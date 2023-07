Op het burgerberaad in Zeist draaien deelnemers een democratisch rondje om de hete brij die vuurwerk heet

Deelnemers aan het burgerberaad in Zeist over hoe de jaarwisseling moet worden gevierd. Beeld Jiri Büller

Een gemêleerd gezelschap druppelt binnen op deze maandagavond in mei. Jong en oud, kaal en knotje, tuttig en tatoeage – allemaal zoeken ze een plekje in de raadszaal in het gemeentehuis van Zeist.

Dan neemt Christel Berkhout het woord, die met haar team van procesbegeleiders zal pogen dit burgerberaad in goede banen te leiden. Ze vraagt de aanwezigen te laten weten uit welke dorpen ze komen. ‘Sta op als je in Huis ter Heide woont’, zegt ze. ‘Sta op als je in Austerlitz woont.’ Daarna volgen Zeist, Bosch en Duin en Den Dolder. Alle dorpen zijn hier vertegenwoordigd.

Vervolgens peilt Berkhout hoeveel ervaring de aanwezigen hebben met het onderwerp waarvoor ze hier bijeen zijn. ‘Sta op als je meer dan tien Zeister jaarwisselingen hebt meegemaakt.’ En: ‘Sta op als het er vijf tot tien zijn.’

Samen vormen deze 87 inwoners het Burgerberaad Jaarwisseling. De leden zijn dit voorjaar aangewezen door het lot. ‘Het is echt een topgroep, die de pluriformiteit van de samenleving weerspiegelt’, zegt burgemeester Koos Janssen even later. ‘We zien ernaar uit om over twee weken het advies te ontvangen.’

Dat advies werd begin dit jaar door de gemeenteraad besteld. De politiek was het niet eens geworden over vuurwerk. Sommige partijen wilden een lokaal verbod invoeren, andere vonden dat de gemeente beter in Den Haag kon gaan lobbyen voor een landelijk verbod. Er waren ook partijen die meenden dat vuurwerk bij Oud en Nieuw hoort. Een burgerberaad over ‘een jaarwisseling waar we ons met elkaar op kunnen verheugen’ moest uitkomst bieden.

Voordat Janssen het beraad officieel installeert, en de leden in kleine groepen gaan verkennen waar ze tijdens de jaarwisseling van balen en waarvan ze genieten, maakt hij met zijn microfoon een rondje door de zaal. Waarom hebben de aanwezigen zich opgegeven voor dit burgerberaad, waarvoor ze vier avonden en een zaterdag op het gemeentehuis moeten verschijnen?

Iemand antwoordt dat hij ‘een steentje wil bijdragen’, een ander is benieuwd ‘hoe zoiets in z’n werk gaat’, een derde zegt dat hij het belangrijk vindt ‘zijn maatschappelijke plicht te vervullen’.

Maar er zijn ook andere motieven. ‘Die vergoeding van 190 euro komt goed van pas’, zegt een rechtenstudent in een oranje capuchontrui. ‘Daar ben ik heel eerlijk over.’

Het burgerberaad wordt opgesplitst in deelgroepen. Beeld Jiri Büller

Nationaal burgerberaad

Het burgerberaad heeft de wind mee. Talloze provincies en gemeenten vroegen de afgelopen jaren burgers om advies bij complexe vraagstukken. Zo deelden inwoners in Zeeland hun ideeën over de organisatie van de zorg. De provincie Gelderland liet burgers meedenken over manieren om de klimaatdoelen te halen. Datzelfde deed de gemeente Amsterdam.

Inmiddels lijkt ook de weg vrij voor een nationaal burgerberaad, nu de Tweede Kamer daar vlak voor de val van het kabinet mee instemde. Komend voorjaar zullen 175 burgers zich buigen over de vraag: ‘Hoe kunnen we als Nederland eten, spullen gebruiken en reizen op een manier die beter is voor het klimaat?’

Het concept laat zich eenvoudig uitleggen. Via loting wordt een min of meer representatieve groep burgers geselecteerd. Zij gaan vervolgens met elkaar in gesprek over een complex maatschappelijk probleem.

