Op naar het boerenprotest bij het RIVM: ‘Houd je trekker thuis, hoor je veel’

Boeren zijn vanuit Overijssel onderweg naar Bilthoven om zich aan te sluiten bij de protestactie van Farmers Defence Force om de veevoermaatregel van tafel te krijgen. Beeld ANP

Hoewel er in sommige provincies een tractorprotestverbod geldt, weten een aantal boeren daar slim onderuit te komen. ‘In plaats van met de tractor naar het protest te rijden, nemen ze hem op een aanhangwagen mee’, zegt Volkskrant-correspondent Pieter Hotse Smit vanuit de auto op weg naar het hoofdkantoor van het RIVM.

Hoe laat moest je eruit? Ben je een beetje wakker?

‘Dat viel deze keer gelukkig wel mee. We vertrokken rond een uur of 7 vanuit Barchem. Het scheelt een hoop tijd dat iedereen gewoon netjes met de auto gaat. Een trekker mag namelijk maar 30 kilometer per uur, dan had ik er een stuk eerder uit gemoeten.’

Wat gaan de boeren doen vandaag?

‘Ze gaan weer protesteren bij het RIVM – dat noemen ze hier heel cynisch het het Rijks Instituut voor Volksverlakkerij – tegen de stikstofmaatregelen. Deze demonstratie gaat erover dat de overheid wil gaan bepalen hoeveel eiwit er in veevoer mag zitten. Veel boeren voelen dat ze steeds minder vrijheden krijgen en daar zijn ze echt boos over. Ook zijn er berichten dat er weer fouten zijn gemaakt met de stikstofberekeningen, maar dat is er een beetje tussendoor geslopen.’

Hebben ze nog vertrouwen dat ze hier iets mee gaan bereiken?

‘Op het punt van de eiwitgehaltes in veevoer hebben ze een groot aantal deskundigen achter zich staan. Die geven ook aan dat dit geen slimme maatregel is. Maar veel vertrouwen dat de overheid naar ze gaat luisteren hebben ze niet. Vooral omdat alle onderhandelingen de hele tijd tot niets leiden. Het voelt meer als een soort noodkreet.’

Rekenen de boeren nog op veel sympathie vanuit het land?

‘De boeren die ik heb gesproken interesseert dat niet zoveel. Een van de Twentenaren zei: Van draagvlak gaat mijn melkprijs niet omhoog.’ Dat is een beetje de stemming hier. Ze hebben het gevoel dat ze vechten voor hun laatste ondernemersvrijheid.’

Gaan ze nog op andere plekken protesteren vandaag?

‘Die kans is aanwezig, maar het is absoluut niet de bedoeling. De organisatie probeert de hele tijd te benadrukken dat er naar de regels geluisterd moet worden. Ze beginnen zelf door te krijgen dat die radicalere manier van actie voeren ook een prijs heeft. De Farmers Defence Force is namelijk al flink aan het procederen tegen een aantal boetes, dat kost allemaal geld. Het devies vandaag is dan ook: ‘Houd alsjeblieft je trekker thuis'.’