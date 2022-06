Op Shkola krijgen Utrechtse Oekraïners les van Oekraïense docenten – en spelen cijfers even geen rol

De leerlingen van de Utrechtse school voor Oekraïners komen niet alleen uit de stad, maar ook uit omliggende plaatsen als Leerdam, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Rond half negen ’s ochtends positioneert Puck Gras (36) zich bij de trap. De leerlingen van de Shkola, zoals de school voor Oekraïners in Utrecht genoemd wordt, komen een voor een boven. Doodgewone tieners zijn het, met capuchontruien, linnen tasjes of Airpods. Met de haren ongekamd of strak in de gel. Turend naar hun telefoon of grappend met vrienden.

Gras, die hier elke ochtend probeert te staan, steekt bij iedereen de hand ferm vooruit. ‘Goedemorgen!’

De leerlingen groeten terug. Met een stevige handdruk of een bosje vingers, met een uitbundig ‘Goedemorgen!’ of een binnensmonds ‘Hi’.

Eén knul blijft staan en knoopt in het Nederlands dat hij hier de afgelopen weken geleerd heeft een gesprekje aan.

‘Hoe was de extra les?’, vraagt Gras, die zorgvuldig articuleert.

‘Moeilijk’, zegt de jongen.

‘Wat heb je geleerd?’

‘The verbs. Werkwoorden, ja.’ En dan al snel: ‘I go to class. Tot ziens!’

Grove inschatting

In het groen-gele gebouw in Utrecht, waar meerdere scholen gehuisvest zijn, krijgen ruim 250 Oekraïense tieners les. Ze komen niet alleen uit de stad, maar ook uit omliggende plaatsen als Leerdam en Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.

De school is de afgelopen maanden in een razend tempo uit de grond gestampt. De eerste Oekraïners hadden nog maar net hun land verlaten, gevlucht voor de tanks en de bommen van de Russen, of de gemeente Utrecht vergaderde al met de schoolbesturen en het samenwerkingsverband van scholen over de mogelijke consequenties voor het onderwijs in de stad.

Toen de eerste Oekraïners in Nederland aankwamen, was nog veel onduidelijk, zegt beleidsadviseur Bas Lamers, die bij de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van scholen. ‘We wisten niet hoeveel leerlingen zouden komen en hoelang ze in Nederland zouden blijven.’

En dus maakten ze een grove inschatting: als er tweeduizend vluchtelingen uit Oekraïne zouden komen, dan zaten daar vermoedelijk ongeveer driehonderd basisschoolleerlingen bij en driehonderd leerlingen voor het voortgezet onderwijs. Met die getallen in zijn achterhoofd ging Lamers op zoek naar een gebouw.

Fijne opdracht

Organisatorisch werd Shkola ondergebracht bij Ithaka. Deze school, die valt onder de openbare Nuovo Scholengroep, bood voor de komst van de Oekraïners al onderwijs aan een kleine zeshonderd Utrechtse leerlingen die het Nederlands nog niet beheersen. Kinderen van vluchtelingen, statushouders en expats leren er in internationale schakelklassen de taal, om vervolgens door te stromen naar een reguliere school.

‘Heel even hebben we erover gedacht de kinderen te verdelen over reguliere scholen’, zegt Gerben Houwer, directeur van Ithaka. ‘Maar dat gaat niet werken. Ze kunnen qua taal niet aanhaken. Daarom besloten we ze allemaal op één nieuwe school te plaatsen, alleen voor Oekraïners.’

Houwer moest daarvoor wel een projectleider vinden, iemand met een ‘hands-on-mentaliteit’, iemand die het leuk vond zich te ontfermen over een school die binnen een paar seconden van 0 naar 100 moest optrekken, iemand die tot 1 augustus beschikbaar zou zijn.

En dus kwam hij bij Puck Gras uit, eerder docent en vervangend teamleider bij Ithaka en nu leerplichtambtenaar bij de gemeente Utrecht. Na twee dagen wikken en wegen zegde ze toe. ‘Een school zonder pand? Zonder leraren? En geen idee hoeveel leerlingen er zullen komen? Ja, dat leek me wel een fijne opdracht. Vanaf nul beginnen. En continu druk, continu bezig.’

Puzzelen

Een paar dagen nadat Gras met haar nieuwe baan was begonnen, bood de gemeente de school twee locaties aan, onder meer in dit groen-gele pand. ‘We moesten binnen een kwartier beslissen’, zegt Gras. ‘Met het team hebben we voor deze plek gekozen.’

‘Hier ging net een andere school weg’, zegt beleidsadviseur Lamers. ‘Dat kwam goed uit. Zeker omdat ze de tafels en stoelen lieten staan. Met een doekje erover, even stofzuigen en nieuwe wifi kon de nieuwe school vrijwel direct van start.’

Gras grijnst. ‘Zeg maar gerust: heel goed stofzuigen.’

