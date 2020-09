Op Nicky’s onderbroek zaten meer dna-sporen van Jos B. dan van de jongen zelf

Rechtbanktekening van (L-R) advocaat Gerald Roethof, verdachte Jos B., officieren van justitie en de rechters tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Hoe komt het dat op de onderbroek van Nicky meer dna-sporen van Jos B. zijn gevonden dan van de jongen (als drager van de onderbroek) zelf, vraagt de rechter aan de verdachte. Het Openbaar Ministerie heeft zonet een driedimensionale visualisatie gegeven van het blauwe kledingstuk. ‘Dat is voor mij ook de vraag’, antwoordt B.

Het is dinsdag in de rechtbank van Maastricht de dag van de onderbroek. De officier van justitie laat zien hoe je kan in- en uitzoomen. Het kledingstuk kan op het scherm van alle kanten worden bekeken en gedraaid. In het 3D-model zijn alle sporen met kleurcodes en cijfers aangegeven, op basis van de resultaten uit dna-onderzoeken die in de loop der jaren zijn uitgevoerd.

Een still uit de virtuele 3D-presentatie van de onderbroek van Nicky Verstappen. De kleuren komen overeen met de resultaten van meerdere onderzoeken. Ieder DNA-onderzoek heeft zijn eigen kleur gekregen. De ABR035 zijn de resultaten van onderzoek uit 2006 - 2008. De AAGD5406NL uit 2016 en het MPS uit 2018-2019. Beeld OM

Op achttien plekken op het kledingstuk zijn sporen gevonden die aanwijzingen zijn van speeksel. Het kruis van de onderbroek is niet onderzocht: daar zijn resten van faecaliën aangetroffen, die hetzelfde enzym kunnen bevatten als speeksel. De officier laat de genummerde dna-sporen van B. zien: op de binnen- en buitenzijde van de tailleband, het elastiek, links van het kruis of aan de voorkant van de onderbroek. Ook andere sporen zijn aangegeven, onder meer van de jongen zelf.

Advocaat Gerald Roethof staat de pers te woord na zijn aankomst bij de rechtbank in Maastricht. Beeld EPA

‘We gaan een tekenfilmpje bekijken’, had advocaat Roethof bij aankomst in de rechtbank geschamperd. Volgens hem geeft de presentatie geen beeld van de onderbroek ‘zoals Nicky hem aanhad’. Want er zijn door contaminatie (vervuiling) ook sporen die naderhand op de kleding zijn gekomen, aldus Roethof. Zo is volgens hem ook een spoor van een medewerker van het Nederlands Forensisch Instituut aangetroffen.

Confronterend

Ook de ouders en zus van Nicky kijken achter het glas in de rechtszaal mee naar de 3D-visualisatie van Nicky’s onderbroek. ‘Voor de familie ontzettend confronterend’, zegt hun woordvoerder Peter R. de Vries tijdens een pauze. Hij merkt ook op dat het dna van Jos B. ‘over de hele onderbroek –voor-, zij-, achter- en binnenkant – van Nicky zat’ en er ook ‘vrijwel zeker sprake van speeksel is’.

Op de binnen- en buitenkant van Nicky’s onderbroek zijn twintig dna-sporen van Jos B. gevonden, zo leest de rechter aan het begin van de tweede zittingsdag voor uit het dossier. Het gaat om biologische contactsporen en er zijn aanwijzingen dat het ook om speeksel gaat. Volgens NFI-deskundigen wijzen de sporen ‘meer op intensief dan op oppervlakkig contact’.

Daarnaast is er ook een dna-spoor van B. op de pyjamabroek van Nicky gevonden. Op de borst van de jongen zijn twee huidschilfers van B. aangetroffen, op de pyjamabroek één huidschilfer. Ook zat er een haar van de verdachte op de onderbroek en een haardeeltje op de pyjamabroek.

De rechtbank tegen B.: ‘Twintig sporen op de onderbroek? Het is al vaker gezegd, die schreeuwen om een verklaring.’

B.: ‘Ik houd het bij mijn verklaring van gisteren.’

Rechter: ‘Ze wijzen meer op intensief contact dan op oppervlakkig contact.’

B.: ‘Mijn contact met Nicky is meer dan oppervlakkig geweest. Ik heb hem aangeraakt.’

Rechter: ‘Uw dna op de binnen- en buitenkant van de onderbroek? Dat zijn volgens het NFI gebieden bij een slachtoffer waar je het celmateriaal van een belager kunt verwachten.’

B.: ‘Ik zou het niet weten. Maar ik heb wel zijn kleding gecorrigeerd.’

Daarna grijpt advocaat Gerald Roethof in. Hij wijst zijn cliënt op het zwijgrecht. B. wil het verder niet verduidelijken.

De rechter probeert het nog een keer: ‘Die plekken op de tailleband bij de heup, links en rechts, past dat bij het aan- of uittrekken van de onderbroek?’

B.: ‘Ik heb niets toe te voegen.’

Spervuur

De rest van de zitting onthoudt B. zich merendeels van commentaar. Ook als de officier van justitie een spervuur van vragen op hem richt: waarom hij niet bij het dna-onderzoek is komen opdagen, waarom hij zo snel is vertrokken uit de Vogezen, waarom hij opeens onvindbaar was en geen pinbetalingen meer verrichtte? Of als de rechter hem op tegenstrijdigheden in zijn verklaringen wijst.

Ook opmerkelijk: halverwege de zitting lijkt B. zich even te verspreken. Dan zegt hij dat hij de dode jongen ‘op de Heikop’ heeft gevonden – dat is de camping waar het zomerkamp was, niet het dennenbosje waar Nicky uiteindelijk is aangetroffen. Zijn advocaat wuift die verspreking luchtigjes weg: ‘Dit toont weer hoe makkelijk je fouten maakt over gebeurtenissen zoveel jaar na dato.’