Daarbij is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat de deelnemers elkaar uit alle macht proberen te overtuigen. Het is geen meningenoorlog, maar een uitwisseling van perspectieven, schrijft directeur Eva Rovers van Bureau Burgerberaad in haar boek Nu is het aan ons. Deelnemers gaan op zoek naar ‘common ground’, om van daaruit oplossingen te bedenken.

Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hoe voert een groep leken een zinvol gesprek over een onderwerp waarvan ze niet per se verstand hebben? Vliegen ze elkaar echt niet in de haren? En wat is ervoor nodig om tot een advies te komen waar de deelnemers vrijwel allemaal achter staan?

Om antwoord te krijgen op zulke vragen, schoof de Volkskrant dit voorjaar aan in Zeist, waar ze al ervaring hebben met het instrument. In 2021 liet de gemeente burgers al meedenken over miljoenenbezuinigingen. ‘Ik vond dat ontroerend en verrassend positief’, zegt burgemeester Janssen daar nu over.

Volgens Janssen leverde het beraad ook veel meer op dan alleen 62 voorstellen om de begroting in balans te krijgen. ‘Ik zag ook dat mensen er blij van worden als ze samen ergens aan werken. Dat noem ik procesgeluk. Bovendien leren ze ervan: leergeluk. En ze beleven iets met elkaar: sociaal geluk. De opbrengst van een burgerberaad zit in al die dingen.’

Vuurwerk is een veelgenoemd onderdeel van de viering aan beide zijden van de ‘Klaag- & Jubelmuur’. Beeld Jiri Büller

Voorlopige aanbevelingen

‘Als je jouw verwachting van vandaag zou mogen uitdrukken in een bloem, welke bloem zou dat dan zijn?’

Het is zaterdagochtend, de eerste mooie lentedag van het jaar, en Christel Berkhout begint de dag met een vraag. Ze wil dat de deelnemers erover nadenken en hun antwoord bespreken met degene naast zich. Al gauw klinkt er geroezemoes in de zaal.

Daarna doet Berkhout weer een peiling. ‘Sta op als jij in je directe omgeving een hulpverlener hebt die actief is tijdens de jaarwisseling’, zegt ze. Een stuk of acht mensen staan op. ‘Sta op als je je weleens onveilig hebt gevoeld rond de jaarwisseling.’ Circa dertig mensen. ‘En als je zielsveel houdt van knalvuurwerk.’ Dat zijn er ongeveer zes.

Dit is de derde bijeenkomst van het burgerberaad. Eerder hebben de deelnemers het onderwerp verkend, de aangeleverde informatie tot zich genomen en ontbrekende informatie opgevraagd. Vandaag wordt het tijd om de eerste voorlopige aanbevelingen te formuleren. Daarbij staan vier thema’s centraal die eerder kwamen opborrelen: feestelijk samenkomen, zorg dragen voor kwetsbare groepen, zorg dragen voor de leefomgeving, en vuurwerk.

Berkhout, die vaak grote gesprekken begeleidt maar nooit eerder een burgerberaad organiseerde, legt de gekozen werkvorm uit. Ze zoekt enkele ‘dragers’, zegt ze. Dit zijn mensen die zich verantwoordelijk voelen voor een van de thema’s, en er rond een flip-over in gesprek willen gaan met andere deelnemers. De andere deelnemers fladderen heen en weer tussen de verschillende groepen en mogen overal even meepraten. Uiteindelijk formuleren de dragers op basis van de gevoerde gesprekken ‘prikkelende zinnen of stellingen’.

Die stellingen vliegen in deze fase nog alle kanten op, blijkt als de groepen weer terug zijn in de raadszaal. ‘Vuurwerk hoort bij Oud en Nieuw’, zegt bijvoorbeeld Joep van Schagen, die drager was bij het thema vuurwerk. En dan: ‘Voor een landelijk verbod, tegen een lokaal verbod.’

