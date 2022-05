Op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden denken velen aan de oorlog in Oekraïne: ‘Wij missen hun veerkracht’

De Canadese oorlogsveteraan Art Boon praat met Oekraïense studenten over de oorlog in hun land. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Terwijl de Nederlandse singer-songwriter Blaudzun op een afgeladen plein naast kerktoren de Oldehove het optreden aftrapt, staat Reinder (‘achternaam is niet nodig’) enkele tientallen meters verderop in een oranje leeuwenpak met een ernstige blik naar een poster over de Oekraïense kunstenaar Kazimir Malevitsj te kijken. In zijn hand houdt hij een kartonnen bordje met ‘free hugs’ erop. ‘Ik wist al veel over Oekraïne, maar dit wist ik niet’, zegt hij bijna verontschuldigend over het kubisme van Malevitsj.

De tentoonstelling Inside Ukraine op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden is gemaakt door Oekraëinse studenten van de plaatselijke hogeschool NHL Stenden. Ze willen zowel de mooie kanten van Oekraïne (e-sporter Dendi, uitvinder Max Levchin, de boksende broers Klitschko) als de gevolgen van de oorlog laten zien. ‘We zijn niet alleen oorlog, ons land heeft zo veel meer’, zegt Kateryna Ivlieva (19), die anderhalf jaar geleden naar Nederland kwam om Hospitality Management te studeren. Naast de poster van Malevitsj hangt het verhaal van een Oekraïens gezin uit Irpin dat een granaat door het raam gegooid kreeg door ‘Russiche fascisten’.

Vrijheid verdedigen

‘Dus dit is de betere kant, de hoopvolle toekomst?’, zegt de Leeuwardense burgemeester Sybrand Buma, wijzend op een natuurfoto van een idyllisch meer bij Cherson. Ivlieva knikt. ‘Ik vind het heel goed dat jullie dit laten zien, de tentoonstelling zou naar meer plekken moeten gaan.’ Buma is blij dat het festival na twee jaar weer in zijn stad plaats kan vinden. ‘Het is zo fijn om samen iets te vieren. Natuurlijk is het ook dubbel: deze oorlogsfoto’s kennen we in zwart-wit uit de Tweede Wereldoorlog, nu zijn ze in kleur.’ Maar ongepast vindt hij het niet: ‘Integendeel. We hebben jaren gezegd dat we de vrijheid niet mogen vergeten, nu moeten we de vrijheid verdedigen. Het is juist goed om daarbij stil te staan.’

De binnenstad van Leeuwarden is donderdag een van die vele binnensteden die voor één dag een vrij toegankelijk festivalterrein zijn. In Groningen moeten bezoekers bij wijze van ‘proef’ voor het eerst vijf euro entree betalen. ‘Wij zijn daar bewust niet naartoe gegaan’, zegt de Groningse student Bregina Hummel op een bankje. ‘Het gaat om vrijheid en dan moet je betalen?’

In Leeuwarden is het opeengepakt schuifelen langs haringkramen, ijssalons, een workshop schilderen, draaimolens en bierkramen. ‘Het gaat vandaag wat meer om snelheid en wat minder om het precieze werk’, instrueert een patatbakker van de snackkraam een jongere collega.

Veel bekijks trekken Art Boon en Jim Parks. De 97-jarigen zijn twee van de vier laatste Canadese veteranen die Friesland bevrijdden. Dit wordt hun laatste jaar, weet de organisatie: hun gezondheid zal het volgend jaar niet meer toelaten. ‘Het is great hier nog één keer te zijn’, zegt Boon verguld.

Twee jaar lang konden door de coronamaatregelen de festivals niet doorgaan. En, proportioneel of niet, de coronamaatregelen waren een ferme inperking van de individuele vrijheden. ‘Ik ben blij dat het weer kan’, zegt Geert-Jan Los, die in de Prinsentuin naar een optreden van het Oekraïense klassieke trio Soul of Ukraine staat te luisteren. ‘Maar je kunt de beperking van de coronamaatregelen niet vergelijken met de oorlog in Oekraïne.’ Hij vond het belangrijk naar het festival te komen. ‘Dit jaar is anders dan anders, want er zijn mensen op de vlucht voor oorlog. Daar ben ik vandaag wel steeds mee bezig, ja.’

Zeiken over de avondklok

Terwijl Nederland de vrijheid viert, zijn er hier inmiddels bijna vijftigduizend gevluchte Oekraïners. Twee van hen verblijven bij Raymond de Weert en Ellen Vos, die net het festivalterrein oplopen. ‘Ik zag op tv een Oekraïense vrouw die het gebroken glas uit haar raam opveegde en het volkslied zong.’ De Weert schiet vol als hij het vertelt. Op dat moment besloot hij Oekraïners op te nemen. ‘Die veerkracht missen we hier, hier zeiken we over de avondklok.’ Zijn moeder vluchtte ooit vanuit Hongarije naar Nederland toen de Russen daar in 1956 binnenvielen.

De Amsterdamse vader van Vos vond toen hij de hongerwinter ontvluchtte onderdak bij een Fries gezin. Donderdag heeft ze vrij genomen om de vrijheid te kunnen vieren. ‘Ik heb dat ook aan onze gasten uitgelegd, dat we het belangrijk vinden om er nu bewust van te zijn dat hier alles nog kan en mag. Dat begrepen ze.’ Ook zij kreeg vochtige ogen, maar dan tijdens de toespraak op 4 mei van burgemeester Buma. ‘Dat gebeurt me normaal absoluut niet. De emoties zitten hoger, ik ben voortdurend met onze gasten bezig.’ De Weert: ‘Het laagje ijs op mijn emoties wordt steeds dunner.’