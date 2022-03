Op Internationale Vrouwendag stemt Guatemala voor ultraconservatieve wet

Demonstranten in Guatemala-Stad. Beeld REUTERS

8 maart, een dag van vrouwelijk protest in heel Latijns-Amerika, eindigde in Guatemala in het aannemen van een ultraconservatieve wet die geen enkele ruimte laat voor alles wat afwijkt van de heteroseksuele norm.

Internationale Vrouwendag bleek dit jaar een goede dag voor Guatemala’s conservatieve president Alejandro Giammattei, de voormalige gevangenisdirecteur die sinds 2020 het Midden-Amerikaanse land leidt, voorstander is van de doodstraf en uitgesproken tegenstander van zaken als abortus en homohuwelijk. 101 van de 160 parlementariërs die de 17 miljoen inwoners vertegenwoordigen, stemden voor de ‘Wet ter bescherming van het leven en de familie’. Kort samengevat: abortus (het leven) is streng verboden en het huwelijk (familie) is een exclusief verbond tussen man en vrouw.

Abortus en homohuwelijk waren al verboden in Guatemala; de wet maakt vooral duidelijk dat de Guatemalteken geen enkele twijfel hoeven te hebben over de behoudende inborst van hun land. Enkel wanneer het leven van de moeder in gevaar is, is abortus toegestaan. In alle andere gevallen kan een vrouw een gevangenisstraf riskeren van 25 jaar. Een kindje dat opgroeit zonder twee ouders mag ter adoptie worden afgestaan, maar alleen aan een heteroseksueel paar.

Lgbti-gemeenschap is gewaarschuwd

Het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is verboden, onderstreept de wet nogmaals. Ieder ander homoseksueel partnerschap is evenmin geldig in Guatemala. Seksuele voorlichting is een zaak van de ouders, niet van de school. En het voorlichten van kinderen over seksuele diversiteit, afwijkend van de heteroseksuele norm, is strafbaar. De wet is nog net geen verbod op homoseksualiteit of andere seksualiteiten, maar de lgbti-gemeenschap is gewaarschuwd: ‘Geen enkel persoon kan worden vervolgd voor het niet accepteren van seksuele diversiteit.’ Al blijft geweld tegen ‘leven, integriteit of waardigheid’ van mensen die niet in de heteroseksuele pas lopen strafbaar.

Zoals in de meeste Latijns-Amerikaanse hoofdsteden liepen ook in Guatemala-Stad dinsdag vrouwen een protestmars, gekleed in het paars van de feministische beweging en getooid met lichtgroene bandana’s, symbool van de strijd voor legalisering van abortus. Al was de optocht met enkele honderden vrouwen klein in vergelijking tot de tienduizenden die onder andere in Mexico-Stad, Bogotá en Buenos Aires de straat opgingen. Het Guatemalteekse protest maakte geen indruk op de parlementariërs die in de avond instemden met de conservatieve wet. Toen de wet eenmaal was aangenomen, kondigde Guatemala’s officiële mensenrechtenvertegenwoordiger Jordán Rodas aan een klacht van ‘ongrondwettelijkheid’ in te zullen dienen.

De stap van het kleine Midden-Amerikaanse land oogt als reactie op andere landen in de regio die beetje bij beetje rechten van vrouwen en minderheden omarmen. Op diezelfde 8 maart stemde de Mexicaanse deelstaat Sinaloa voor het legaliseren van abortus, nadat afgelopen najaar Mexico’s hoogste rechters al oordeelden dat vrouwen niet kunnen worden vervolgd voor abortus. Inmiddels is abortus legaal in zeven van Mexico’s 32 deelstaten. Colombia vierde vorige maand een feministische doorbraak toen het hooggerechtshof abortus tot 24 weken uit het strafrecht haalde. Ruim een jaar geleden, op 30 december 2020, stemde de Argentijnse senaat voor legalisering van het afbreken van de zwangerschap. Chili voerde in december als negende land in Latijns-Amerika het homohuwelijk in.