Er volgt een korte plenaire discussie, die illustreert hoe gemoedelijk het er tijdens het burgerberaad aan toegaat. Nergens de gespeelde woede, de geagiteerde interrupties of de hysterische hyperbolen die we vanuit de Haagse politiek gewend zijn. Hier hoeft niemand zieltjes te winnen of een achterban tevreden te stellen. En dus luisteren mensen naar elkaar. Ook als ze het oneens zijn.

‘Er wordt veel gesproken over traditie’, zegt een man bijvoorbeeld. ‘Maar dat wil niet zeggen dat het dan altijd zo moet blijven. Ik denk dat we toe moeten naar een algeheel verbod op de verkoop van consumentenvuurwerk.’

‘Vuurwerk brengt brengt gezelligheid en laat mensen elkaar ontmoeten’, zegt de 18-jarige Lars Kruitwagen, die tussen de sessies van het burgerberaad ook zijn vwo-eindexamen doet. ‘Maar het moet wel gecontroleerd worden, bijvoorbeeld door het op bepaalde plekken te verbieden. ’

‘Er zijn mensen die het hele jaar uitkijken naar het afsteken van vuurwerk’, zegt een vrouw met krullen. ‘Met een verbod doe je die mensen veel verdriet. Dat wilde ik iedereen ook even meegeven.’

Iets lekkers bij de koffie om de moed erin te houden. Beeld Jiri Büller

Committeren aan uitkomsten

Er zijn ook valkuilen bij de organisatie van een burgerberaad. Flink wat zelfs, zegt Kristof Jacobs van de Radboud Universiteit. Hij doet sinds 2004 onderzoek naar burgerparticipatie en woonde acht keer een burgerberaad bij. Dat begint al bij de onderwerpkeuze: het onderwerp moet breed leven in de samenleving. ‘Dat is in Zeist het geval.’

Ook de samenstelling van het beraad is cruciaal, zegt Eva Rovers. ‘Je wilt niet alleen Zeistenaren laten meepraten die antivuurwerk zijn. Maar daar hebben ze bij de loting niet specifiek naar gekeken. Dat is een kwetsbaarheid. Ik ben benieuwd hoe het perspectief van de vuurwerkliefhebber aan bod komt.’

Daarnaast is het belangrijk dat de politiek zich vooraf aan de uitkomsten committeert. Jacobs wijst naar Frankrijk, waar president Emmanuel Macron in 2019 een nationaal burgerberaad over het klimaat organiseerde. Uit de lijst met voorgestelde maatregelen koos de regering uiteindelijk ‘precies de maatregelen die ze toch al wilden’, zegt Jacobs. ‘Alles wat politiek gevoelig lag, hebben ze laten vallen.’

En dan kan er tijdens de bijeenkomsten ook nog van alles misgaan. Zo moeten de procesbegeleiders opletten dat iedereen gehoord wordt, waarschuwt Rovers. ‘Niet alleen de theoretisch geschoolde man van boven de vijftig, maar ook de timide bijstandsmoeder – om alle clichés maar uit de kast te halen.’

Ten slotte benadrukken beide deskundigen dat het programma niet te krap moet zijn. ‘Er wordt vaak te weinig tijd ingeruimd om adviezen te formuleren’, zegt Jacobs. ‘Het gaat wel heel snel, horen we dan. Dat is een aandachtspunt.’

‘In Zeist jagen ze alles er deze keer in acht dagen doorheen’, zegt Rovers. ‘Hebben mensen dan voldoende tijd en rust? Het is superintensief. Ik denk dat de deelnemers meer tijd nodig hebben om alle indrukken te verwerken en tot een afgewogen mening te komen. Maar goed, ze willen voor het zomerreces een besluit, zodat ze de adviezen al bij de komende jaarwisseling kunnen toepassen.’

‘Minder prominente rol’

Halverwege de zaterdagmiddag krijgt een grote man in korte broek een microfoon in de hand gedrukt. Het is badmeester en voormalig vuurwerkverkoper Toon van Helmondt (37), die de resultaten mag presenteren van de groep die zich over het vuurwerk boog.

Deze groep heeft het afgelopen uur geprobeerd alle eerdere meningen, suggesties en stellingen over vuurwerk te vertalen in een serie heldere adviezen. Andere groepen bogen zich over de andere deelthema’s.

