‘Op sommige plekken in Afghanistan verkopen ouders hun kinderen omdat ze geen eten meer voor ze hebben’

Afghaanse vrouwen met boerka aan het werk in een kledingfabriek. Beeld AFP

Natalie, verslaggevers Carlijne Vos en Noël van Bemmel beschrijven in hun analyse vandaag de tragische humanitaire situatie in Afghanistan op dit moment. Wat doen de cijfers over ondervoeding met jou?

‘Het is erg triest. Veel Afghaanse vrienden van mij zijn inmiddels weg uit het land, maar hebben nog wel lijntjes met hun familie. Ook bel ik voor de krant weleens met achterblijvers. Dat geeft geen fraai beeld.

‘Je moet je voorstellen: veel jonge jongens en meiden in het land hadden tot een jaar geleden een normaal leven. Ze gingen naar de universiteit, hadden vrienden en nu zitten ze opgesloten in een land waaruit ze niet weg kunnen. De helft van de inwoners heeft echt te weinig eten om te overleven. 95 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens van 2 dollar per dag.

‘We krijgen daar niet veel van mee, omdat er weinig westerse camera’s zijn, maar de situatie is echt heel ernstig. Op sommige plekken verkopen ouders hun kinderen al omdat ze geen eten meer voor ze hebben. Ze gaan naar rijkere Afghanen, en worden verkocht als bruid of huishoudhulp. Ik denk dat het komende winter een slagveld wordt. Er gaan veel doden vallen.’

Zeker op het gebied van vrouwenrechten hebben de Taliban hun beloftes over een relatief liberaal beleid niet waargemaakt. Merk jij verschil tussen hoe de Taliban nu opereren, en hoe de situatie vroeger was?

‘Ik ben recentelijk niet in Afghanistan geweest, maar uit het contact met mijn vrienden en de berichtgeving uit het land kun je wat dingen opmaken. Bijvoorbeeld dat er op het vliegveld allemaal vrouwen in bruine en zwarte gewaden zitten, bij het stempelen van paspoorten. Vroeger waren die daar niet. Toen ik daar woonde, kon je gerust vrouwen in spijkerbroek op straat zien lopen, met een hoofddoek losjes om hun hoofd.

‘Meer regels zijn veranderd. In de meeste gebieden mogen vrouwen ouder dan 12 jaar niet meer naar school. Werkgevers van overheidsinstanties vragen vrouwen hun baan ter beschikking te stellen aan een mannelijk familielid. Vernederend. Je ziet nog wel veel vrouwen in het onderwijs, de gezondheidszorg en op het vliegveld, maar hun positie wordt geminimaliseerd.’

Een zeldzaam protest in Kabul van vrouwen tegen de Taliban-leiders, afgelopen zaterdag. Ze schreeuwen om brood, werk en vrijheid'. Beeld Getty Images

Zie jij de Taliban naar een liberaler beleid bewegen?

‘Op dit moment lijken de hardliners binnen de Taliban de overhand te hebben. Toch zullen de Taliban uiteindelijk ook iets moeten doen, want deze situatie, met zulke voedseltekorten, kan niet eeuwig doorgaan. Er zijn best veel Afghanen die de Talibanregering een kans willen geven, al is het maar omdat ze zien dat de veiligheid en corruptiebestrijding in het land zijn verbeterd. Maar je kunt nog zo’n veilig land hebben, als er geen geld uit de pinautomaat komt, komt de bevolking op een gegeven moment in opstand.

‘De vraag is naar wie de Taliban zich gaan keren voor hulp. Het Westen kan de sancties voor het land verlichten in ruil voor liberaler beleid. Maar je ziet nu dat de banden met Rusland en China worden aangehaald. Die geven niet zoveel om mensenrechten. De Chinezen zijn al langer bezig om de mineralen in de grond eruit te halen. In ruil daarvoor kunnen de Taliban inkomsten genereren.’

Dan iets anders: waarom gaat het evacueren van de Afghaanse mensen met wie Nederland gewerkt heeft zo traag? Van de officiële evacuatielijst zijn al tweeduizend mensen opgehaald, maar er moeten nog zeshonderd bondgenoten komen.

‘De meeste mensen die zijn achtergebleven, hebben geen of een verlopen paspoort. Dan is het lastig een land uit te komen. Een nieuw paspoort moet je bij de Talibanregering aanvragen, maar die is vaak op zoek naar die mensen, omdat ze hebben samengewerkt met het Westen of de vorige regering.

‘Nederland heeft met Pakistan afgesproken dat af en toe evacués zonder paspoort de grens mogen oversteken, waarna ze direct met een Nederlands vliegtuig wegvliegen. Dat is een vrij riskante operatie. Aan de ene kant heb je de hulp van Pakistan nodig, aan de andere kant ben je mensen tegen de zin van de Taliban het land uit aan het smokkelen. Het is dus niet gek dat het moeizaam verloopt.’

‘Tegelijkertijd zou de Nederlandse regering meer kunnen doen, als de politieke wil er zou zijn. Zo'n vierhonderd andere mensen hebben ook met Nederland gewerkt, maar staan niet op de officiële evacuatielijst. Een deel van hen is al in Pakistan en kan binnen 24 uur in Nederland zijn. Maar de Nederlandse regering kiest ervoor om tot de hoogste rechtbank aan toe te procederen om hun komst te voorkomen, omdat ze bang zijn dat anders te veel asielzoekers naar Nederland komen. Dat heeft natuurlijk met de asielcrisis hier te maken, maar het blijft wel een politieke keuze.’

Vorig jaar heb jij veel actie gevoerd voor jouw voormalige fixer Habib en zijn familie. Hoe gaat het met ze?

‘Heel goed! Habib was zelf al eerder weg, maar ik heb vorig jaar tijdens mijn vakantie, net nadat Kaboel was gevallen, alleen maar lopen bellen om ook drie familieleden van hem het land uit te krijgen. Ook aan hen heb ik veel gehad tijdens mijn tijd daar.

‘Het is hen gelukt om het land met een Nederlandse evacuatievlucht te ontvluchten. Ze vertrokken met een rugzakje en drie paar schone kleren en zaten ineens op een vlucht naar Pakistan, zonder enig idee waar ze die nacht zouden slapen. Nog eens 72 uren later zaten ze in een opvangcentrum in Zeist. Dat voelde als een soort Hollywood-film.

‘Het heeft daarna lang geduurd voor de familie weer samen was. Veel Afghaanse vluchtelingen komen in eerste instantie niet terecht in het land waarmee ze de meeste binding hebben. In het afgelopen jaar zijn daarom veel Afghanen van land veranderd. Vorige week kreeg ik appjes met allemaal blije gezichten. Het gezin is herenigd en gaat een leven opbouwen in Canada. Habib had daar in de afgelopen jaren al een leven opgebouwd, met een baan en een huis. Ik ben ervan overtuigd dat ook hun geëvacueerde familieleden daar snel hun draai zullen vinden.’