Op een enkele ‘idioot’ na houdt Nederland zich keurig aan coronaregels

Op een prachtige lentedag vermaakt Amsterdam zich langs de Amstel, ook al omdat veel plekken in de stad beperkt toegankelijk zijn. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op enkele plaatsen moesten handhavers en politieagenten ingrijpen. Volgens een woordvoerder van de politie werden tientallen boetes uitgedeeld. Burgemeester Ahmed Marcouch verklaarde zondag in Arnhem de Onderkade langs de Rijn tot verboden gebied vanwege een ‘groep idioten’ die zaterdagnacht het samenscholingsverbod had geschonden.

Eerder had de burgemeester nog geconstateerd dat het dit weekend juist goed ging, en dat veel mensen, ondanks het mooie weer, het dringende advies opvolgden om thuis te blijven. Maar zaterdag, rond middernacht, hadden zich honderd personen op de Arnhemse kade verzameld. Ze hadden onder meer een barbecue bij zich. De politie en andere handhavers sloten meteen de toegang tot de kade aan beide kanten af, toch wist een groot deel van de feestgangers weg te komen. Vijfentwintig mensen kregen een bekeuring.

Ook elders in het land beëindigde de politie zaterdagnacht coronafeestjes. In het Noord-Brabantse Breda waren zeventig mensen bij elkaar gekomen. Er waren zelfs een dj en een lichtshow, aldus de politie. In het Zeeuwse Middelburg vierden elf jongens een feestje in een kleedkamer op Sportpark Veerse Poort. Volgens de politie zongen de feestgangers onder meer de woorden ‘quarantaine, quarantaine’. In Middelbeers in Brabant ging het om een groep van ruim tien jongeren bij iemand thuis.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op zaterdag en zondag moest de politie in actie komen om samenscholing tegen te gaan in de buurt van het treinstation in Lage Zwaluwe, waar tientallen autocrossers in overtreding waren en met hun gerace ook publiek trokken. Op zaterdag werd een deel van de bestuurders om dezelfde reden al weggestuurd bij het vliegveld van Breda. In totaal werden zo'n zestig bekeuringen uitgedeeld.

Dinsdag publiceert de politie het precieze aantal coronaboetes dat gemeentelijke handhavers en agenten deze week hebben uitgeschreven. Afgelopen dinsdag ging het om ruim 250 boetes in de vier dagen dat de noodverordening van kracht was.

Volgens een politiewoordvoerder houden verreweg de meeste mensen zich aan de coronaregels. ‘Al zie je dat het bij groepen sporters en jeugdigen niet altijd helemaal goed gaat. Dat bleek ook dit weekend weer toen er feestjes werden georganiseerd.’

Afgelopen weekend werden op meerdere plaatsen maatregelen getroffen om drukte te voorkomen in natuurgebieden en op stranden. De toeritten en parkeerplaatsen bij het Maasvlaktestrand en het Kralingse Bos werden gesloten, net als de toegangsweg naar het Drielandenpunt in Vaals.

Die werd zondagochtend afgesloten nadat er een toeloop naar het gebied was gesignaleerd. ‘Om te voorkomen dat te veel mensen het mooie weer aangrijpen om een wandeling te maken rond het Drielandenpunt is besloten de weg ernaartoe per direct te sluiten. De drukte kan ervoor zorgen dat er geen veilige afstand van elkaar gehouden wordt’, aldus de gemeente.

Ook volgens Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waren er nauwelijks problemen. De meeste mensen hielden voldoende afstand van elkaar. ‘Vooral in natuurgebieden rond steden is het drukker’, aldus een woordvoerder van Natuurmonumenten tegen persbureau ANP. Staatsbosbeheer sprak van een normale zondagsdrukte.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Premier Mark Rutte vond ‘het goed om te zien’ dat de meeste mensen dit weekend gehoor gaven aan de oproep om thuis te blijven, ondanks het mooie weer. Ook minister Ferd Grapperhaus van Justitie toonde zich redelijk positief over de manier waarop velen zich aan de coronamaatregelen hielden, al noemde hij de feesten ‘onacceptabel’.

Zaterdag vergezelde de Justitieminister de Amsterdamse politie op patrouille. Tijdens een rondje fietsen met agenten in het Vondelpark vond hij het daar wel iets te druk. Om die reden werd het aantal bezoekers gereguleerd. Ook werd een Amsterdamse markt afgesloten. Er gold een vaarverbod voor de grachten.