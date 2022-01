Op diverse plekken politie-ingrijpen en veel vuurwerk, toch relatief rustige jaarwisseling

De politie veegt vrijdagnacht een deel van de Dam schoon nadat duizenden mensen zich op het plein hadden verzameld voor de jaarwisseling. Beeld ANP

In de grote steden bleven grote rellen uit. In Amsterdam hadden drie- à vierduizend mensen zich verzameld op de Dam. Rond middernacht veegde de politie een deel van het plein leeg. In de regio Rotterdam verliep de jaarwisseling ‘beheersbaar’, aldus een woordvoerder van de lokale veiligheidsregio. In Den Haag hadden de hulpdiensten vooral brandjes te blussen. ‘Vooral in het eerste uur van het nieuwe jaar moesten op sommige plekken auto’s, scooters en vuilnisbakken het ontgelden’, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

In Groningen rukte de mobiele eenheid (ME) uit om de brandweer te ondersteunen tijdens het blussen van een brand. Aanvankelijk meldde de lokale politie dat de brandweer bekogeld werd met vuurwerk, maar later bleek dat toch niet het geval. ‘Er werd vuurwerk afgestoken, maar dit werd niet in de richting van de politie of de brandweer gegooid’, aldus de Groningse politie.

In andere plaatsen moest de ME wel in actie komen om hulpverleners het werk mogelijk te maken. In meerdere Friese dorpen werden brandweerlieden en agenten bekogeld met flessen of vuurwerk. In Burdaard en in Tzummarum keerde een grote groep zich tegen de politie. In Marrum, dat vanwege eerdere rellen door de gemeente al tot veiligheidsrisicogebied was uitgeroepen, belemmerde een groep mensen het bluswerk van de brandweer. Eerder op de avond moest de ME ook ingrijpen in Kollumerzwaag, nadat een groep jongeren de brandweer een aangestoken caravan niet liet blussen.

In het Gelderse Lunteren bekogelden jongeren niet alleen brandweerlieden, ook persfotografen moesten het ontgelden. In Dinteloord in Noord-Brabant werden na ME-inzet zo’n tien mensen aangehouden, onder meer vanwege vuurwerkoverlast en vernielingen. In het Zeeuwse Arnemuiden moest de ME optreden tegen ongeregeldheden en werden minimaal tien mensen gearresteerd. Ook in de Drentse dorpen Bovensmilde en Elim werd de ME ingezet.

In totaal kregen de hulpdiensten op oudejaarsdag ongeveer 10 procent meer oproepen dan een jaar eerder, blijkt uit data van Alarmeringen.nl, een website die oproepen op het communicatienetwerk van politie, ambulance, brandweer bijhoudt. Op oudejaarsdag kwamen 4.600 meldingen binnen, vierhonderd meer dan op dezelfde dag in 2020. Bijna eenderde van de meldingen werd ’s avonds gedaan. Omdat hulpdiensten op piekmomenten niet alle binnenkomende meldingen via dit communicatienetwerk verzenden, ligt het werkelijke aantal meldingen vermoedelijk hoger.

De hulpdiensten in Den Haag hadden het op nieuwjaarsnacht druk met het blussen van brandjes, maar de situatie was volgens de gemeente ‘zeer beheersbaar’. Beeld Joris van Gennip

Vuurwerkletsel lijkt mee te vallen

Ook al gold net als vorig jaar in heel Nederland een vuurwerkverbod, in het hele land was tijdens de jaarwisseling vuurwerk te zien en te horen. Op het eerste gezicht lijkt de gezondheidsschade dit jaar mee te vallen, al is een compleet beeld van de jaarwisseling nog niet te geven. Woensdag presenteert kenniscentrum VeiligheidNL een cijferoverzicht van het aantal mensen dat door het afsteken van vuurwerk op de Spoedeisende Hulp of bij een huisartsenpost terecht gekomen is.

Oogziekenhuis Rotterdam, het enige ziekenhuis in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in oogheelkunde, beleefde een rustige jaarwisseling: twee mensen kwamen afgelopen nacht met oogletsel het ziekenhuis binnen. In beide gevallen was het letsel niet blijvend. Volgens oogarts Tjeerd de Faber is de rustige nacht grotendeels te danken aan het vuurwerkverbod. Tijdens jaarwisselingen waarin consumentenvuurwerk wel was toegestaan, moesten artsen tussen de tien en vijftien patiënten met oogletsel behandelen.

Ook de verplichte sluiting van de horeca maakte in de ziekenhuizen verschil, denkt David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. ‘Oud en Nieuw is traditiegetrouw een drukke nacht voor ons’, zei hij zaterdagochtend op NPO Radio 1. Zijn collega’s hadden gemerkt dat cafés gesloten waren en grote feesten waren afgelast. ‘Daardoor waren er minder mensen met alcohol- en drugsmisbruik dan in andere jaren. Maar het was zeker geen rustige nacht voor ons.’

Wel raakten in verscheidene gemeenten enkele mensen door consumentenvuurwerk gewond. In het Gelderse Kootwijkerbroek verloor een jongen een hand bij het afsteken van vuurwerk. In Berkel en Rodenrijs in Zuid-Holland raakte een man een voet kwijt door ontploffend vuurwerk.

Eerder op Oudejaarsdag overleed in Haaksbergen een 12-jarige jongen door een incident met een klaphamer. Met zo’n apparaat, een alternatief voor het traditionele carbidschieten, wordt op bijvoorbeeld magnesiumpoeder geslagen om het te laten ontploffen. De politie hield een man aan: hij wordt verdacht van dood door schuld.