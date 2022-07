‘Op Schiphol voorziet het personeel ondanks de maatregelen vertragingen en problemen met bagage’

Schiphol, ’s morgens op 7 juli. De drukte valt mee. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dag Ashwant, is er een effect zichtbaar van het reizigersplafond op Schiphol?

‘Op de eerste dag lijkt het inderdaad wat minder druk. Toen ik vanochtend de vertrekhal inliep, stond er geen enkele rij. Iedereen kon zo doorlopen en passagiers waren binnen tien minuten door de controle voor de handbagage. Ik sprak een 21-jarige jongen die er al om 9 uur stond, ruim vijf uur voor z’n vlucht, omdat hij bang was voor de drukte. Nu moest hij plots bedenken wat hij met z’n tijd ging doen.

‘Het is een groot verschil met de drukte van afgelopen maanden. Sinds begin mei liep in de weekenden de rij steevast tot ver buiten Schiphol. Om die situatie te verbeteren, besloot Schiphol om per dag 13,5 duizend reizigers minder te laten vertrekken in juli. Over de hele maand komt dat neer op 324 duizend.

‘Toch moeten we een flinke slag om de arm houden. Dit is nog maar de eerste dag van de maatregel en bovendien is dit allesbehalve een piekdag. Om het in perspectief te zetten: er waren vandaag zelfs minder passagiers dan het nieuwe plafond toestaat, zo’n zestigduizend vertrekkende reizigers. De echte stroom komt volgende week op gang, als de meeste Nederlanders vakantie hebben.’

Zijn de maatregelen dan wel voldoende?

‘De bestuurders van Schiphol denken van wel, maar de medewerkers maken zich grote zorgen. Ze hebben de laatste tijd enorme werkdruk ervaren en weten dat de zomer altijd een drukke periode is. Iedereen die je spreekt, begint over de last die er op hun schouders ligt, vooral de beveiligingsmedewerkers.

‘Zelf zijn ze door hun mogelijkheden heen. Hun werk kan niet sneller, dan wordt het onveiliger in de vliegtuigen. Bovendien kampt Schiphol met een tekort aan vrouwelijke beveiligers. En aangezien vrouwen in principe door vrouwen moeten worden gefouilleerd, is haast niet te voorkomen dat er opstoppingen ontstaan.

‘Het personeel vindt daarom dat Schiphol nog meer passagiers moet weigeren. Ze zijn somber en voorzien met de huidige maatregelen toch weer vertragingen en problemen met bagage, zoals koffers die niet meegaan met het vliegtuig. De klachten van passagiers daarover komen overigens ook weer bij de medewerkers terecht. Ze staan aan de frontlinie en vangen als eerste de klappen op. Uit een peiling van de vakbond blijkt dat 72 procent vreest voor de veiligheid op de werkvloer.’

Aan welke knoppen kan Schiphol nog draaien als het personeel gelijk krijgt en er de komende weken toch weer lange rijen ontstaan?

‘Eigenlijk heeft de luchthaven al bijna alles uit de kast getrokken. In de vertrekhal staat al kantoorpersoneel. Ik sprak net iemand die zich normaal gesproken bezighoudt met digitale systemen. Nu stond hij in een fluorescerend hesje mensen de weg te wijzen. Bovendien probeert Schiphol echt overal personeel vandaan te halen, maar er is maar een beperkte pool aan beveiligingspersoneel in een krappe arbeidsmarkt.

‘De makkelijkste manier om lucht te bieden is, zoals het personeel terecht opmerkt, het nog verder beperken van de passagiersstroom. Maar dat wil Schiphol koste wat kost voorkomen. De maatregel stuit op fel verzet van de luchtvaartmaatschappijen, die hun passagiers moeten teleurstellen. De medewerkers van Schiphol vermoeden ook dat Schiphol daarom, in hun ogen, nog niet tot het uiterste is gegaan met de inperking.’

Op de korte termijn lijkt er dus geen ideale oplossing. Is er wel zicht op verbetering voor volgende vakantieperioden?

‘Wat er de komende tijd gebeurt, is erg onzeker. Het personeelstekort is simpelweg te groot om snel op te lossen. We moeten dus zien of Schiphol de chaos enigszins kan bezweren. Op de lange termijn gloort er wel hoop.

‘De luchthaven heeft zich lang verscholen achter het argument dat ze weinig aan het personeelstekort konden doen omdat beveiligers, bagagepersoneel en andere belangrijke medewerkers niet bij hen in dienst zijn. Zij zouden de arbeidsvoorwaarden dus niet kunnen verbeteren.

‘Maar inmiddels begint het besef in te dalen dat de luchthaven meer van dit essentiële personeel zelf in dienst moet hebben. Daar lijkt ook Benschop van doordrongen. Het grote voordeel is dat Schiphol dan zelf over de voorwaarden gaat, de werkomstandigheden gunstiger kan maken en meer zekerheid kan bieden. De kans dat het dan weer zo misgaat als afgelopen maanden wordt dan in ieder geval kleiner.’