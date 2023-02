Op deze Zeeuwse school blijft de telefoon ‘thuis of in de kluis’. Nu is de aula in de pauze weer een zoemende bijenkorf

Leerlingen Esther de Bat, William van den Bosse en William Koopman tijdens de pauze van de school van het Calvijn College in Krabbendijke Kerkpolder. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In de gang van het Calvijn College staat, te midden van een stroom luidruchtige leerlingen die na de pauze naar hun lessen snellen, de 15-jarige Christy te wachten naast het hok van de conciërge. Ze verveelt zich en kijkt beteuterd. Het is half een, woensdagmiddag, ze is al uit. Maar ze kan nog niet naar huis, want haar iPhone is afgepakt en ligt tot half vijf in de kluis bij de conciërge. Zo zijn de afspraken hier.

‘Thuis of in de kluis’, luidt de slogan van het Calvijn College, een reformatorische scholengemeenschap met 3.100 leerlingen verdeeld over zeven locaties in Zeeland. Sinds 2020 geldt er een algeheel telefoonverbod in alle schoolgebouwen. Ook hier op de locatie Krabbendijke Kerkpolder, een vmbo-school waar 470 pubers tussen de 14 en 17 jaar opleidingen volgen op het gebied van techniek, economie en zorg en welzijn.

Christy begrijpt het wel hoor, waarom een verbod nuttig is, maar ze baalt er ook van. ‘Iedereen praat nu met elkaar in de pauze. Dus dat is goed. Maar ik was nu al uit en keek na de les even op mijn telefoon. Best wel irritant.’

Martin van de Zande, docent natuurkunde en teamleider techniek, zag het gebeuren. ‘Drie leerlingen stonden voorovergebogen, de blik naar beneden. Dan weet je al: die kijken naar een smartphone.’ En ja hoor: bingo. ‘Ze zeiden nog dat het een filmpje van een politieke partij was en dat ze het voor maatschappijleer keken, maar dat maakt niet uit.’

De telefoon als aandachtsslurpende, verslavende stoorzender – er is haast geen mens meer die daar géén ervaring mee heeft. Maar nergens is de kwestie zo prangend als in het onderwijs. Hoe moeten kinderen vaardigheden en kennis opdoen als ze elk moment van de dag worden afgeleid met notificaties over appjes, updates, nieuws en memes? Bovendien: ontstaat er geen sociaal gehandicapte generatie als leerlingen in pauzes niet langer kletsen, keten en klooien, maar stilletjes over hun telefoons gebogen zitten, afgesloten van de wereld met dopjes in hun oren?

Al jaren proberen scholen methoden uit om de leerlingen bij de les te houden en de invloed van de telefoons te beperken. De telefoontas, waar je bij binnenkomst van het lokaal je smartphone in doet, is de bekendste maatregel. Maar hoe effectief is die?

Discussie opgelaaid

Alleen al de fysieke aanwezigheid van een telefoon in een ruimte – zelfs als tril en geluid uitstaan – kan zo afleidend zijn dat de cognitieve vermogens van mensen aanzienlijk dalen, blijkt uit onderzoek van de universiteit van Chicago. Na het experiment werd mensen gevraagd of de aanwezigheid van de telefoons invloed had op hun vermogen om simpele testjes te doen. Totaal niet, vond driekwart van de proefpersonen, totaal ten onrechte dus. Mensen – ook tieners – hebben, kortom, een ernstig gebrek aan zelfinzicht over de gevolgen van hun telefoongebruik.

Tijd om leerlingen tegen zichzelf in bescherming te nemen, vinden steeds meer politici. In november pleitte het CDA voor een landelijk verbod op telefoons in de klas. In de Tweede Kamer was er weinig steun voor. ‘Wat is het volgende? Gaan we kladpapier verbieden? Of juist niet?’, zei D66-Kamerlid Paul van Meenen. Een opmerking die later geridiculiseerd werd door Arjen Lubach: ‘Ik denk juist niet! Nee, want telefoons zijn superverslavend, en kladpapier niet.’

Na het stellige item van De Avondshow met Arjen Lubach, eind januari, werd de discussie nieuw leven ingeblazen. Op de opiniepagina’s vielen docenten en deskundigen over elkaar heen. Frankrijk, waar een verbod al langer geldt in de klas, werd als lichtend voorbeeld aangehaald. Begin februari was onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD), die eerder had gezegd niets in een verbod te zien, opeens om: hij zou met scholen in gesprek gaan hierover.

