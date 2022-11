Op dit WK duren de wedstrijden langer dan ooit. Wen er maar aan, zegt de Fifa

De eerste helft van Engeland-Iran duurde liefst 59 minuten, onder meer door de behandeling van een hoofdblessure van de Iraanse keeper. Beeld AFP

‘Voetbal is een simpel spel. 22 mensen rennen negentig minuten achter een bal aan en aan het eind winnen de Duitsers.’ Deze oude wijsheid van de Engelse ex-prof Gary Lineker lijkt meer achterhaald dan ooit. Omdat de Duitsers niet meer zo ongenaakbaar zijn, maar vooral omdat een voetbalwedstrijd die negentig minuten duurt eerder uitzondering dan regel is op het huidige WK.

Davy Klaassen maakte maandag de 0-2 voor Nederland tegen Senegal in de 99ste minuut. Nederland-Senegal kende in totaal liefst 12 minuten en 49 seconden toegevoegde speeltijd, eerste en tweede helft bij elkaar opgeteld. Dat was bij lange na niet de meeste speeltijd. Engeland-Iran spant tot nu toe de kroon. Daar werd 27 minuten langer gespeeld, onder meer vanwege een hoofdblessure bij de Iraanse doelman. Bij Saudi-Arabië-Argentinië kwamen 21 minuten bovenop de officiële speeltijd. Geen enkele wedstrijd was tot nu toe korter dan honderd minuten.

4 - The four single halves with the most stoppage time on record (since 1966) in a single #WorldCup match have all been today:#ENGIRN 1st half (14:08)#ENGIRN 2nd half (13:08)#USAWAL 2nd half (10:34)#SENNED 2nd half (10:03)



Prolonged. — OptaJoe (@OptaJoe) 21 november 2022

Bal rolt amper tweederde van de tijd

De extreem lange blessuretijden zijn met name het gevolg van nieuw beleid van wereldvoetbalbond Fifa. De Italiaanse voorzitter van de scheidsrechterscommissie Pierluigi Collina kondigde vorige week al aan dat supporters niet verbaasd moeten opkijken als een helft ‘zeven of acht minuten’ langer duurt.

Hoewel er officieel negentig minuten op de klok staan bij een voetbalwedstrijd, rolt de bal meestal maar zo’n zestig minuten. In de eerste 32 wedstrijden van het vorige WK was de wedstrijd met de langste zogenoemde ‘zuivere speeltijd’ ruim 63 minuten, berekende de datajournalistieke website FiveThirtyEight. De kortste was 44 minuten en 36 seconden. Er werd nog geen volledige helft daadwerkelijk gevoetbald.

Niet elk moment dat het spel stilligt, moet de scheidsrechter volgens de regels ook daadwerkelijk bijtrekken op het einde. Gemiddeld kwamen er vorig WK zeven minuten blessuretijd bij, waar het dertien minuten hadden moeten zijn, als de Fifa de eigen regels strikt had gevolgd. Door bij dit WK beter te letten op hoe lang het spel stilligt door bijvoorbeeld wissels of blessures, wil de Fifa de fans meer zogeheten ‘zuivere speeltijd’ en dus meer actie bieden.

Dode spelmomenten

Wat zorgt er dan voor dat er relatief zo weinig gevoetbald wordt tijdens een wedstrijd? Collina wijt dat onder meer aan het vieren van een doelpunt: ‘Als je drie doelpunten in een helft hebt, verlies je zo vier, vijf minuten met vieren voordat je weer begint.’

Andere punten: de tijd die de videoscheidsrechter nodig heeft om discutabele momenten te checken, blessurebehandelingen, wissels en tijdrekken. Dat laatste is een grote ergernis, maar als de scheidsrechter uiteindelijk nauwkeurig bijhoudt hoe veel tijd dat kost en die minuten ook precies bijtelt, wordt het minder aantrekkelijk om te doen.

De belangrijkste tijdophouders zijn echter dode spelmomenten. FiveThirthyEight becijferde dat bijna 11 procent van de speeltijd bij het vorige WK in beslag werd genomen door vrije trappen. Inworpen waren goed voor nog eens 8 procent.

De klok stilzetten

Het is daarom de vraag of de officiële speelduur en de daadwerkelijke speeltijd elkaar ooit echt zullen benaderen, enkel door een groot aantal minuten toe te voegen op het einde van een helft. Laat een speler gewoon wegdribbelen met de bal bij een vrije trap, luidde in 2017 al een van de voorstellen van de International Football Association Board (Ifab), de organisatie die de internationale regels van het voetbal overziet. De bal hoeft misschien ook niet eerst stil te liggen.

En het belangrijkste: maak een wedstrijd korter. Twee helften van dertig minuten, maar dan wel net zoals in het hockey en basketbal: als het spel stilligt, komt de klok ook stil te staan. Misschien dat de Duitsers ook dan altijd in de laatste minuut aan het langste eind trekken, maar dan weet je in ieder geval precies wanneer die laatste minuut is.