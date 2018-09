Op schnabbeltour in Amsterdam laat Obama het bij slechts enkele toespelingen op zijn opvolger

Op zijn Europese schnabbeltour had Barack Obama vrijdagavond vriendelijke woorden over voor zijn toehoorders in de Amsterdamse concertzaal Afas Live. ‘Ik houd van Nederland. De mensen zijn zo vriendelijk en zo lang.’

Barack Obama aan het woord tijdens Forward Thinking Leadership in Amsterdam. 3.500 mensen betaalden 995 euro exclusief btw per persoon om de voormalige president van de Verenigde Staten te horen spreken over leiderschap. Foto FERDY DAMMAN

3.500 mensen betaalden 995 euro exclusief btw per persoon om de voormalige president van de Verenigde Staten te horen spreken over leiderschap. Zij genoten van zijn soepele verschijning, charmante lach en openingszinnen. ‘Ik houd van Amsterdam. Ik houd van Nederland. De mensen zijn zo vriendelijk en zo lang.’ Waarna een bedankje aan Nederland volgde voor het organiseren van de nucleaire top die hij in 2014 in Nederland bijwoonde.

350 duizend euro per optreden

Wat zijn optreden van 60 minuten op het Amsterdamse ‘Forward Thinking Leadership’ hem opleverde, werd niet bekendgemaakt. Volgens The New York Times krijgt Obama omgerekend zo’n 350 duizend euro per optreden, ongeveer het jaarsalaris dat hij ontving als president. Zijn interviewer, managementauteur Ben Tiggelaar, hield zich vrijdag keurig aan het verbod op vragen over de actuele politiek.

Eerder deze maand sprak Obama voor het eerst direct over de Amerikaanse president Donald Trump, tijdens een toespraak voor studenten in Illinois. Hij zette zijn opvolger weg als demagoog, angstzaaier en ‘bedreiging van onze democratie’.

In Amsterdam bleef het bij enkele toespelingen. Je moet je organisatie en je ethiek op orde hebben, dan kun je je als leider richten op je strategie, was zijn advies. Zodat je geen mensen in je omgeving hebt die schandalen veroorzaken’, zei hij met een grijns. ‘Wij hadden die mensen niet.’

Meer ongelijkheid

Ook sprak hij zich uit tegen autoritaire leiders die de maatschappelijke onrust over globalisering en economische onzekerheid uitbuiten door burgers tegen elkaar op te zetten. Het wegvallen van grenzen en de snelle digitale ontwikkelingen hebben geleid tot meer ongelijkheid. ‘De besten verdienen meer dan ze ooit hebben kunnen dromen. Anderen zien dat hun werk snel wordt vervangen. Dat maakt mensen onzeker en bang.’

De ‘wereldleiders’ hebben niet genoeg gedaan om te luisteren naar die bange burgers, gaf hij toe. ‘Onze economieën werken het best als iedereen voelt dat ze deel zijn van het systeem. Wat dat betreft was ons werk niet goed genoeg.’ Daardoor wint ‘het andere verhaal’ aan kracht; ‘sterke mannen’ die een terugkeer naar de oude orde beloven. Het verzet tegen hun minachting voor democratie en rechtsstaat kan volgens Obama niet worden overgelaten aan politici alleen. Ook bedrijven moeten zich weren. Als er een ‘grote baas’ opstaat, dan zijn die de eerste die slachtoffer worden van een nieuwe, corrupte economie.

Obama en zijn vrouw Michelle verlieten het Witte Huis ‘met onze zielen intact’, vertelde hij, na een vraag hoe hij als machtigste man ter wereld toch normaal was gebleven. Dat kreeg hij voor elkaar door zijn schoonmoeder in huis te nemen (‘een verbinding met een eerder leven’), zich er steeds aan te herinneren dat hij het stokje uiteindelijk weer zou overgeven (‘het is een estafette’) en ‘dat je baan als president je niet boven andere uit tilt; burgerschap is de belangrijkste baan’.

Obama Presidential Center

Met zijn post-presidentiële activiteiten ligt Obama inmiddels aardig op koers. De Obama Foundation, zijn fonds voor maatschappelijke activiteiten, kreeg alleen vorig jaar ruim 200 miljoen euro aan donaties en giften binnen. Het geld wordt gebruikt voor projecten voor onderwijs en gemeenschapszin en de oprichting van het Obama Presidential Center in Chicago.

Zakelijk gezien gaat het Barack (57) en zijn vrouw Michelle (54) ook voor de wind. Ze tekenden in mei een deal van 60 miljoen euro voor twee persoonlijke boeken. Ook ligt er inmiddels een meerjarig contract met streamingdienst Netflix voor het maken van een aantal films en documentaires.

Voor zijn Amsterdamse publiek hamerde Obama op het belang van waarachtigheid als spreker (‘charisma en spreekstijl worden overschat’) en het belang van inzet voor een eerlijke en rechtvaardige maatschappij. Dat geldt ook voor bedrijven, ‘want onder een autoritaire leider ligt corruptie op de loer’. Zijn uitsmijter in Amsterdam: ‘Draag bij aan de dingen die jij belangrijk vindt. Zorg dat de wereld steeds een klein beetje beter wordt. Uiteindelijk is de vooruitgang enorm.’