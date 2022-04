Op het nippertje toch opvang voor asielzoekers Ter Apel: Nijmegen, Amsterdam en Oss schieten te hulp

De asielzoekers worden met touringcars naar Nijmegen, Amsterdam en Oss gebracht. Beeld Harry Cock

De driehonderd asielzoekers waren dinsdagochtend op straat komen te staan nadat dinsdag de vergunning was verlopen voor de extra tenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook al had burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde ruimschoots van tevoren aangekondigd de vergunning onder geen beding te verlengen, een slaapplek voor de driehonderd asielzoekers was er dinsdag lange tijd niet.

Staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg (VVD) zei eerder op de dag zelfs niet te kunnen garanderen dat die plekken er zouden komen. Alleen doordat Nijmegen, Amsterdam en Oss zich op het laatste moment bereid toonden in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tijdelijk extra asielzoekers op te vangen, voorkwamen ze dat er mensen op straat zouden moeten slapen.

Van der Burg toonde begrip voor het besluit van Velema om de vergunning niet te verlengen: ‘Hij zegt: ik heb onze taak meer dan volbracht, en wat extra’s gedaan. Nu is de rest van Nederland aan de beurt.’ Volgens Van der Burg heeft Nederland nog een ‘tweede, derde, misschien een vierde Ter Apel’ nodig.

Nareizigers

Een verklaring voor het relatief hoge aantal asielzoekers is de groei van het aantal zogeheten nareizigers, aldus Van der Burg. De laatste twee jaar reisden er vanwege de coronapandemie weinig familieleden van statushouders naar Nederland. Daarnaast stromen er te weinig statushouders door naar een normale woning, waardoor zij plekken in de asielzoekerscentra bezet houden. Onder de driehonderd asielzoekers zijn geen vluchtelingen uit Oekraïne, die worden niet via de reguliere asielopvang gehuisvest.

Op dit moment is het gebrek aan plekken ‘heel zichtbaar’, zei de COA-woordvoerder dinsdag. ‘En wanneer er een onderkomen is gevonden voor deze driehonderd mensen, dienen zich morgen weer nieuwe mensen aan.’