Het Calvijn College kocht drieduizend kleine kluisjes waar iedereen ’s ochtends zijn telefoon in kan doen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het Calvijn College bevindt zich nu onverwachts in de positie een voorloper te zijn. ‘We krijgen van allerlei scholen uit het hele land vragen over het verbod’, zegt Flip Quist, docent maatschappijleer en een van de initiatiefnemers van het beleid. ‘Ze willen weten: hoe voer je zo’n verbod op een goede manier in? Is het wel te handhaven? Verbeteren de resultaten? En hoe reageren ouders? Dat laatste vinden scholen heel spannend.’

‘Minder informatie opgeslagen’

Het staat buiten kijf dat de telefoon een stoorzender is in de klas, zegt Stefan van der Stigchel, hoogleraar cognitieve psychologie en auteur van meerdere populaire boeken over concentratie. ‘Als mensen worden afgeleid tijdens het leren, wordt informatie minder goed opgeslagen. Dat is onderzocht door studenten tijdens colleges te onderbreken en te vergelijken met een groep die niet wordt onderbroken.’

Afleiding kan van een piepend mobieltje komen, zegt Van der Stigchel, maar ook van binnen. ‘Dan ben je aan het leren en vraag je je af: zou er nog wat leuks op sociale media staan? Het is eigenlijk niet mogelijk om te studeren terwijl er een telefoon naast het boek ligt. Je kunt niet steeds wisselen tussen taken. Het duurt dan telkens weer lang tot je in de diepe concentratie zit.’

Het argument tegen een verbod is vaak dat het niet van deze tijd is: we moeten kinderen leren om met de telefoon om te gaan. Een naïeve gedachte, vindt Van der Stigchel. ‘Mensen kunnen zich niet goed beheersen als het om zulke impulsen gaat. En pubers nog veel minder. Die impulscontrole is een van de laatste functies die zich ontwikkelen in het brein. Ik vind het juist van deze tijd om in te grijpen, net zoals we doen met roken of alcohol.’

Het is bovendien belangrijk het brein af en toe tot rust te laten komen. Van der Stigchel: ‘Je kunt je maar een beperkte tijd concentreren. Daarna moet dat vermogen zich herstellen. Dat doe je niet door op Facebook te scrollen. Maar door een wandeling, een fietstocht of een dutje. Ook voor je creativiteit en de verwerking van informatie is het goed om je soms te vervelen. Even te mijmeren. Daarom krijg je een idee vaak onder de douche op of op de fiets.’

Ja, hij pleit ondubbelzinnig voor een telefoonverbod op scholen. ‘Ook in de pauze. Anders heb je jongeren met een continu oververhit brein.’

Meer ruis dan profijt

Een paar jaar geleden liepen de ergernissen over telefoons bij Flip Quist en andere docenten steeds verder op. ‘In de klas was je een aanzienlijk deel van het lesuur kwijt aan reprimandes over telefoons’, zegt Quist. ‘De sirenenzang van de mobieltjes is nu eenmaal te verleidelijk. En in de gangen zaten leerlingen, vooral uit de onderbouw, aan beide zijden met hun rug tegen de muur, spelletjes te doen op hun telefoons. Er was nog net een smal paadje waar je tussendoor kon.’

‘Leerlingen liepen als zombies door de gang’, zegt docent Martin van de Zande. ‘Ze liepen geregeld tegen elkaar aan omdat ze naar hun telefoon aan het kijken waren.’

In de aula was het tijdens de pauzes eng stil, herinnert conciërge Marco Sturm zich. ‘Als tien jongens op een rijtje zaten, zaten er acht op hun telefoon. ‘Jongens, zien jullie het zelf?’, zei ik dan. Maar dat leverde niets op.’

De school concludeerde dat telefoons meer ruis dan profijt opleveren, zegt Quist. Er werd een enquête onder de ouders en een onder het personeel gehouden: 80 procent van de ouders was voor een verbod en 79 procent van de medewerkers. Quist: ‘Dat vonden we genoeg draagvlak.’

Het was eerst even wennen, zegt Quist. ‘De leerlingen vinden het onhandig dat ze hun rooster niet op hun telefoon kunnen checken. Nu moeten ze het weer ouderwets overschrijven, soms doen ze dat op hun hand.’ Vooraf hadden ouders de zorg dat ze hun kind in een noodgeval niet konden bereiken. Quist: ‘Daar hoor je nu nooit meer iemand over. Ouders kunnen gewoon naar de vaste lijn van de school bellen.’

De school kocht drieduizend kleine kluisjes waar iedereen ’s ochtends zijn telefoon in kan doen. Sturm: ‘Maar bijna niemand gebruikt die dingen op deze locatie. De meeste leerlingen houden hun mobiel onder in de tas. Prima, zolang we ze maar niet zien.’