‘Vuurwerk dient een minder prominente rol te krijgen bij Oud en Nieuw’, leest Van Helmondt voor van de flip-over. ‘We adviseren daarom met klem om structureel voorlichting te geven op alle scholen en aan ouders.’

‘Toon leest nu dus de zinnen voor die de deelnemers samen over vuurwerk hebben opgesteld’, zegt Christel Berkhout. ‘Mijn vraag aan jullie is: luister. Laat Toon dit verklanken en ga voor jezelf na: hoe is dit voor mij?’

Van Helmondt gaat verder. Zijn groep beveelt de gemeente ook aan beter te communiceren over de regels die rond de jaarwisseling gelden. En om meer evenementen te organiseren. ‘En als laatste nog een opmerking’, zegt Van Helmondt. ‘We kwamen er niet uit of er een vuurwerkverbod in Zeist moet komen.’

Niet veel later blijkt dat anderen de boel meer op scherp durven te zetten. De groep die zich ontfermde over het thema ‘zorg dragen voor de de leefomgeving’ wil de gemeente adviseren ‘de bescherming van kwetsbare groepen en milieu voorrang te geven op het recht om vuurwerk af te steken’.

In de zaal klinkt geroezemoes. Iemand zegt: ‘Whooh!’

Nadat ook de andere groepen hun adviezen hebben gepresenteerd – ‘een inclusieve jaarwisseling’, ‘een vuurwerkshow’ – noemt Berkhout de namen van de mensen die zich hebben gemeld voor de schrijfgroep. Die zal van alle stellingen een coherent advies proberen te maken.

‘En dan vind ik het heel belangrijk’, zegt Berkhout, ‘om van jullie instemming te krijgen dat het oké is dat de schrijfgroep maandag om 18.00 uur aan de slag gaat. Is dat oké voor jullie? Mag ik handen zien? Dankjewel!’

De raadszaal van de gemeente Zeist. Beeld Jiri Büller

Conceptadvies

Aan de muur van zaal 5 van het gemeentehuis, waar de schrijfgroep maandagavond vergadert, hangt een klassiek olieverfschilderij waarop met een beetje fantasie een vuurwerkslachtoffer te herkennen is. Een man met wilde manen zit op een paard, zwarte rookwolken op de achtergrond. Hij heeft een houten been en lijkt een ooglapje te dragen.

De dertien leden van de schrijfgroep hebben daar op deze maandagavond vermoedelijk geen oog voor. Ze hebben haast. Binnen anderhalf uur moeten ze een conceptadvies schrijven, waarover het hele burgerberaad diezelfde avond nog zal discussiëren. Maar eerst nemen ze kort de tijd om hun ervaringen en verwachtingen te bespreken.

‘Mij viel op dat er veel overeenkomsten waren tussen de adviezen van de groepen’, zegt iemand.

‘Zelf zat ik in de vuurwerkgroep’, zegt Joep van Schagen. ‘Daar waren de meningen verdeeld. Ik vraag me dus wel af hoe we dit concreet kunnen maken. Dat wordt de uitdaging van vandaag.’

‘Aan het begin waren we erg aan het zoeken’, zegt een man met een bril. ‘Maar zaterdag begon ik hoopvol gestemd te raken. Ik hoop wel dat we het ook gaan durven – dat we durven te komen met iets dat kan schuren bij de gemeenschap.’

‘Het is wel een risico dat hier geen mensen aan tafel zitten die graag vuurwerk afsteken’, zegt iemand.

Op dat laatste komt een van de procesbegeleider later nog even terug. ‘Dit is een proces’, zegt ze. ‘Jullie zitten hier namens het proces. Je vertegenwoordigt ook de anderen die zich niet voor de schrijfgroep hebben opgegeven.’

Zwaarwegende argumenten

Even na 20.00 uur wordt de schrijfgroep met applaus onthaald door de overige leden van het burgerberaad, die sinds het gezamenlijke diner hebben zitten wachten. Er wordt nu ongeveer anderhalf uur uitgetrokken om van de concepttekst een definitieve tekst te maken.

