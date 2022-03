Op sommige plekken is het aantal geregistreerde vluchtelingen slechts het topje van de ijsberg

Wereldwijd zijn bijna dertig miljoen mensen op de vlucht. Nog eens 48 miljoen personen zijn ontheemd in eigen land. De grootste vluchtelingencrisis is gaande in Syrië, bijna 7 miljoen inwoners zijn naar een ander land gevlucht sinds 2011 vanwege de burgeroorlog. Tweederde van de vluchtelingen kwam in 2021 uit vijf landen, naast Syrië zijn dat Venezuela, Afghanistan, Myanmar en Zuid-Soedan. De meeste opvang vindt in de regio plaats. Bijna driekwart van de vluchtelingen wordt in een buurland opgevangen. Dit blijkt uit cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

De Oekraïense vluchtelingencrisis is in zeer korte tijd een van de grootste ter wereld geworden, en zou binnenkort wel eens de Syrische aantallen kunnen overtreffen. In minder dan een maand tijd zijn bijna 4 miljoen burgers het land ontvlucht, miljoenen mensen zijn uit hun huis verdreven naar andere Oekraïense regio’s. De meeste Oekraïners zijn de grens met Polen overgestoken, ruim 2 miljoen personen. Hoeveel van hen zijn doorgereisd naar andere landen, is niet bekend.

In Nederlandse opvanglocaties zijn op dit moment 15.021 Oekraïners opgenomen. Nederlandse veiligheidsregio’s maken zich op voor de opvang van zo’n 50 duizend vluchtelingen uit het oorlogsgebied, en in lege gebouwen van het Rijk worden 15.000 plekken voor de opvang van vluchtelingen, ook uit andere landen, ingericht. Dit zijn hoge aantallen voor Nederlandse begrippen, in heel 2021 kwamen er 34.860 asielzoekers en nareizigers naar Nederland.

Maar er zijn landen waar het aantal vluchtelingen relatief vele malen hoger is. Turkije is de verblijfplaats van de meeste vluchtelingen in absolute zin, ruim 4 miljoen, voornamelijk Syriërs. Daarna volgen Colombia, waar veel Venezolanen een nieuw huis zoeken, en de Verenigde Staten met 1,5 tot 2 miljoen vluchtelingen.

Syriërs in Libanon

Als het aantal vluchtelingen wordt afgezet tegen de bevolking van een land, ziet de rangschikking er heel anders uit. Ruim 1 op de 10 inwoners van Libanon is gevlucht vanuit Syrië, valt op te maken uit de cijfers van de UNHCR. In het land met nog geen 7 miljoen inwoners wonen minstens 865 duizend vluchtelingen, bijna 13 procent. Dit zou omgerekend naar het aantal inwoners in Nederland gelijkstaan aan meer dan 2,2 miljoen vluchtelingen. Ter vergelijking: dat is het gezamenlijk inwonertal van de provincies Overijssel en Limburg.

Het werkelijk aantal vluchtelingen ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger in Libanon, schattingen lopen op tot zo’n anderhalf miljoen. Volgens de UNHCR is er veel te weinig geld om goede hulp te kunnen bieden, van de benodigde 1,9 miljard dollar (ruim 1,7 miljard euro) is slechts 750 duizend dollar beschikbaar.

In sommige gebieden is het aantal geregistreerde vluchtelingen slechts het topje van de ijsberg. Zo zijn zeker 5 miljoen Venezolanen het land ontvlucht vanwege de tumultueuze politieke situatie. Zij kunnen of willen vaak geen officieel asiel aanvragen, en worden daarom niet als vluchteling geteld in de statistieken.

Als zij wel worden meegenomen in de berekening, komen Curaçao en Aruba hoog in de lijst met het relatief aantal vluchtelingen. Op Aruba, dat 106 duizend inwoners heeft, zijn met ruim 17 duizend gevluchte Venezolanen zelfs relatief meer ontheemden dan in Libanon.