Praten, lachen en klieren

Als je nu rond het middaguur, tijdens de grote pauze, de aula inloopt van het Calvijn College, is het een zoemende bijenkorf. Leerlingen rennen gillend rondjes om de pingpongtafel. De doffe klappen van de handvatten van de voetbaltafel klinken op de achtergrond. Overal klitten groepjes tieners samen, ze praten, lachen en klieren. Nergens zie je de gebogen nekken die zo typerend zijn voor de aan de smartphone gekluisterde mens. Niemand poseert voor een selfie, niemand luistert naar muziek.

Ik zou het eigenlijk niet moeten zeggen, zegt Marco Sturm, maar: ‘In elf jaar heb ik hier laatst voor het eerst een opstootje meegemaakt. Terwijl: dat is eigenlijk normaal gedrag met zoveel pubers bij elkaar. Als het niet te vaak voorkomt.’

Omdat het verbod alweer drie jaar geleden is ingevoerd, weten de meeste leerlingen niet beter. William Koopman, die een rode Adidas-hoodie draagt, heeft nog wel op zijn vorige school meegemaakt dat iedereen de hele dag naar zijn schermpje tuurde. ‘Niemand voerde wat uit en iedereen wilde zo lang mogelijk in z’n nest liggen.’ Vervolgens maakte hij de overstap naar het Calvijn College. Een wereld van verschil, zegt hij.

Koopman woont in Zeeuws-Vlaanderen en zit ’s ochtends een uur en een kwartier in de bus, terug zelfs twee uur. Dan heeft hij genoeg tijd om op zijn telefoon te kijken. ‘Ik zit het meest op Insta, Snapchat en WhatsApp. Eigenlijk kom je erachter dat je niet heel veel mist. Ik heb niet de behoefte om enorm te gaan inhalen na een schooldag.’

Hoewel het de meeste leerlingen weinig moeite kost zich aan de regels te houden, vinden ze het wel belangrijk dat die regels voor iedereen gelden, óók voor de docent. Koopman: ‘Soms zie ik een docent een bureaula opentrekken en stiekem een appje sturen.’ Docent Van Heukelom: ‘Soms krijg ik een appje van de oppas en dan wil ik die toch even beantwoorden.’

Grenzen opzoeken

De voordelen van het verbod zijn voor de leerlingen duidelijk, vertellen ze. Ze concentreren zich makkelijker, ze zijn socialer onderling én krijgen tussendoor meer rust. Voorheen werden de klassenapps de hele dag ‘helemaal volgespamd’, zegt William van den Bosse, gekleed in een blauwe hoodie. ‘Nu is dat veel minder. Wel zo rustig.’

Gemor klinkt er ook, vooral onder de iets oudere leerlingen. ‘Ik vind het onzin’, zegt Nick. Zijn vriend Sander (17) is nog stelliger over het verbod: ‘Gewoon kut.’ Deze leerlingen balen vooral dat ze niet op kunnen nemen als ze een belangrijk belletje krijgen. Nick: ‘Bijvoorbeeld als je werk belt.’

Veel leerlingen gaan specifiek vanwege de reformatorische inslag naar deze school en komen uit alle uithoeken van Zeeland. Bij William van den Bosse thuis is de zondagsrust heilig. Dat betekent: geen televisie, geen computer en geen telefoon. ‘Op zondag lezen wij en spelen we bordspelletjes.’

Helpt het bij het handhaven dat deze leerlingen vanuit hun geloof strenge regels gewend zijn en opgevoed zijn met respect voor gezag? Zou kunnen, zegt Flip Quist. ‘Maar onze leerlingen verschillen niet van jongeren elders, ze staan midden in de maatschappij.’ De conciërge verwoordt het iets scherper: ‘Ze zijn geen haar beter, hoor. Ze zitten op zondag ook even stiekem op de wc op hun telefoon.’

Ja, in grenzen opzoeken zijn de leerlingen best geoefend. Aan het eind van het uur Nederlands, waarin een techniekklas van 24 jongens en één meisje geconcentreerd bij de les bleef, doet docent Pien van Heukelom een rondje vingers opsteken. ‘Je krijgt geen straf. Wie heeft nu zijn mobiel bij zich?’ Bijna alle vingers gaan omhoog. ‘Oké, en wie heeft er vandaag tijdens een les op zijn mobiel gekeken?’ Een stuk of tien vingers gaan de lucht in. Een jongen op de achterste rij, trots: ‘In deze les zelfs!’