Het idee is de tekst zin voor zin door te nemen, zegt Christel Berkhout. Over elke zin wordt gestemd door gekleurde vellen de lucht in te steken. ‘Als je groen omhooghoudt, ben je het ermee eens. Als je oranje omhooghoudt, heb je een zorg. Of twijfel. Als je blauw omhooghoudt, heb je een zwaarwegend argument om niet in te stemmen.’

Bij zo’n zwaarwegend argument mag iemand een alternatief tekstvoorstel opperen, waarover opnieuw wordt gestemd. ‘Het gaat om de meerderheid en we kijken of we de wijsheid van de minderheid daaraan kunnen toevoegen’, zegt Berkhout. ‘Is dat helder voor jullie?’ Een zee van groene vellen gaat de lucht in.

Dan begint de collectieve eindredactie van de tekst. Iemand vraagt zich bijvoorbeeld af of het wel klopt dat ze rekening willen houden met de wensen ‘van alle burgers’, zoals de allereerste zin van het conceptadvies staat. ‘Ik denk dat je nooit iedereen gelukkig kunt maken.’

‘Wat is je voorstel?’, vraagt een van de procesbegeleiders.

‘Iets met ‘merendeel’. Of ‘zo veel mogelijk’?’

Een kalende man in overhemd meldt even later dat hij moeite heeft met de zin die stelt dat kwetsbare groepen en milieu op termijn ‘voorrang’ moeten krijgen boven het recht om vuurwerk af te steken. Hij vindt ‘dat het gelijk moet zijn’.

‘Wat is je alternatief?’, wil Berkhout weten.

‘Dat zowel kwetsbare groepen als mensen die vuurwerk willen afsteken – dat dat gewoon kan blijven’, zegt de man. ‘Maar wel in goede orde.’

Een jonge vrouw suggereert ‘dat er een balans gevonden moet worden’ tussen kwetsbare groepen, milieu en het recht om vuurwerk af te steken. Haar voorstel wordt in stemming gebracht. Niet veel later is het woord ‘voorrang’ uit de tekst verdwenen.

Ondertussen blijken er wel wat onduidelijkheden over de procedure. Zo wil Lars Kruitwagen graag weten of er altijd 100 procent consensus moet zijn over een formulering. ‘Ik vind niet dat elke zin moet worden aangepast als één iemand ertegen is.’ Het levert hem een applausje op.

‘Waar het om gaat’, zegt Berkhout, ‘is dat alle zwaarwegende argumenten worden gehoord. En om te ervaren wat iemand die het er niet mee eens is, nodig heeft om mee te kunnen gaan. Dat is wat we doen.’

De Nederlandse vlag hangt er lusteloos bij. Beeld Jiri Büller

Haastig compromissenproza

Tegen 22.00 uur lijken sommige deelnemers er wel klaar mee. Wat er ook gezegd wordt, welk wijzigingsvoorstel ook ter tafel ligt, ze steken telkens plichtmatig hun groene vel in de lucht. Zij zullen de boel niet verder vertragen.

Vrijwel de hele tekst is op dat moment af. Overbodige zinnen zijn geschrapt, formuleringen aangepast, scherpe randjes rond gevijld. Het resultaat, opgesteld in haastig compromissenproza, prijkt op schermen in de zaal. Dit burgerberaad pleit voor:

‘Een inclusieve jaarwisseling waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende wensen van alle inwoners in de gemeente Zeist. Daarbij dient continu een balans gevonden te worden tussen de behoefte van kwetsbare groepen en natuur ten opzichte van recreatie en activiteiten waarbij mogelijk overlast wordt ervaren.’

Er moet meer aandacht zijn voor bescherming van kwetsbare groepen en milieu in het samengaan met de mogelijkheid om veilig siervuurwerk af te steken. Hiervoor is een mentaliteitsomslag nodig in de toekomst.

De deelnemers hebben inmiddels ook hun fiat gegeven aan het lijstje adviezen dat erop volgt. Daarin roept het burgerberaad de gemeente onder meer op in gesprek te gaan met kwetsbare groepen, vuurwerkvrije zones aan te wijzen en een centrale vuurwerkshow te faciliteren.

