Op een onbenullig knollenlandje in Amsterdam wappert de Oekraïense vlag: het is eigendom van Poetins schoonzoon

De Oekraïense vlag op een stuk grond aan de Molenkade in Amsterdam, dat eigendom is van de schoonzoon van president Vladimir Poetin. De zakenman kocht de kavel in 2019 en zou er een aantal bedrijfspanden willen bouwen. Beeld Remko de Waal / ANP

Op een braakliggend terrein in Duivendrecht, Amsterdam, wappert sinds een paar dagen een Oekraïense vlag. Niets bijzonders, zou je zeggen, het blauwgeel is in deze dagen van oorlog op meer plekken te zien en waarom dan niet hier, op dit onbenullige knollenlandje tussen twee woonhuizen in en met uitzicht op de geluidswal van de A10? Protest is protest, steun is steun. Toch is deze vlag op deze plek bijzonder. Zo bijzonder dat persbureau ANP een fotograaf naar Duivendrecht stuurde om hem vast te leggen.

‘Je hoopt natuurlijk op mensen die komen kijken, misschien een peukje roken en met elkaar in gesprek gaan. Een soort buurtbeklag – daar was ik naar op zoek.’ Remko de Waal (32), sinds 2014 werkzaam voor ANP, moest eigenlijk naar Den Haag om het wekelijkse vragenuurtje te fotograferen. Deze opdracht kwam ertussen, hij had maar heel even de tijd om zich te verdiepen in zijn onderwerp. ‘Heel apart’, zegt hij erover. ‘Zo’n stom stukje land dat ineens verbonden is met wat er nu in de wereld gebeurt.’

Het stomme stukje land is eigendom van de Nederlandse schoonzoon van Vladimir Poetin. Volgens zakenblad Quote kocht Jorrit Faassen, getrouwd met Poetins dochter Maria, drie jaar geleden het ‘onooglijke stuk bouwgrond’ voor 4,5 ton. Hij wil er bedrijfspanden gaan bouwen. Op de website Weekblad voor Ouder-Amstel laat de gemeente Ouder-Amstel weten dat voor een deel van die plannen inmiddels een omgevingsvergunning is afgegeven. Gesprekken over het realiseren van woningen zijn door de gemeente opgeschort ‘gezien de oorlog in Oekraïne en de nauwe banden van de heer Faassen met de Russische president Poetin’.

Smeekschrift aan Poetins dochter

Zo onbenullig is dit Duivendrechtse onkruidlandje dus helemaal niet. Het is schuldige grond waar een territoriale vlag in werd geplant, als werd het terugveroverd op de vijand. Op deze foto is het niet te zien, maar aan het hek langs het terrein bevestigden actievoerders ook een bord met een brief. Een brief aan Maria Poetin, in het Engels en duidelijk leesbaar vanaf de stoep.

‘Op minder dan 2.000 kilometer afstand van uw vredige stuk vrije grond is uw vader bezig een compleet vrij land en zijn bevolking te vernietigen’, staat er. ‘Probeer uw vader op andere gedachten te brengen, we smeken u, Maria.’ Op het gras onder de vlag staan kaarsjes in de vorm van een hart.

Er kwam niemand langs in het halfuur dat De Waal er stond te fotograferen. Hij probeerde het beste te maken van het felle tegenlicht. Hij fotografeerde de vlag, de brief en het onbebouwde grasveld vanuit zo veel mogelijk standpunten: van dichtbij, van veraf, door de spijlen van het hek, tegen die grandioze blauwe lucht, met op de achtergrond de zonnepanelen op het oranje dak van het witte buurhuis.

Spijlen zijn geen tralies

Symbolische of politieke boodschappen die zijn foto’s zouden kunnen overbrengen, zijn voor rekening van de kijker, zegt de fotograaf. De spijlen zijn geen tralies, geen referentie aan onderworpenheid of zoiets, net zoals de zonnepanelen geen verwijzing zijn naar alternatieve vormen van energie. Althans: niet in zijn ogen.

‘Ik wilde alleen maar de verwondering van de mensen over dit terrein vertalen naar mijn foto’s. Dat je ziet hoe lullig het eruitziet en tegelijkertijd beseft: zelfs op deze onverwachte plek in Nederland is zo’n grote, internationale gebeurtenis dus ineens zichtbaar.’

Daarna stapte De Waal weer in zijn auto en ging hij alsnog op weg naar het vragenuurtje in Den Haag. ‘ANP-fotografen hebben eigenlijk altijd haast’, zegt hij. Vaak fotograferen ze wel drie of vier onderwerpen op een dag. Maar die vlag maakte wel indruk. Misschien dat hij later toch nog een keer teruggaat naar Duivendrecht. ‘Als de kaarsjes branden.’