Op het tweede gezicht: Trump belt Cassidy Hutchinson en ontploft - weer

Beeld Javier Muñoz

Donald J. Trump, ex-president van de VS: ‘Don hier! Wat heb jij gedaan!? NIET GOED!!!’

Cassidy Hutchinson, van maart 2020 tot januari 2021 assistent van Trumps vierde stafchef Mark Meadows: ‘Maar meneer Trump, het is de democratische plicht van elke burger van de VS om mee te werken aan een onderzoek van een parlementaire commissie naar opruiing.’

Trump: ‘Domme domme BITCH! Jij snapt het helemaal NIET! Je collaboreert met verraders en vijanden! Alle ECHTE Amerikanen zijn BOOS en GESCHROKKEN!!!’

Hutchinson: ‘Maar meneer Trump, ik ben zelf ook geschrokken. In 2020 was ik 23 en net afgestudeerd. Ik dacht dat ik voor de stafchef van de president van een democratisch land ging werken, maar ik kwam terecht aan het hof van Dzjengis Khan. Ze durfden niet eens tegen u te zeggen dat u de verkiezingen eerlijk had verloren. Als iemand zei dat er geen bewijs was voor fraude, gooide u met borden. Bij Dzjengis Khan zat er tenminste geen ketchup op de muren.’

Trump: ‘Krijg je geen ketchup bij Dzjengis Khan? Da’s een Indiase fastfoodketen, toch?’

Hutchinson: ‘Googelt u dat maar eens. De dag dat bij mij alle schellen van de ogen vielen, was 6 januari 2021. ’s Ochtends geloofde ik nog in Make America Great Again, ’s middags vreesde ik voor de toekomst van de Amerikaanse democratie. U wilde gewapende mensen door de veiligheidspoortjes laten. U riep: ‘Haal die fucking poortjes weg. Laat mijn fucking mensen binnen.’ U wilde zelf de aanval op het Capitool leiden. U rukte kwaad aan het stuur toen onze chauffeur u toch terugreed naar het Witte Huis. Het was een gevaarlijke situatie. Onze jurist Pat Cipollone – voor een Trump-employee een vrij nette man – zei op een gegeven moment tegen mijn baas Mark Meadows: ‘Mark, we moeten iets doen. De boze mensen roepen letterlijk dat de vicepresident moet hangen.’ Maar mijn baas verwees naar u: ‘Je hebt Don gehoord. Hij vindt dat de vicepresident het verdiend heeft. Hij vindt dat de mensen niets verkeerds doen.’ Ik dacht: ‘Potverdorie, ik blijk voor een stafchef te werken die goedkeurt dat een president een vicepresident wil laten lynchen. Dan had ik echt net zo goed voor Pol Pot of Idi Amin kunnen gaan werken.’

Trump: ‘Had je die dag soms een slecht humeur? Was je ongesteld of zo?’

Hutchinson: ‘Nee, meneer Trump. Bij langdurige stress kan de menstruatie uitblijven. Veel vrouwen die in uw tijd in het Witte Huis werkten, kampen nog steeds met ontregelde cycli. Ik ben de enige die zich gezond genoeg voelde om voor de commissie te getuigen.’

Trump: ‘We gaan je KAPOT maken! We sturen Proud Boys op je af! IK en de Trump-organisatie en de AMERIKANEN zullen zorgen dat je hard bij je pussy wordt gegrepen!!’

Hutchinson: ‘Dat zou ik u afraden, meneer Trump, want de FBI houdt nu een oogje in het zeil. Ik voel me veiliger dan voor mijn getuigenis, want toen werd ik door veel digitale Proud Boys bedreigd. Zonder de cursus ‘Leren omgaan met psychopaten’ was ik misschien wel net zo bang geweest als mijn mannelijke ex-collega’s om onder ede de waarheid te vertellen.’

Trump: ‘Ik bied je een DEAL!! Jij twittert dat de 6 januari-commissie je had ontvoerd! Dat je onder dwang fakenews hebt verteld! Dat TRUMP de verkiezingen van 2020 won! Ik maak jou dan exclusief stafchef van de TRUMP International Golf Club in Mar-a-Lago! Da’s de mooiste DEAL die ik ooit heb aangeboden!!’

Hutchinson: ‘Dat is attent van u, meneer Trump, maar u kunt straks strafrechtelijk vervolgd worden... Wat hoor ik daar voor hard rotgeluid? Is dat uw telefoon die tegen de muur vliegt?’