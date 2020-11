Op elf plekken zijn poederbrieven bezorgd, ook bij gebouw waar de Volkskrant zetelt

Het INIT in Amsterdam. In het gebouw hebben Parool, Trouw en de Volkskrant hun huisvesting. Beeld ANP

In Amsterdam werd een van de brieven bezorgd bij een gebouw waar onder meer de redacties zijn gevestigd van de Volkskrant, Trouw en Het Parool. Deze kranten worden uitgegeven door DPG Media. De brief was gericht aan het klantcontactcenter, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Dat gold ook voor de brieven die werden bezorgd in Rotterdam, waar onder meer de redactie van het AD is gevestigd, en bij een DPG-drukkerij in Best. Vermoedelijk zat hetzelfde poeder in de brieven.

DPG Media gaat aangifte doen vanwege de poederbrieven. De uitgever van het Nederlands Dagblad, dat ook zo'n brief bezorgd kreeg, heeft ook aangifte gedaan. Volgens hoofdredacteur/directeur Sjirk Kuijper schrok de medewerker die de brief opende van de situatie, maar heeft hij adequaat gehandeld. De stof in de brief bleek overigens ongevaarlijk.

Naast onder meer enkele hotels ontving ook het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam een poederbrief. Het ziekenhuis liet begin van de middag weten dat er geen gevaar was voor bezoekers.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de poederbrieven. Wie ze heeft verzonden en met welk doel, is niet duidelijk.

Begin dit jaar werd een reeks bombrieven bezorgd bij onder meer hotels, bankkantoren, tankstations en een makelaarskantoor. De politie verspreidde foto's van een van de ontplofte brieven. Maar de dader, die in de brieven bitcoins eiste, werd nooit opgespoord.