemde scharreldennen in het park groeien als kool, maar wel op de verkeerde plekken. En dus moeten ze worden weggehaald. Wie een originele scharrelkerstboom in huis wil halen, is op 7, 8, 14 en 15 december tussen 10.00 en 15.00 uur welkom. Je moet hem wel zelf omzagen; leenzagen zijn voorhanden.

‘Stikstof is voor bomen een voedingsstof’, zegt Henk Ruseler, boswachter van het Nationale Park de Hoge Veluwe en bedenker van het initiatief. ‘Vooral in de afgelopen vijf, zes jaar zien we dat de grove den zich hierdoor snel verspreidt. Dit gebeurt ook op de open vlaktes zoals heidevelden en korstmossteppen, waardoor beschermde plant- en diersoorten die op de open ruimtes groeien, verloren gaan.’

Het parkbeheer neemt verschillende maatregelen om de stikstofdepositie tegen te gaan, waaronder het plaggen van de hei op de open vlakten. Hierdoor vormt zich echter ook een mooi zaaibed voor de dennen om te kiemen, waardoor er weer bomen op deze vlakten groeien. Van nature groeien de open ruimtes op deze manier dicht, wat dodelijk is voor bijvoorbeeld een zeldzame mossoort.

Bomen genoeg

Vrijwilligers verwijderen de bomen, maar kunnen het niet bijbenen. Daarom begon Ruseler met het Zaag Je Eigen Kerstboom-evenement. Het bestaat al even, maar dankzij de vele media-aandacht voor het stikstofprobleem voelen steeds meer mensen zich erbij betrokken, merkt de boswachter.

In de komende twee weekeinden worden zo’n vierduizend bomen omgezaagd, is de verwachting. Dit mogen er best meer zijn, zegt Ruseler: bomen genoeg. Het park is 5.400 hectare groot, ongeveer de helft ervan bestaat uit open vlaktes. Hierop groeien elk jaar weer nieuwe grove dennen, dus de traditie kan nog wel even in stand worden gehouden.

Van heinde en verre komen mensen naar het natuurgebied om hun eigen scharrelkerstboom te zagen. Vorig jaar waren er zelfs bezoekers uit Duitsland, zegt Ruseler. Vooral het eerste weekeinde kan het behoorlijk druk zijn. Vrijwilligers proberen alles in goede banen te leiden. Er is een locatie in het park uitgekozen waar voldoende dennenbomen voor iedereen moeten staan.