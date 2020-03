Op schrikkeldag jarig: taart met korting en veel mensen op je feestje

Misschien wel de beroemdste schrikkeljarige: Sonja Barend. Zij wordt vandaag tachtig. Die mijlpaal wordt door BNNVARA onder meer gevierd met de documentaire De nacht van Sonja, die in de nacht van 29 februari op 1 maart wordt uitgezonden op NPO 1. Beeld ANP Kippa

‘Weet je wat voor dag het is?’, vraagt Stefiene Den Hoed-Hoegen aan haar zoontje Levi (4). ‘Schrikkeldag!’, jubelt hij. Levi is een schrikkelkind. Sterker nog, hij is de helft van een schrikkeltweeling. Vandaag worden hij en zijn broertje officieel 1 jaar oud. ‘We gaan het niet anders vieren dan normaal, hoor. Er komen wat vrienden en familieleden langs’, zegt Stefiene.

Ook schrikkelkind Brigitte Wijnbergen (48) heeft de verjaardagsinkopen al in huis. Zij is oprichter van de website Schrikkeljarig.nl. Daarop staat een grote aftelklok tot de volgende schrikkeldag. ‘De website is een verzamelpunt van alle weetjes hierover’, zegt Wijnbergen.

Ondernemend Nederland maakt slim gebruik van de gelegenheid. Een camperwinkel biedt vandaag een camper met 29 procent korting aan. In veel bakkerijen krijgt de jarige korting op taart. En er is een speciale schrikkeljaarcocktail ontwikkeld.

Een hele dag opgespaard

Hoe zit het ook alweer met die schrikkeljaren? Een jaar heeft 365 dagen, maar de aarde draait in die periode 365,24 keer om haar as. Hierdoor houden we jaarlijks zes uur over. Na vier jaar is er 24 uur een hele dag opgespaard. Die wordt er in februari bij geplakt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat er in Nederland ruim 11 duizend mensen op een schrikkeldag zijn geboren. 466 kinderen vieren vandaag voor het eerst officieel hun verjaardag. ‘In de jaren daartussenin heb je een tweedeling: degenen die op 28 februari of op 1 maart hun verjaardag vieren’, zegt Wijnbergen. Juridisch gezien ben jeals schrikkelkind overigens pas op 1 maart een jaar ouder.

29 februari is ook een populaire trouwdag, volgens cijfers van het CBS. In 2016 viel deze datum op een maandag. Normaal gesproken vinden op die dag gemiddeld 277 huwelijken plaats. Op de schrikkeldag trouwden 428 stellen.

Levi en zijn broertje snappen nog niet helemaal wat het betekent om eens in de vier jaar officieel jarig te zijn. De grootste prioriteit is nu of Levi inderdaad de raceauto krijgt die hij voor zijn verjaardag heeft gevraagd.