Op Schiphol stapelen de problemen zich op: duizenden verdwaalde koffers door ‘sneeuwbaleffect’

Door de drukte op Schiphol moeten bagagekarren voortdurend worden aangevoerd. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In aankomsthal 1 zijn de stellingen vol bagage achter zwarte schermen geplaatst. Toch verhullen die de problemen op Schiphol nauwelijks. Amper tien meter verderop staat de volgende lading gekleurde koffers en kinderwagens namelijk alweer rijen dik opgesteld. Bij aankomsthal 2 en 3 is het beeld niet veel anders. Een enkele passagier doet nog een poging haar verdwenen bagage te zoeken in de stapels koffers.

Een bijna onmogelijke missie, want anonieme Schipholmedewerkers meldden aan de NOS dat er inmiddels ongeveer zestienduizend koffers op de luchthaven rondzwerven. Zowel binnen als buiten. Schiphol wil die aantallen tegenover de Volkskrant ontkennen noch bevestigen. ‘Het gaat om een paar duizend koffers’, meldt een woordvoerder. Koffers die buiten staan, zijn volgens Schiphol veilig en droog opgeborgen.

De oorzaak van de bagageproblematiek is volgens Schiphol duidelijk: het verstoorde vluchtschema, in combinatie met de personeelstekorten bij de vliegtuigmaatschappijen en hun bagageafhandelaren. Als er door wijzigingen bijvoorbeeld meerdere vliegtuigen tegelijk aankomen, heeft het personeel te weinig handen vrij om alle bagage tijdig uit te laden. Sommige passagiers verlaten het vliegveld daardoor zonder hun spullen. Het nasturen van al die bagage is volgens de luchthaven een verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen.

Logistieke chaos

Maar het is te makkelijk om alleen naar hen te wijzen, vindt FNV-bestuurder Joost van Doesburg. Hoewel de vliegmaatschappijen inderdaad een overeenkomst sluiten met passagiers om de koffer op de juiste bestemming te krijgen, vindt Van Doesburg dat ook Schiphol een essentiële rol speelt in de ‘logistieke chaos’ door de personeelstekorten en lange wachttijden op de luchthaven. Ook bagageafhandelaar Swissport en KLM, dat haar eigen bagageafhandeling regelt, spreken van een ‘sneeuwbaleffect’. ‘De drukte op de luchthaven is een belangrijke oorzaak. Door de rijen worden vluchten gemist of vertraagd, en dat zorgt voor extra werk voor ons personeel’, legt de KLM-woordvoerder uit.

Het helpt daarbij volgens Van Doesburg niet dat er zeven verschillende bagageafhandelaren op Schiphol actief zijn. ‘Zij moeten zorgen dat de koffers weer bij hun eigenaar komen, maar daarvoor moet eerst worden uitgezocht wie verantwoordelijk is voor welke koffers. Dat kost veel mankracht, maar die mensen zijn er helemaal niet’.

Vakantie moet nog beginnen

De FNV verwacht dan ook dat de problemen de komende tijd alleen maar zullen toenemen. Zeker omdat de echte zomerpiek nog moet komen. Zaterdag begint de schoolvakantie in de regio Midden-Nederland. Een week later volgt de regio Noord. In een donderdag verschenen rapport van de FNV gaf driekwart van de Schipholmedewerkers nog aan zich zorgen te maken om hun eigen veiligheid deze zomer. Van Doesburg: ‘Ook het bagagepersoneel is bang om klappen te krijgen, want verdwenen koffers zorgen voor veel frustratie bij reizigers.’

De passagiers moeten eigenlijk bij hun luchtvaartmaatschappij aankloppen voor vragen en schadeclaims, ‘maar die antwoorden vaak überhaupt niet’, stelt Paul Vaneker van EU-claim, een organisatie die vliegpassagiers helpt met schadeclaims. Zo staat op de KLM-site dat het geen zin heeft om contact op te nemen met de klantenservice.

Te gemakzuchtig, vindt Vaneker. De kofferproblematiek en de houding van de vliegmaatschappijen leiden volgens Vaneker tot schrijnende situaties. ‘Zo was er een reiziger die bij aankomst in het buitenland zijn elektrische rolstoel kwijt was en de vliegmaatschappij gaf tien dagen lang geen gehoor. Het is logisch dat de vliegmaatschappijen het druk hebben, maar dit loopt de spuigaten uit.’

Ondergoed in handbagage

KLM laat in een reactie weten al extra personeel te hebben ingezet om ervoor te zorgen dat passagiers hun bagage zo snel mogelijk terugkrijgen. Ook heeft de vliegmaatschappij besloten om tot eind augustus nog eens tien tot twintig Europese retourvluchten te schrappen en de ticketverkoop verder te beperken. Dit komt bovenop de eerder ingestelde limieten voor vertrekkende passagiers op Schiphol. Een woordvoerder laat weten dat dit niet alleen met bagageproblemen te maken heeft. ‘De druk op de gehele logistieke operatie nam toe, terwijl we al weinig mensen hebben. We moesten dus iets doen om die druk te verlichten.’

Ook Schiphol stelt, samen met de bagageafhandelaren, alles te doen om de problemen te verhelpen. Kantoorpersoneel zou inmiddels worden ingezet bij het uitzoeken van de koffers. ‘Maar wij hebben niet de expertise om alles over te nemen.’ Bagageafhandelaar Swissport hoopt de meeste ‘achterstanden’ binnen enkele weken te kunnen verhelpen.

In de tussentijd adviseert Vaneker van EU-claim reizigers om vooraf foto’s te maken van hun spullen voor mogelijke schadeclaims. Ook efficiënt inpakken, biedt volgens FNV-woordvoerder Van Doesburg uitkomst wanneer koffers kwijtraken. ‘Mijn advies voor de zomer: doe de zwemkleding en het ondergoed maar in de handbagage.’