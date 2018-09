Op het Binnenhof wordt het dringen rond de vraag wie de spreekbuis van de publieke sector mag worden

Lilian Marijnissen (SP), Lodewijk Asscher (PVDA) en Jesse Klaver (Groenlinks) tijdens een debat in de Tweede Kamer over de omstreden uitspraken van Minister Blok over de multiculturele samenleving en Suriname. Foto ANP/Bart Maat

Met een kort en bondig ‘mooi!’ schaarde PvdA-leider Asscher zich donderdagochtend op Twitter vliegensvlug achter de doorstart van de actiegroep PO in Actie naar Publieke Sector in Actie. SP-leider Lilian Marijnissen zegde prompt haar komst toe op de landelijke actiedag op 2 oktober. GroenLinks-voorman Klaver wist nog een beter idee voor iedereen ‘die schouder aan schouder staat met onze agenten, buschauffeurs, docenten en zorgverleners: kom zondag naar Afas Live!’

Collectieve actiedrang

Daar zijn dan niet de actievoerders te bewonderen, maar Klaver zelf met zijn poging om zich op te werpen als de politieke spreekbuis voor de publieke sector. De collectieve actiedrang komt voor hem op een gouden moment. De afgelopen maanden toerde hij langs ‘kantines’ om verhalen van de werkvloer te horen, vandaag doet hij verslag in het pamflet Doorbreek de crisis in de publieke sector. Het gaat over ‘dertig jaar bezuinigen en marktwerking in de publieke sector’ waardoor mensen in de publieke sector zich in de steek gelaten voelen, niet gewaardeerd. ‘Zij zeggen op deze manier hun werk niet goed te kunnen doen. Niet zoals het zou moeten. Niet op de manier die hun kinderen, wijkbewoners, leerlingen, reizigers, patiënten nodig hebben.’

Eeuwwisseling

Dat is op het Binnenhof al vaker gesignaleerd. Rond de eeuwwisseling ging het al over publieke armoede en publieke rijkdom. Kort daarna kwam de actiegroep Beroepseer op die streed voor professionals in de publieke sector. En vooral de SP tamboert sinds jaar en dag op het afknijpen van de overheid.

‘Klaver schurkt nu tegen de SP aan’, stelt Gerrit Voerman, hoogleraar politicologie in Groningen. ‘Emile Roemer en Jan Marijnissen hebben de crisis in de publieke sector en de kloof tussen Binnenhof en buitenwereld ook al beschreven. Marijnissen had het over het neoliberalisme, Klaver over economisme maar ze bedoelen hetzelfde. Vroeger heette dat het kapitalisme. De toon van Klaver heeft eenzelfde populistisch gehalte als de teksten van de SP. Hij heeft het over noeste werkers, klasbakken, doorzetters, krachtpatsers. En Klaver presenteert zich net als de SP als buitenstaander.’

Oplossingen ontbreken in het pamflet, afgezien van de roep om meer geld en meer collega’s. Naar eigen zeggen leerde Klaver tijdens de bijeenkomsten af om met plannen te komen, omdat ‘dat de Pavlov-reactie van politici is om met onhaalbare plannen te komen’. Horen en gehoord worden, dat was al heel wat.

Waar de SP inmiddels een verbond heeft gesloten met vijf actiegroepen in de zorg – Zorg in Actie, Nationaal Zorgfonds, Actiegroep Fysiotherapie, ZZP’ers in de zorg, UMC in Actie – hoopt GroenLinks op een grassrootsbeweging – vanouds de kracht van de SP. Een organisatie zoals Publieke Sector in Actie nu aankondigt.

Leraren verbreden hun strijd en zoeken de samenwerking met o.a. de zorg, de politie en defensie. De publieke sector verkeert in crisis.



Maar de kantine komt in actie. Eerst zondag in de AFAS Live. Daarna op een grote actiedag op 2 oktober. #hetistijdvooreenkeerpunt https://t.co/E55XuaSDn3 Jesse Klaver

Ze delen in ieder geval de weerzin tegen de afschaffing van de dividendbelasting die buitenlandse beleggers betalen. Die afschaffing scheelt de schatkist bijna twee miljard euro. Dat kan volgens de actiegroep, GroenLinks maar ook SP en PvdA beter aan de publieke sector besteed worden.