Op strak geregisseerd partijcongres wordt de angel snel getrokken: VVD-leden stemmen in met spreidingswet

Premier en partijleider Rutte trapte het congres af met toespraak, waarin hij de VVD-leden beloofde te werken aan het beperken van de asielinstroom. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat was de stemming zaterdag op het tweede VVD-congres dit jaar. Van tevoren leek het een spannend congres te worden doordat tegenstanders van de spreidingswet veel rumoer maakten. Met die ‘dwangwet’ kunnen gemeenten verplicht worden groepjes asielzoekers onderdak te geven.

Door dat lawaai in media en op sociale media was de opkomst groot: zo’n 1.500 leden verzamelden zich zaterdag in de voormalige Van Nelle Fabriek in Rotterdam, velen met volmachten voor de stemmingen over oproepen aan de Tweede Kamerfractie over het beleid.

Alle aandacht ging uit naar twee moties, één voor en één tegen de spreidingswet. De motie voor werd met 77 procent van de ruim 1.800 stemmen aangenomen, de motie tegen door 76 procent verworpen. ‘Het helpt enorm dat we door kunnen met de wet’, zei VVD-staatssecretaris Eric van der Burg, verantwoordelijk voor asiel, na afloop. Een potentiële splijtzwam in de partij en coalitie is onschadelijk gemaakt.

De angel, de moties over de spreidingswet, werd razendsnel getrokken op het strak geregisseerde congres. Kost wat kost moest een nederlaag voor de partijleiding worden voorkomen.

In- en doorstroom asielzoekers

Het congres werd geopend met een toespraak van Mark Rutte. Na een betoog dat Rusland de oorlog in Oekraïne moet verliezen – ‘Een oorlog in Europa gaat om onze waarden. Anders zal het niet stoppen want Rusland wil terug naar de grenzen van de Sovjet Unie’ – kwam hij bij het asielvraagstuk. De instroom van asielzoekers is ‘twee tot drie keer hoger dan normaal’. Hij wees op de afspraak die in 2016 is gemaakt met Turkije over het indammen van doorstroom van asielzoekers naar Europa.

Daarna is de aandacht verslapt, erkende Rutte, ook door de coronacrisis. Maar de afgelopen dagen was Rutte op de klimaattop in Egypte en de G20, de conferentie van twintig grootste economieën in Indonesië. Daar sprak hij collega’s uit Marokko, Tunesië en Algerije over het terugnemen van kansloze asielaanvragers. Er wordt aan de instroom gewerkt, wilde Rutte maar zeggen.

Dat stuitte nog op wantrouwen van leden, bleek bij de bespreking van de twee moties over de spreidingswet. ‘Er staat niets over het beperken van de instroom in het regeerakkoord.’ Een ander hekelde D66 en ChristenUnie, die ‘niets’ aan de instroom willen doen. Maar ook leden die zich die het schaamrood op de kaken stond toen Artsen zonder Grenzen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aan de slag moest roerden zic. ‘Liberalen laten geen kinderen in het gras slapen.’

Henk Kamp uit Twente

Tijdens de bespreking van de moties kregen strategisch geplaatste prominenten het woord: ‘Henk Kamp uit Twente’, erkend rechts houwdegen als het om migratie gaat maar vóór de spreidingswet, net zoals ‘Klaas Dijkhoff uit Breda’, de oud-staatsecretaris van asielzaken, en Malik Azmani, nu europarlementariër maar eerder ook mede-architect van de Turkije-deal.

Het werkte. Bijkomend voordeel van de aandacht en de discussies in de aanloop naar het congres is dat het debat weer leeft in de VVD. Ooit stond de VVD bekend als ‘debatpartij’ maar de laatste jaren verwerd het congres door langdurig regeren tot een applausmachine.

Een eerste aanzet voor herleving van het debat binnen de VVD werd gegeven tijdens het eerdere congres dit jaar in Halfweg. Tijdens dat eerste fysieke congres sinds de coronacrisis keerde een minieme meerderheid zich tegen het stikstofbeleid. Daar was hij wel van geschrokken, vleide Rutte het congres nu. ‘Niet een paar mensen maken de dienst uit.’ Daarna volgde de verkiezing van Eric Wetzels tot voorzitter en niet de kandidaat van het bestuur, Onno Hoes.

Het lijkt erop dat veel leden naar Rotterdam waren gekomen om te voorkomen dat de partij door tegenstanders van het moeizaam bevochten compromis over de spreidingswet zou worden gekaapt. ‘Het vorige congres heb ik laten lopen. Dat zal me geen twee keer gebeuren’, zei een lid bij de lunch.