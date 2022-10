Op deze ‘XL-testlocatie’ in Rotterdam is de vraag: gaat dat lukken, 1 miljoen woningen erbij?

Overzichtsbeeld van de maquette van Nederland (met linksonder in beeld Zeeland) gemaakt door het ‘Ministerie van Maak’. Beeld Paul Swagerman

Als je de verweerde hal met graffiti binnenstapt, heb je het niet direct door; je ziet het pas als je langer naar het zand op de betonnen vloer kijkt: hé, dat lijkt wel Zeeland, en aan de andere kant: de Waddeneilanden. Klim op de ‘badmeesterstoel’ op de kop van de hal en het is in een keer duidelijk: dit is een gigantisch schaalmodel van Nederland, waar je dwars doorheen kunt lopen.

In de Ferro Dome, een voormalige gashouder in het Merwe-Vierhavengebied in Rotterdam, bouwde architectenbureau Zus met Mann een ‘XL-testlocatie’, op uitnodiging van de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam (IABR). Doel: testen of het haalbaar is om tot 2030 één miljoen nieuwe huizen te bouwen, zoals het kabinet wil.

In het schaalmodel staan houten ‘vitrinekisten’: 101 maquettes die wooneilanden, watersteden en terplandschappen verbeelden. Het zijn de testresultaten van de ontwerpteams die, elk gewapend met een ‘testkit’ bestaand uit een grondplaat, een zak met tienduizend houten blokjes (huizen) en blauw, groen en wit schuim (voor water, bomen en infrastructuur) het land in gingen, op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe dan?

Architect Kristian Koreman van Zus wijst op de bordesfoto van het kabinet Rutte-IV die bij de ingang van de expositie hangt. De ministers staan, in coronatijd, op anderhalve meter van elkaar. ‘Dat is symbolisch voor het ruimtelijk beleid dat nu wordt gemaakt. Die minister gaat over stikstof, die over landbouw, en die over wonen, maar ze houden ‘gepaste’ afstand. Terwijl je die zaken natuurlijk niet los van elkaar kunt aanpakken.’

Ziedaar de missie van het ‘Ministerie van Maak’, een platform dat de collectieve verbeeldingskracht inzet om een toekomstbestendig Nederland voor te stellen én te maken’. Koreman maakt zich zorgen over ‘Hurricane Hugo’ zoals hij minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening noemt, die ‘over het land raast om dat getal van 1 miljoen te halen’. Hij moet denken aan de mondkapjesdeal die tijdens de coronapandemie (met hulp van De Jonge) werd gesloten, waarbij in allerijl voor 100 miljoen euro aan onbruikbare mondkapjes werden besteld. Koreman: ‘Gemeenten staan onder druk om snel veel woningen te bouwen. Maar wat levert dat straks op?’

Op de kaart van Nederland die De Jonge begin oktober presenteerde, staan enkel getallen genoteerd per provincie; die moeten nu samen met de gemeenten uitzoeken waar de huizen moeten komen. Bijna de helft van de woningen is in Zuid- en Noord-Holland gepland; het laagste deel van Nederland. ‘Dat is niet logisch, als je uitgaat van woningen die minimaal honderd jaar moeten meegaan’, zegt Koreman. ‘Volgens de (niet eens meest ongunstige) berekening van het internationale klimaatpanel (IPCC) kan de zeespiegel tegen die tijd drie meter zijn gestegen. Economen kaarten nu al aan dat huizen op deze gronden op termijn niet langer verzekerbaar zijn, wat een bom legt onder het hypotheekstelsel, de kurk waarop de gebiedsontwikkeling drijft.’

Het pleidooi van deze expositie: denk na over de lange termijn, rekening houdend met klimaatverandering, nieuwe vormen van natuur, landbouw en de noodzaak om met hernieuwbare materialen te bouwen. ‘In plaats van te zeggen: in Flevoland moeten 39.193 huizen komen, hebben wij ontwerpers gevraagd geschikte woningbouwlocaties aan te dragen’, legt Koreman uit. De honderd ontwerpteams komen uit alle hoeken van het land. ‘Deze architecten kennen het landschap en de mensen, sommigen gingen met wethouders en boeren om tafel. Zo proberen we lokale kennis, die ver van het rijksbeleid af staat, te ontsluiten.’

De maquette van Team Gear met woningbouw op een nieuwe terp. Je kunt de polder onder water zetten en met een stop (jn het midden) weer laten leeglopen. Beeld Team Gear

Sommige teams hebben een stuk land onder water gezet en plannen daarin drijvende woningen, zoals het team dat zich over Zoetermeer boog. Elders worden terpen of verhoogde dijken gemaakt om op te bouwen, voortbouwend op de Friese en Groningse traditie. De polder in de maquette die team Gear maakte, kun je zelf met een gieter onder laten lopen – en weer leeg, door de stop uit de grondplaat te trekken. Sommige teams voegen geen nieuwbouwhuizen toe, maar verduurzamen bestaande wijken en gebouwen waarbij tegelijk meer woningen worden gecreëerd.

Koreman erkent dat sommige plannen ‘speculatief’ zijn, zoals het idee om bij IJmuiden, vooruitlopend op de sluiting van de vervuilende hoogovens van Tata Steel, de ontwikkeling van natuur met wonen te combineren. Maar dat wilde ideeën werkelijkheid kunnen worden, heeft Zus zelf eerder bewezen met het ontwerp voor Almere Duin, een wijk met drieduizend woningen gebouwd op een kunstmatig aangelegd duinlandschap. Met de opbrengsten uit woningbouw is daar de zeedijk anderhalve meter opgehoogd, wat door Rijkswaterstaat is erkend als klimaatadaptieve maatregel.

Op 11 november presenteert het Ministerie van Maak een analyse van de testresultaten aan ontwikkelaars, provincies en het ministerie van De Jonge. Zuid-Holland wil in elk geval verder met het project om tot maakbare plannen te komen. Koreman hoopt dat andere provincies volgen.

Ministerie van Maak, onderdeel van de IABR ‘It’s About Time’, t/m 13 november, Ferro Dome, Rotterdam