Het draait nu nog om één zin, een zin waar het burgerberaad een klein uur eerder ook al over struikelde, waarna de procesbegeleiders besloten eerst de rest van het advies onder handen te nemen. Die zin luidt:

‘Vuurwerk moet bovendien een steeds minder prominente plaats innemen tijdens de jaarwisseling.’

Christel Berkhout wil weten hoe de zaal er nu over denkt. Mag deze zin blijven staan? Er gaan vooral groene vellen de lucht in, maar daartussen zit zo veel blauw dat de zin volgens de geldende spelregels niet kan blijven staan.

Iemand suggereert de zin dan maar helemaal te schrappen. ‘Net zoveel blauw’, concludeert Berkhout als dat voorstel in stemming wordt gebracht.

Na kort overleg met de andere procesbegeleiders komt ze met een voorstel. ‘We maken kenbaar in het advies dat we geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de minder prominente plaats van vuurwerk tijdens de jaarwisseling’, zegt ze.

Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Twee leden van de schrijfgroep verheffen hun stem. Ze stellen dat ‘de spelregels nu veranderen’. Want als bij deze zin wordt vermeld dat het burgerberaad niet tot een eensgezind oordeel heeft kunnen komen, waarom kon dat dan bij andere passages dan niet?

‘Ik ben het er niet mee eens’, zegt Raquel Carbajal Sosa.

‘Een paar blauwen hadden veel invloed op de tekst’, zegt Joep van Schagen. ‘Vooral in het begin. Het kan zijn dat 5 procent van de groep de mening van de overige 95 procent heeft afgezwakt.’

‘Welk deel van de tekst gaat je zwaarwegend aan het hart?’, vraagt Berkhout.

‘De eerste regels, maar ook het stuk over kwetsbare groepen. Oorspronkelijk stond er een heel andere tekst.’

Uiteindelijk halen noch de passage die stelt dat vuurwerk een minder prominente plek moet krijgen, noch de passage die meldt dat het burgerberaad over die stelling geen overeenstemming heeft bereikt het definitieve advies.

Heel even lijkt het er zelfs op dat de rol van vuurwerk helemaal geen plek krijgt in het advies van het burgerberaad. Tot een deelnemer zich daarover uitspreekt. ‘Als je dit weghaalt, lijkt het net of we het er niet eens over hebben gehad.’

En dus wordt er op de valreep een nieuw zinnetje in stemming gebracht: ‘Wij, het Burgerberaad Jaarwisseling Zeist, laten weten dat we uitgebreid hebben gesproken over de rol van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.’ Veel groene vellen gaan de lucht in. Het voorstel wordt aangenomen. In een hoekje mompelt iemand de woorden ‘vlees noch vis’.

Een deelnemer zoekt afleiding. Beeld Jiri Büller

‘Heel erg Zeist’

Op dinsdagavond maken de leden van het burgerberaad voor de laatste keer hun opwachting in de raadszaal.

‘Ik wil jullie vertellen over de reis die we hebben afgelegd sinds 8 mei’, zegt Christel Berkhout. ‘Ik heb heel veel aandacht gezien, heel veel betrokkenheid en heel veel geduld – denk aan gisteravond. Er was ook verwarring, spanning, teleurstelling, ongeduld en onbegrip. Er waren kanttekeningen. Maar ook zag ik flexibiliteit, inzet, openheid, veerkracht, bereidheid, eerlijkheid en vertrouwen.’

Dan overhandigt een kleine delegatie het advies aan de gemeenteraad. ‘Dat we met iedereen rekening moeten houden, vind ik heel erg Zeist’, zegt een raadslid. ‘En die vuurwerkvrije zones vind ik ook een interessante.’ Kort daarna ontbindt burgemeester Koos Janssen het beraad.