Op een woensdagochtend kreeg Gras de sleutel. Ze ging direct aan de slag met haar team, want die middag al zou er een informatiebijeenkomst zijn. ‘Deze kant van het gebouw hebben we netjes schoongemaakt’, zegt ze. ‘De teamkamer en het kantoor konden we later doen.’

Gras regelde die eerste dagen wifi, whiteboards en toiletpapier. Ze zette een rooster in elkaar: 32 uur met de vakken Oekraïens, Engels, Nederlands, wiskunde, sport, creatief en expressie. Ondertussen voerde ze talloze sollicitatiegesprekken: met Nederlandse docenten, met Oekraïense docenten die al in Nederland woonden of die naar Nederland gevlucht waren en met docenten met een ander land van herkomst.

‘Ik vroeg ze welke vakken ze konden geven. De meesten bleken Engels te doceren. Engels, Engels, Engels. Dus vroeg ik: wat vind je leuk, wat zijn je hobby’s? Iemand die van tekenen hield, vroeg ik creatief te geven. Tegen een ander zei ik: je bent Oekraïens, kun je geen Oekraïens geven? Probeer het gewoon! We vragen hier flexibiliteit van de mensen. Durf je de sprong te nemen?’

Geen cijfers

Op 30 maart gingen de eerste drie klassen van start, een week later de volgende twee. De leerlingen zijn daarbij op leeftijd ingedeeld: die van 11 tot 13 zitten bij elkaar, die van 14 en 15 en die van 16 en 17.

Het niveau van de leerlingen speelt verder geen rol. ‘Dat is voor de docenten natuurlijk lastig’, erkent Gras. ‘Ze moeten veel differentiëren, zodat iedereen les op zijn eigen niveau krijgt.’

Of dat al helemaal lukt, is de vraag. Maar, zegt Gras, de focus ligt in deze eerste maanden ook vooral op het welzijn van de leerlingen. Ze moeten wennen aan een nieuw land, ontdekken hoe ze ’s ochtends op school moeten komen en ook elkaar leren kennen, want de meeste leerlingen kennen elkaar nog niet.

Ze geven hier dus ook geen cijfers voor het schoolwerk. ‘Iedere leerling reageert anders op de situatie’, zegt Gras. ‘Sommigen pakken de draad gewoon weer op, anderen zijn getraumatiseerd en kunnen daardoor niet goed leren. Wat zegt een cijfer dan? De school moet vooral een leuke plek voor ze zijn. Een ontmoetingsplek. En van daaruit werken we verder aan de kwaliteit.’

Spelletjes

Om half 11 neemt Puck Gras plaats op een stoel achter in een lokaal. Ze gaat een les observeren van een van de docenten. Voor haar neus ligt een beoordelingsformulier.

Omdat deze les in het Oekraïens gegeven wordt – andere lessen zijn in het Nederlands of Engels – heeft ze Uliana Buda meegenomen. Buda gaf tot een paar maanden terug snowboardlessen in een Oekraïens wintersportgebied. Daarna vluchtte ze naar Nederland, dat ze al kende van zomerse trainingen in de skihal van Landgraaf. Nu houdt ze op Shkola contact met ouders over de inschrijvingen. En soms tolkt ze een beetje.

Als de leerlingen binnen zijn, begint de docent met een spelletje, waarbij twee teams van leerlingen sommen moeten oplossen. Daarna wordt het gauw serieuzer. Er verschijnen vergelijkingen vol breuken en haakjes op het scherm.

Gras kijkt toe, Buda vertaalt een paar zinnen: ‘De docent vraagt wie de tweede vergelijking heeft gemaakt. En wie die wil komen voordoen op het bord.’

Af en toe krabbelt Gras wat verbeterpunten op haar formulier, die ze later met de docent zal bespreken. Over het algemeen zijn de lessen ‘pedagogisch allemaal goed’, zegt ze later.

Geen idee

Hoe de toekomst eruitziet voor Shkola is nog niet duidelijk. De kans dat de oorlog snel voorbij is, lijkt klein. Bij Ithaka en bij de gemeente gaan ze er in ieder geval van uit dat er ook na de zomer nog onderwijs voor Oekraïners nodig is.

‘We werken met scenario’s’, zegt beleidsadviseur onderwijs Birgit Haberland van de gemeente Utrecht. ‘Nu zijn er achthonderd vluchtelingen uit Oekraïne in Utrecht, wat als het er twaalfhonderd worden? Of achttienhonderd? Wat is er dan allemaal nodig? En misschien gaat de oorlog wel vijf jaar duren. Ook over dat scenario moeten we nadenken.’

‘We krijgen op dit moment al signalen van Oekraïners die in Nederland willen blijven’, zegt Gras. ‘Die kunnen zich aanmelden op een andere locatie van de school, waar ze worden klaargestoomd voor het reguliere onderwijs. Ze komen dan bij leerlingen van andere nationaliteiten in de klas. Maar wie denkt op korte termijn terug te keren naar Oekraïne, kan voorlopig gewoon op Shkola blijven. Hoelang nog? Geen idee!’