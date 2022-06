Op pad met de boswachter in de duinen van Meijendel en Texel: dit is wat stikstof met de natuur doet

Het 'stikstofrijke' natuur- en waterwingebied Meijendel nabij Wassenaar. Beeld Freek van den Bergh

‘Dit is dus wat je niet wilt’, zegt Harrie van der Hagen midden in natuur- en waterwingebied Meijendel, tussen Den Haag en Katwijk. De beleidsmedewerker natuurstrategie bij drinkwaterbedrijf Dunea wijst op hoog gras op een duinhelling. Duinriet. Een zomerbloeier met zachte pluimen. Wat is daar mis mee? De grassoort domineert de begroeiing en verdrukt zo andere, zeldzamere plantjes, het gevolg van te hoge concentraties stikstof in het gebied.

Het leek zo’n zorgeloze zonnige morgen bij de Libellenvallei, zoals dit deel van Meijendel heet. De laatste nachtegalen zingen in het struweel, in de verte doet een koekoek ook zijn best. De duinen ogen als een groene oase. Schijn bedriegt weer eens. Hoewel er sinds de dramatische jaren negentig veel verbeterd is in Meijendel, staan we bij deze duinhelling oog in oog met de gevolgen van te hoge stikstofuitstoot. Vergrassing. De blanke top der duinen uit het gelijknamige oude lied is allang zo blank niet meer, maar groen.

‘Dit hier is allemaal duinriet’, zegt Van der Hagen, wijzend op bossen gras. En dat is te veel: ‘Het mag hier en daar staan, maar nu is 40 tot 50 procent van de vergrassing hier duinriet. Eigenlijk valt dat nog mee. In de jaren negentig was het nog erger.’

Volgens Van der Hagen zouden hier in Meijendel, met de zee op een paar honderd meter afstand, kortgrazige bloemrijke graslanden moeten zijn. ‘Er zouden hier zo’n 50 tot 60 soorten plantjes moeten groeien. Nu tel ik er niet meer dan een stuk of 20’, aldus de natuurbeheerder die al 35 jaar dagelijks met het ‘stikstofdossier’ te maken heeft – laat boze boeren niet beweren dat het probleem nieuw is.

Terwijl elders die boze boeren hun eigen stikstofleed op trekkers uitrijden door het hele land, wijst Van der Hagen op een plantje met kleine rode bloemetjes. Schapenzuring. Leuk toch? Nee, die hoort eigenlijk niet thuis in dit duinlandschap. ‘Het is een indicator dat de bodem te zuur is, en niet meer kalkrijk genoeg.’ Het rechtstreekse gevolg van stikstof.

Wat had hier dan wel moeten staan? De kruisbladgentiaan, zegt Van der Hagen. De walstrobremraap! ‘Het had geel moeten zien van het bloeiende geel walstro. Kleine steentijm! Dat zijn de neusjes van de zalm. Nu is die laatste hier een superzeldzame soort.’

De boosdoeners

De namen van de duinplantjes zeggen de leek hoogstwaarschijnlijk niets. Die ziet enkel groen, en zou op zijn dagje naar het strand zomaar kunnen denken dat hier geen vuiltje aan de lucht is. Een misverstand dus, legt Van der Hagen uit.

Meijendel is een zogeheten Natura 2000-gebied, aangewezen om tot op Europees niveau beschermd te blijven. De stikstofneerslag is hier ooit – in de jaren negentig – erger geweest, tot wel jaarlijks zo’n 40 kilo per hectare, wat veel is. Door maatregelen en beheer is dat getal volgens Van der Hagen ongeveer gehalveerd, maar ook 20 kilo per hectare per jaar is nog altijd het dubbele van de maximaal gewenste 10 kilo per hectare per jaar.

En dus moet en wil de overheid proberen ook hier de stikstofneerslag fors terug te dringen, door de uitstoot van ammoniak uit mest en stikstofoxiden van verkeer en industrie aan te pakken. Hier aan de kust is overigens niet de landbouw de grootste boosdoener. Waar die landelijk gezien voor zo’n 60 procent verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot, ligt dat hier aan de rand van Zuid-Holland rond de 20 procent. Boeren in de buurt en in de omliggende landgoederenzone zouden op andere vormen van landbouw kunnen overstappen.

In dit deel van de Randstad hebben industrie en verkeer een groter aandeel. En scheepvaart: achter de duinen van Wassenaar en Den Haag liggen in de druk bevaren Noordzee al jaren permanent internationale vrachtschepen voor anker, nabij de haven van Rotterdam speculerend op prijzen van olie en andere producten – het is een soort termijnmarkt op zee. Van der Hagen: ‘Die boten liggen hier voortdurend te dampen. De motoren staan nooit uit, die moeten doordraaien om alleen al voor stroom aan boord te zorgen.’ De zuidwestenwind mist zijn uitwerking niet: de stikstof daalt neer op het land, samen met wat van Engeland komt aangewaaid.

Stuifkuil

Het duinriet waarop Van der Hagen wees groeit vooral op de noordzijde van duinhellingen. Hij neemt de verslaggever mee enkele tientallen meters verderop. Daar, aan de zonbeschenen zuidzijde, ziet de wereld er anders uit. Meer vetplantjes op droog zand. De ecoloog wijst op een onopvallend donker mosachtig tapijtje: het groot duinsterretje. Het ziet er doods uit, maar wanneer hij er een paar spetters water uit een flesje op giet, komt het plantje als bij toverslag binnen seconden tot leven: een frisvrolijk groen kleurt de plek. Daarnaast heeft de zandhoornbloem zijn zaden al verspreid, de moederplant is tot stro geworden.

