Op sterfdag Queen Elizabeth kan Charles redelijk tevreden zijn over zijn eerste jaar als koning

Koning Charles begroet de verzamelde menigte buiten Buckingham Palace op 9 september 2022, de dag na het overlijden van zijn moeder koningin Elizabeth. Beeld AP

De Britse pers vergelijkt het debuutjaar met dat van zijn moeder. Zwart-wit is nu kleur, maar voor de rest zijn foto’s van belangrijke gebeurtenissen min of meer hetzelfde gebleven: de kersttoespraak, de kroning en Charles te paard tijdens Trooping the Colour, de jaarlijkse inspectie van de militaire garde. Charles verrichte in de afgelopen twaalf maanden 161 plichtplegingen, vier meer dan Elizabeth in 1952.

Het eerste buitenlandse bezoek van Charles was aan Duitsland. Het leverde hem kritiek op van de koningsgezinde parlementariër Jacob Rees-Mogg, die vond dat de koning eerst naar een groot land uit de Gemenebest had moeten gaan. Daar heerst namelijk een toenemend republikanisme.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Zo kwamen uit Australië berichten dat in de voormalige strafkolonie weinig animo bestaat om de toebedeelde Gemenebestspelen van 2026 te organiseren. Bovendien bleek uit volksonderzoek van de bekende opiniepeiler Lord Ashcroft dat in zes van de veertien Gemenebestlanden die Charles als koning hebben, een meerderheid van de bevolking de voorkeur geeft aan een eigen, gekozen staatshoofd. Vooral in de Bahama’s is de situatie precair. Charles hoeft zich geen zorgen te maken over het nog steeds uiterst koningsgezinde Tuvalu.

In eigen land is ruim zes op de tien Britten voor het in stand houden van de monarchie. Onder jongeren halveert dat percentage echter. Charles hoopt dat zijn aandacht voor klimaatverandering op waardering kan rekenen onder die laatstgenoemde groep.

Uitgesproken ideeën

Zijn klimaatzorgen waren in ieder geval aanleiding voor zijn eerste kleine aanvaring met Downing Street 10. Hij had eind vorig jaar aanwezig willen zijn bij de klimaattop in Egypte, maar Liz Truss, die slechts tien dagen premier was, stak daar een stokje voor.

Langzaam maar zeker drukt de soms wat driftige Charles met zijn uitgesproken ideeën een stempel op zijn koninkrijk. Zo werd op het eiland Man de eerste brievenbus neergezet met het opschrift CRIII (Charles Rex de Derde).

Een kleine uitglijer was er bij de vernieuwde uitgave van de Book of common prayer, het handboek van de liturgie van de Engelse kerk, dat per ongeluk geënt was op de editie uit de tijd van Elizabeth I, de 16e eeuw. Zodoende stond er dat Charles de koning was van Engeland, Ierland en (delen van) Frankrijk, maar niet van Schotland. Dat laatste tot kortstondige vreugde onder Schotse nationalisten.