In de weken daarop stuurt de gemeente een enquête naar de deelnemers. Uit de resultaten blijkt dat ze positief zijn over de ‘rustige, respectvolle en gezellige sfeer’ tijdens de bijeenkomsten. ‘Uitzondering hierop was de bijeenkomst van maandag 15 mei’, zo valt te lezen in de rapportage. ‘Deze is als chaotisch ervaren. Ook gaf een aantal respondenten aan dat de gekozen opzet van de avond niet geschikt was en de procesbegeleiding onvoldoende.’

Het beeld komt in grote lijnen overeen met de ervaringen van deelnemers die de Volkskrant na afloop sprak. Ook zij zijn in grote lijnen positief over het burgerberaad. Wel hebben ze hier en daar een kanttekening.

‘Interessant en leerzaam’, zegt Liesbeth van Alebeek (33), die jonge schoolverlaters begeleidt. ‘Al was het wel veel in korte tijd. Ik zat maandag in de schrijfgroep en daarna kwam nog die hele sessie met iedereen. Verdeel dat over twee dagen. Dan is het minder intens.’

De 18-jarige Milou van Galen vond het een bijzondere ervaring, zegt ze. ‘Je leert veel over andere mensen en hun mening. Maar het beraad was niet representatief voor de Zeister bevolking. Er waren nauwelijks mensen met een niet-westerse afkomst. En mensen die zelf heel veel vuurwerk afsteken heb ik ook niet gezien. Hun stem werd niet gehoord. Daarom heb ik me wat harder uitgesproken dan ik normaal misschien zou doen.’

‘De procesbegeleiders hebben het goed neergezet’, zegt Joep van Schagen (43), in het dagelijks leven manager bij een bank. ‘Ze werkten echt ergens naartoe. Ik weet alleen niet of ze zagen aankomen dat het uiteindelijk zo ingewikkeld zou worden. Ze streefden maandag naar 100 procent consensus. Ik vraag me af of het daardoor niet een halfslachtig advies geworden is. Ik had het gevoel dat de overgrote meerderheid wel had willen opschrijven dat vuurwerk een minder prominente plek bij de jaarwisseling moest krijgen.’

‘Wat me bijblijft is dat ik met veel mensen echt gesprekken heb gevoerd’, zegt Raquel Carbajal Sosa, die werkt als inkoper van groenten en fruit. ‘Dat heeft me positief verrast. Alleen de laatste avond ging het mis. Vijf mensen waren continu tegen, waardoor het advies steeds werd aangepast. Zinnen die door een zeer grote meerderheid gesteund werden, zijn daardoor gewijzigd. Daarom is het advies te genuanceerd geworden.’

Motie in de gemeenteraad

De gemeenteraad krijgt het laatste woord. Op 4 juli, anderhalve maand nadat het burgerberaad uiteen is gegaan, staat het advies als enige punt op de agenda. De meeste partijen tonen zich positief. ‘Een krachtig advies’, zegt de VVD. ‘Een afgewogen oordeel’, meent D66. ‘Het CDA is blij met het voorstel.’

Alleen Seyst.Nu waagt zich aan een kritische noot. ‘Het is een advies dat vele compromissen bevat’, zegt raadslid Esther Kant. De partij mist ‘op sommige vlakken duidelijke keuzen’.

Inhoudelijk levert de voorgestelde vuurwerkshow nog discussie op. GroenLinks, PvdA en Seyst.Nu dienen een motie in met de oproep te onderzoeken of het centrale evenement ook zonder vuurwerk kan. Waarom doen ze geen lichtshow, lasershow of droneshow, met het oog op de luchtkwaliteit? ‘Ik heb YouTubefilmpjes gekeken’, zegt Silke Zwart van GroenLinks, ‘en ik zag allemaal prachtige voorbeelden.’

Burgemeester Koos Janssen wil daar niets van weten. Nadat de raad er in januari niet uit was gekomen, zegt hij, werd het burgerberaad ingesteld. Nu ligt er een advies. Daar moeten ze niet direct aan tornen. Het CDA sluit zich daarbij aan en noemt de motie ‘niet chic’. Een VVD’er vindt het advies ‘niet iets waar je één draadje uit moet lostrekken’.

Niet veel later neemt de gemeenteraad het advies van het burgerberaad unaniem aan.