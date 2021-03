Op het Museumplein: ‘De demonstranten wilden duidelijk psychologisch op de politie inspelen’

Een demonstrant met een baret op salueert tegenover een politieagent van de Mobiele Eenheid. Beeld ANP

Goedemiddag, Haro. Wat brengt jou op het Museumplein?

‘We waren benieuwd wat er dit weekend allemaal stond te gebeuren hier. Er waren meerdere demonstraties aangekondigd. Vandaag was hier de Worldwide Rally for Freedom and Democracy. Een groep mensen protesteert tegen de lockdown en tegen wat zij zien als een dictatuur.

‘De organisatie heeft lang met de gemeente over deze demonstratie onderhandeld. Het mocht doorgaan met maximaal vijfhonderd man, die dan op stippen op anderhalve meter afstand moesten gaan staan. Maar dat wilde de organisatie niet. Uiteindelijk heeft de gemeente de demonstratie daarom verboden.’

Maar de demonstranten kwamen toch?

‘Dat klopt, ja. Toen ik rond het middaguur op het Museumplein aankwam, werd er al omgeroepen dat er een noodbevel was afgekondigd. ‘Attentie, dit is de politie, u moet van het Museumplein af. Anders gebruiken wij geweld.’ Dat soort teksten.

Demonstranten tijdens de World Wide Rally for Freedom and Democracy op het Museumplein. Beeld ANP

‘Om 13 uur stonden er nog steeds veel mensen en was er nog weinig gebeurd. Intussen kwam een enorme politiemacht op. Ik denk dat er wel dertig politiebusjes stonden, aan alle kanten van het plein. Veel ME ook. Verschillende straten werden met busjes afgesloten.

‘De ME rukte op en vormde een linie vlak voor de veteranen maar voerde geen charge uit. Wel kwamen er arrestatieteams, helemaal in het zwart gekleed, die willekeurig demonstranten uit de groep pikten en aanhielden.’

Ik hoorde dat de demonstranten zich met een menselijk schild wilden beschermen tegen aanvallen van de ME?

‘Klopt. De organisatie had veteranen opgeroepen om als een soort schild om de demonstranten heen te gaan staan. Het idee was dat de ME minder geneigd zou zijn om veteranen hard aan te pakken. Er waren inderdaad allemaal mensen met baretten op.

‘Achter hen stond een lint van zorgmedewerkers, althans zo zagen ze eruit. Weer met dezelfde gedachte: wie wil er nou zorgmedewerkers meppen? De zorgmedewerkers heb ik helaas niet kunnen spreken, want die werden door de veteranen beschermd.

‘Dan was er een groot wit lint met leuzen als: ‘Vaccinatiepaspoort is Apartheid’, ‘Hier ligt de grens’ en ‘Ik sta hier ook voor jou’. Daar weer achter stonden honderden tot duizend demonstranten. Ze hadden zich gewapend met gele paraplu’s met het woord ‘vrijheid’ en hartjes erop. Die kwamen goed van pas, want al vrij snel werden ze natgespoten door de grote waterkanonnen.’

Dus het menselijke schild werkte niet echt?

‘Toch wel. De ME gebruikte voor de waterkanonnen niet de keiharde straal, maar meer de spray, zodat iedereen flink nat werd. Dat had weinig effect op die mensen: ze bleven gewoon staan en zetten zelfs de muziek wat harder.

‘Het nummer Leef van André Hazes werd veel gedraaid en meegezongen – niet toevallig ook het lied van de Forum voor Democratie-campagne dit jaar. Ook Where is the love van The Black Eyed Peas heb ik gehoord. En Heal the World van Michael Jackson.

‘Ik heb het idee dat de tactiek met het menselijke schild wel succesvol was. Ik heb geen wapenstokken gezien. Er werden alleen mensen hardhandig uit groepjes geplukt.’

En waar bevond jij je in dit gedruis?

‘Ik bevond me tussen de mensen en vroeg hun: waarom sta je hier? Velen vonden dat we moeten oppassen met de lockdown. Ze hadden het over Noord-Koreaanse toestanden en dat Klaus Schwab en zijn World Economic Forum de macht willen overnemen.

‘Toen het waterkanon werd ingezet, ben ik aan de zijkant gaan staan en heb ik bij de politie gemeld dat ik van de pers was. Daarna heb ik van de zijkant gezien hoe die mensen gearresteerd werden.

Beeld ANP

‘Je zag trouwens heel duidelijk dat de demonstranten psychologisch op de politie wilden inspelen. Ze droegen borden met teksten als: ‘Lekker wappies rammen’, om het schuld- en schaamtegevoel van politieagenten aan te wakkeren. Een man liep naar de agenten toe en zei: ‘Schaam je je niet? Hoe kun je nog slapen ‘s avonds? Ik weet dat je dit zelf niet wilt. Sluit je gewoon bij ons aan!’’

En hoe is het afgelopen? Wij kregen berichten door dat de kletsnatte demonstranten zich in een stoet richting het Amsterdamse centrum begaven.

‘De groep werd verdreven en trok zich terug naar de hoek van het plein, bij het Stedelijk Museum. Daarna vormden ze een stoet richting het centrum. Een vrijheidsmars noemden ze het zelf. Het laatste wat ik nu weet is dat ze op de gracht achter het Leidseplein door de politie zijn ingesloten.

‘Op het Museumplein blijft het nu verder wel rustig, verwacht ik. Morgen is er hier weer een demonstratie, specifiek gericht tegen burgemeester Femke Halsema. Dan komt Nederland in Verzet weer ‘koffie drinken’, zoals ze hun demonstraties zelf noemen.’