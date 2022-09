Op het tweede gezicht: Camilla Parker Bowles

Camilla Parker Bowles Beeld Javier Muñoz

Strikt genomen herhaalt de geschiedenis zich nooit, maar vaak doet iets typisch zich meermaals voor. Dat koning Edward VIII eind 1936 bereid was voor de liefde afstand te doen van de Britse troon, had bovenal te maken met één kwaliteit van de toen al tweemaal gescheiden Amerikaanse Wallis Simpson: haar gebrek aan onderdanigheid. Eindelijk was hier een vrouw die niet tegen hem opkeek, die heel brutale dingen zomaar durfde te zeggen, die er, nu ja, in zijn gezelschap in slaagde volledig zichzelf te blijven. Bijna 35 jaar later, in 1971, sloeg de vonk over tussen de latere Britse koning Charles III en Camilla Shands, dochter van een cavalerieofficier die een fortuin had verdiend in de wijnhandel.

Wat nou typisch was: ook Camilla stond bekend om die kunst helemaal zichzelf te blijven. Op veinzen werd ze nooit betrapt, op onderdanigheid evenmin. In o zo ongemakkelijke formele situaties kon ze met o zo aardse humor het ijs breken. Door rangen, titels, medailles, uniformen en protocollen was ze niet te intimideren. Dat deze toen 24-jarige vrouw de toen 23-jarige Brits kroonprins uit een gouden kooi bevrijdde, laat zich begrijpen. Toch durfde die kroonprins pas na zijn 50ste te zeggen dat zijn relatie met haar ‘niet onderhandelbaar’ was.

Notoire twijfelaar

Die latere Charles III miste dat royale zelfvertrouwen van oudoom Edward VIII: hij was een notoire twijfelaar. Behalve bekwaam in piekeren, bleek hij gevoelig voor druk van buitenaf en behept met de neiging mensen niet te willen teleurstellen. Er bestaan vele lezingen over de krachten die samenzwoeren om hem de gewenste kant op te krijgen, maar het resultaat was dat hij in 1981 precies het soort huwelijk aanging dat hij niet wilde, met een 20-jarig meisje dat in zijn bijzijn nerveus was. Gelukkig was Camilla er nog, want tja, Camilla mocht in 1973 gehuwd zijn met de heer Andrew Parker Bowles (die het eerder had aangelegd met prinses Anne), ze bleef, in de woorden van de latere Charles III, ‘een heel dierbare vriendin’.

Toen Charles’ timide bruid uitgroeide tot het mediafenomeen Lady Di en de wereld lucht kreeg van haar vreselijke lot, werd de ‘dierbare vriendin’ van Charles de meest gehate vrouw van Groot-Brittannië. Weinigen spanden zich in die jaren in om de zaak vanuit Camilla’s perspectief te bekijken. Ze kwam uit een tijd dat huwbare upperclass meisjes als ‘debutantes’ in de Londense high society werden gelanceerd en ouders machtig waren. Camilla werd, ook toen al, omschreven als nuchter. Iemand met zo’n karakter legde zich neer bij ouderlijke ‘info’ dat ze de kroonprins moest vergeten. De man met wie ze wel mocht trouwen, de heer Parker Bowles, was een notoire echtbreker. Dat Camilla Parker Bowles tijdens dat huwelijk de tijd nam voor de latere Charles III als die weer eens wanhopig belde, laat zich enigszins begrijpen.

Na dood Lady Di

Na het verongelukken van Lady Di in 1997 huurde Charles pr-firma’s in om Camilla voor een Brits publiek ‘acceptabel’ maken. En toen bleek Camilla dat helemaal zelf voor elkaar te kunnen krijgen, met dank aan die kunst ‘zichzelf te blijven’. Toen Britten leerden dat ‘die vrouw’ door wie hun people’s princess zo had geleden, aardig en nuchter was en nog humor had ook, schoot ze in populariteitspolls omhoog. De modebranche blijft altijd objectief: in 1995 werd Camilla uitgeroepen tot ‘slechtst geklede vrouw van het Verenigd Koninkrijk’, in 2018 was ze met dezelfde garderobe de best geklede. Elizabeth II bepaalde voor haar dood dat Camilla zich queen-consort mag noemen. Of Charles III en deze koningin-gemalin de monarchie kunnen bestendigen, valt te bezien. Ze belanden sowieso in de geschiedenisboeken voor het definitief discrediteren van het gearrangeerde koninklijke huwelijk.