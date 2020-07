Op jongerencamping Dennenoord staan zelfs 50-plussers. ‘We houden wel van een feestje’

Kaya Bouma en Hassan Bahara beschrijven vanaf campings en vakantieparken hoe Nederland deze zomer ‘noodgedwongen’ vakantie in eigen land viert. In deze aflevering: op jongerencamping Dennenoord zien ze het publiek dit jaar veranderen.

Voor de jongerencamping in Renesse waren ze al te oud, net als voor de meeste andere Nederlandse jongerencampings. Vandaar dat Luuk (22), Jelle (23), Menno (22), Kevin (23), Chris (23) en Matthijs (22) hun legertent, rookmachine en 28 kratten Hertog Jan op een veldje in het Overijsselse Giethmen hebben opgesteld.

Net op tijd, want toen de medewerkers van de jongerencamping in de buurt van Ommen doorkregen wat corona betekende voor hun reserveringen, werd ook hier in allerijl een leeftijdsrestrictie ingevoerd.

De jongerencamping, dat hadden de vrienden uit Berkel-Enschot al meegemaakt toen ze 16 waren en bier drinken op zichzelf nog een spannende activiteit was. Dit jaar wilden ze met de Tour meereizen voor echt bloedstollend vermaak. Eerst naar Lyon. Daarna meerdere bergetappes bekijken, om te eindigen in Parijs voor de finish.

Het is ‘trapje-op-trapje-af’ geworden, op de jongerencamping. Een drankspelletje – ze zien er nog grauw van. Triest hè’, zegt Luuk. ‘Dat wij hier staan.’

Geen ‘Cherzo’

Eerst: kamperen bij de boer. Eenmaal 15 jaar: naar de jongerencamping. Dan, de 18 bereikt, door naar ‘Albu’ of ‘Cherzo’. Dat is de gebruikelijke volgorde voor veel jongeren hier. Maar zoals voor zoveel geldt, heeft corona de normale gang van zaken verstoord.

Het begon de medewerkers van camping Dennenoord pas na een tijdje op te vallen. Toen in mei duidelijk werd dat de campings weer open zouden gaan, stroomden de reserveringen binnen. Veel meer dan normaal. En ook: veel ouder dan normaal. Voetbalteams van halverwege de twintig. Een vrijgezellenfeestje met dertigers. En zelfs: vijftigers.

Ze zijn niet zo van de restricties bij camping Dennenoord. Minderjarigen kunnen hier rustig een biertje drinken bij de tent. Er is een ‘gedoogpagode’, een tent waar geblowd kan worden. Maar er kamperen ook veel meisjes van 15. Die willen ze beschermen. Met al die oudere jongens werden ze toch een beetje bang voor ‘pedo-achtige-activiteiten’.

Leeftijdsrestrictie

Nu zijn alleen jongeren van 15 tot en met 21 nog welkom. Oudere gasten die al eerder geboekt hadden, mogen alsnog komen. Zo kan het dat Robbert Jan van Wingerden (51) samen met zijn broer (56), een gezamenlijke vriendin (53) en hun kinderen plus aanhang afgelopen weekend op de jongerencamping belandden.

Ze zouden naar Pinkpop gaan. Toen dat niet doorging, verzonnen ze hun eigen festival: ‘never happened’. Ze maakten zelf polsbandjes en muntjes met een 3D-printer. Goede speakers hadden ze al. Ontbrak alleen de locatie nog. ‘We houden van een feestje’, vertelt Van Wingerden – inmiddels terug thuis telefonisch. ‘We wilden niet naar een camping waar we gezeur van bejaarden zouden krijgen.’

In het begin waren er scheve blikken. Een 16-jarige kwam op ze af: ‘Ik hoop dat jullie geen last van ons hebben.’ ‘Nou’, luidde het antwoord. ‘Wij hopen dat jullie geen last hebben van óns.’ Uiteindelijk dromden de jongeren elke avond samen bij hun partytent omdat daar het beste feestje te vieren viel. Was het weekend toch nog meer dan geslaagd.

Op jongeren camping Dennenoord spelen camping gasten atje kratje , de hele middag met twee personen vastgebonden aan een krat bier, maar wel op 1,5meter. Beeld Raymond Rutting / De Volkskrant

Atje-kratje

Terug bij de legertent van Luuk en consorten wordt geaarzeld over de vraag hoe geslaagd hun verblijf op de jongerencamping is. Enerzijds: bier drinken met vrienden is altijd goed. Anderzijds: alle vragen van 15-jarigen over wat zij hier nog doen. ‘Hetzelfde als jullie', zeggen ze dan. ‘Bier drinken.’

Helemaal hetzelfde is het niet meer. Vanmiddag zitten ze bij te komen van de indrukwekkende hoeveelheid speciaalbier die ze gisteren verstouwd hebben. Morgen staat er nog een drankspel op het programma: atje-kratje. Wordt ieder met een touw aan een leeg krat bier gebonden. Past als het gevuld is met flesjes die ze hebben leeggedronken, mag het touw los.

Dat is de theorie. De proporties van hun kater heeft ze eraan herinnerd dat ze geen 16 meer zijn. ‘Vooral ’s morgens niet.’ En dus doen ze met z’n tweeën 1,5 krat, zegt Matthijs, in plaats van ieder een eigen. ‘Dat is ook veel bier.’