Het kan alleen groeien op zandgrond waar nog voldoende kalk aanwezig is. Dat is hier het geval: Van der Hagen wijst op vermalen resten van zeeschelpen en slakkenhuisjes, die de begroeiing hier voedt – totdat te veel stikstof de kalk aan de bodem onttrekt.

Waar het Van der Hagen hier om gaat: dat kuiltje met zand hiernaast. ‘Een stuifkuil’, zegt hij. De kern van een dynamisch duinlandschap, dat steeds in beweging is door wind en dat het ecosysteem permanent verjongt. In het zand staan verse sporen van de zandhagedis en kevers. ‘Dit is wat je wél wilt, als duinbeheerder: voldoende stuifkuilen’, zegt de ecoloog. Maar ja: hoe meer stikstof, hoe meer begroeiing, hoe minder stuifkuilen.

Zo complex is natuurbeheer dus: een wankel balanceren tussen wens en werkelijkheid. Van der Hagen: ‘Wat je eigenlijk hoopt, is dat al die systemen van kaal zand, mosjes, graslanden in een mozaïekvorm door het landschap wandelen. Dan hoef je als beheerder het minste te doen, het is ook nog het goedkoopst’.

Maar ja. Stikstof gooit roet in dat eten.

Op naar Texel

Nog geen 140 kilometer noordwaarts, op het al even zomerse Texel, is de situatie anders. Zeker, stikstof eist ook daar z’n tol, maar de Waddeneilanden horen tot een zone waar de aangekondigde maatregelen aanzienlijk minder fors zullen uitpakken dan elders. Boswachter Thomas van der Es, die dit jaar zijn werkterrein in de Biesbosch verruilde voor Texel, ziet de verschillen tussen Meijendel en zijn eigen Nationaal Park Duinen van Texel.

Met name op de noordpunt van het eiland, boven de Cocksdorp, zijn nog schrale, kalkarme duinen te vinden. De tapuit, een schaarse vogel die graag broedt in konijnenholen, komt er nog voor: 41 territoria telde Van der Es er. ‘Dat is het hoogste aantal van Nederland’, zegt hij met enige trots. Daar is wel hard voor gewerkt, onder meer door schapen te laten begrazen om het gebied open te houden. Niettemin rukken buntgras en zandzegge op.

Verderop, ter hoogte van paal 15, lijkt het landschap al meer op dat van Meijendel, zegt Van der Es. ‘Meer struweel en andere houtige begroeiïng met struiken.’ Zo ontstond daar op Texel een heel bos, wat voor de rest van het eiland voorkomen moet worden.

Op Texel heeft de duinnatuur meer speelruimte dan bij Den Haag, waar het duin in wezen een vrij smalle strook land is. Ook wordt het eiland niet omgeven door industrie of zwaar verkeer, hooguit van de scheepvaart en toerisme. Dat biedt de natuur op Texel meer kans, zegt de boswachter. Ook al zit er op Texel wat meer mee, de kwaliteit van de natuur daar is ook een kwestie van veel onderhoud, erkent Van der Es. Te wensen blijft er ook: ‘Het mooiste zou zijn wanneer je de natuur op geheel eigen wijze kon laten draaien, waardoor populaties minder kwetsbaar zouden zijn. Neem de grote parelmoervlinder en de ernstig bedreigde duinparelmoervlinder: ze hollen achteruit, ook hier, door vergrassing. Ik hoop er dit jaar nog een paar te zien, anders vrees ik dat ze echt zijn uitgestorven.’

Stikstofwinnaars en -verliezers in de natuur

Klokjesgentiaan Beeld Getty

Planten die lijden onder stikstof Klokjesgentiaan De diep blauwe bloemen van deze plant worden steeds zeldzamer, doordat die verdrongen wordt door grassen, bramen en ontkiemende bomen. Heide De kenmerkende paarse heidevelden in het najaar hebben al decennia te lijden onder verzuring door stikstof. Alleen door afplaggen van vergraste velden (vooral het pijpestrootje profiteert) kan heide behouden blijven.

Braam Beeld Getty

Planten die profiteren van stikstof Braam Samen met brandnetel en grassoorten de bekendste profiteurs van de stikstofcrisis. Ze gedijen op bodems die door stikstof zijn verrijkt met voeding. Daar verdringen ze andere soorten, waarvan rupsen en vlinders afhankelijk zijn, wat leidt tot afname van biodiversiteit. Helmgras Pioniersplant die belangrijk is voor de vorming van duinen: de plant houdt het zand vast. Te veel is ook weer niet goed: dat verdringt andere soorten en verstoort de dynamiek van een duinlandschap.

Tapuit Beeld Getty

Dieren die lijden onder stikstof Tapuit Vogel van zandgronden. Door stikstof groeien die dicht, waardoor de vogel geen geschikte broedplekken meer vindt. Vooral op Texel is hij nog wel te vinden. Koolmees Doordat ammoniak de kalk in de bodem oplost, krijgen onder meer koolmezen er minder van binnen. Dat leidt tot botontkalking, waardoor de vogels eerder pootjes breken. Dieren die evident profiteren van de gevolgen van te veel stikstof zijn er niet.