Op naar de top: Kim Jong-un is aangekomen in Singapore, inclusief gepantserde Mercedes en popster Hyon

Dinsdag treffen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump elkaar in Singapore. Onze verslaggevers Michael Persson en Jeroen Visser zijn ter plekke en houden hier de laatste updates in aanloop naar de belangrijke top bij.

10/06/2018, 14:25

Aankomst Kim Jong-un

Kim Jong-un is in Singapore. Vanavond (lokale tijd) verliet de Noord-Koreaanse leider onder grote belangstelling van pers en publiek zijn vijfsterrenhotel St Regis voor een ritje met zijn konvooi naar het Istana (‘Paleis’) in Singapore, voor een ontmoeting met de Singaporese premier Lee Hsien Loong. Kim reed in zijn verlengde Mercedes-zonder-nummerbord, die waarschijnlijk speciaal is overgevlogen voor de ontmoeting met Trump (die doorgaans ook zijn eigen gepantserde auto, ‘het beest’, meeneemt).

Kim Jong-un (links) wordt verwelkomd door de Singaporese minister van Buitenlandse Zaken Vivian Balakrishnan. Foto AFP

De auto van Kim werd net als tijdens de top met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, vorige maand, omringd door een dozijn lange en brede bodyguards, die vanaf het hotel een flink eind meerenden. De bodyguards van Kim worden in eigen land zorgvuldig geselecteerd op conditie, vechtkunst en uitstraling.

Opmerkelijk genoeg vloog Kim vandaag niet in het Noord-Koreaanse regeringsvliegtuig, de Chammae-1. In plaats daarvan landde hij in Singapore met een toestel van Air China. Mogelijk bestonden er twijfels of de oude Chammae-1 de vlucht van 5000 kilometer wel aankon.

In de delegatie van Kim veelal bekende namen, zoals Kim Yong-chol, die vorige week in Washington een brief aan Trump overhandigde. Ook minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho is van de partij. Opvallendste verschijning: Hyon Song-wol, een beroemde zangeres in Noord-Korea, die een belangrijke rol speelde in de ontluikende contacten met Zuid-Korea, eerder dit jaar. Hyon leidde ook de muziekgroep die voorafgaande aan de Winterspelen optrad in Zuid-Korea. De popdiva is tegenwoordig ook politica. Vorig jaar werd ze benoemd tot roulerend lid van het machtige centrale comité van de heersende arbeiderspartij.

De Noord-Koreaanse popdiva Hyon Song-wol eerder dit jaar. Foto EPA

10/06/2018, 10:57

Sentosa

Verwacht geen presidentiële grandeur op het eiland waar de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar dinsdag gaan ontmoeten. Op Sentosa, dat van de Singaporese marketingafdeling de bijnaam ‘State of Fun’ heeft gekregen, waan je je op één groot vakantiepark. Het groene eiland huist een groot pretpark, een waterspeeltuin voor kinderen (‘waar de grond beeft door blije voeten’) een golfbaan en veel resorts, waaronder het Capella hotel (5 sterren) waar de top gaat plaatsvinden.

Veel toeristen arriveren op het eiland in een felrood of -geel toeristentreintje, dat de bezoekers afzet op het ‘Strandstation’, waar een ijsje 4,50 euro kost. Vandaar kun je te voet verder, bijvoorbeeld naar de Bikini Bar of de Bora Bora Beach Bar. Her en der hangen luidsprekers langs het voetpad, zodat je overal kunt genieten van (hele) lichte popmuziek.

Sentosa is vooral uitgekozen omdat het goed te beveiligen is. Doordat het eiland maar één ingang heeft, de brug, kan de politie alle bezoekers screenen. Verwacht wordt dat het gebied vanaf de brug tot het Capella hotel dinsdag een vesting wordt, zeker met en de Secret Service en het Noord-Koreaanse veiligheidsapparaat in actie.

De brug die toegang geeft tot Sentosa. Foto AFP

Vandaag is van strenge veiligheidsmaatregelen nog maar weinig te merken. Op de weg naar het hotel – Artillery Road geheten – worden we nog niet gecontroleerd. Voor de ingang van het Capella hotel, dat beschut ligt tussen de met palmbomen bezaaide heuvels, staat slechts één hotelmedewerker die mensen buiten moet houden.

Wel rijden af en toe zwarte busjes met veiligheidsmensen van en naar het hotel en zien we voor de kust een marineschip op wacht. Ook cirkelen er verschillende helikopters in de lucht.

Het meeste lawaai komt nu nog van het pretpark tegenover de ingang van het Capella hotel. Als dinsdag een stilte valt in het gesprek tussen Trump en Kim, zullen ze de van plezier gillende kinderen misschien wel kunnen horen.