Op deze plekken wil je niet zijn, als het zo warm is dat de kippen gekookte eieren leggen

Dik 38 graden in de kassen van de Westlandse auberginekwekerij van Ted van Luijk. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

In de kassen: ‘Als dit langer gaat duren, verlies ik mijn hele oogst’

Alsof zijn kas een stoofschotel is, zo heet is het – een beetje basilicum en parmezaanse kaas erbij en de Westlandse auberginekweker Ted van Luijk kan zo een Italiaans restaurant beginnen.

Niet voor niets kwamen zijn werknemers – momenteel tien Slowaakse seizoensarbeiders – eind vorige week naar hem toe en zeiden: ‘Ted, het wordt volgende week 40 graden, dus kunnen we daar iets op verzinnen?’

Prima, antwoordde Van Luijk, met als gevolg dat het werk in de kas in Wateringen zowel op maandag als op dinsdag al om vijf uur ’s ochtends begon. Eerder was niet mogelijk, omdat het toen nog te donker was om te kunnen oogsten. Zijn mannen werkten beide dagen door tot 12 uur. Daarna werd de warmte in de kas zo drukkend dat het onverantwoord zou zijn verder te werken.

In een ideale auberginewereld zou het altijd een graadje of 23 zijn, maar helaas voor Van Luijk: zo’n wereld bestaat niet. Sterker nog: doordat de laatste jaren ook de herfst soms de zomer nadoet, terwijl de lente juist geregeld denkt dat ze de winter is, is zijn opbrengst per vierkante meter kas de laatste jaren alleen maar afgenomen.

‘Ik begon op mijn 19de als tuinder, en eerlijk gezegd heb ik me nog nooit zoveel zorgen gemaakt als nu’, zegt Van Luijk, een teler die in drie hectaren kas achttien verschillende soorten aubergines verbouwt. Die zorgen zijn grotendeels te wijten aan de toegenomen energiekosten, waardoor zijn bedrijf al besloten heeft in de winter minder te verbouwen. Maar het ligt ook zeker aan de steeds heviger temperatuuruitschieters in de zomer.

Want twee van dit soort dagen zijn nog wel te doen, zegt Van Luijk, maar als het over een paar jaar bijvoorbeeld een hele week zo warm wordt dat de kippen gekookte eieren leggen, dan heeft hij echt een probleem. ‘Achterin zag ik nu al wat plantjes hangen. Nu kunnen die vanaf morgen weer herstellen, maar als dat niet meer mogelijk is, verlies ik mijn hele oogst.’

Of water, nog zoiets. Op dit soort extreme dagen is wel vijf liter water per plant nodig. Eerder dit jaar lukte het hem nog voldoende regenwater op te vangen, maar wat als de lentes straks droger worden en de zomers warmer?

Zo spelen er nog wel meer problemen in de tuinbouwkassen van het Westland. Van Luijk ging bijvoorbeeld akkoord met het verzoek van zijn werknemers om deze week al om vijf uur te beginnen, omdat hij enerzijds een goede baas wil zijn, maar – eerlijk is eerlijk – ook vanuit meer praktische overwegingen. Zijn je werknemers anno 2022 immers ontevreden, dan vinden ze zo een nieuwe baan waar de salarissen hoger liggen en de temperaturen lager. ‘Als ik deze wereldgozers verlies, kan ik beter gelijk inpakken’, wijst hij naar de tien van het zweet doorweekte Slowaken. ‘Dan moet ik scholieren proberen te vinden, maar die vinden het voor 7 uur te vroeg, en na 9 uur te warm. Nee, nee, dan beter op deze manier. Kom op jongens, het is 12 uur. Inpakken.’

Jarl van der Ploeg

De koeien van boer Jos Verstraten uit het Brabantse Westerbeek staan vanwege de hitte op stal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Van de wei naar de koele stal: ‘Eén dag trekken de koeien wel, maar na een week slecht slapen, zijn ze geradbraakt’

De honderdveertig melkkoeien van Jos Verstraten (57) uit het Brabantse Westerbeek lopen dinsdagochtend al om half 9 weer terug naar de stal. Normaal gesproken doen ze dat pas rond het middaguur, maar nu biedt de stal met geïsoleerd dak en ventilators die voor een permanent briesje zorgen meer verkoeling dan de zonnige wei.

‘Als koe kun je niet zoals wij zeggen: ik loop een keertje extra naar de koelkast of ik pak een bakje yoghurt in plaats van een boterham’, zegt Verstraten. ‘Voor een boer is het dus de uitdaging om in te schatten hoe de koe zich voelt met dit weer. Je probeert het zo comfortabel mogelijk voor ze te maken. Want pas als een koe in rust is, produceert zij melk.’

Temperaturen zoals die van vandaag bieden de koe niet bepaald rust. ‘De ideale temperatuur voor een koe ligt tussen de 5 en 20 graden. Warmer dan dat vinden ze niet fijn.’ Schaduw en wind zijn daarom welkom op dit soort hete dagen, maar de koeien van Verstraeten zoeken de schaduw liever niet onder de bomen. ‘Daar zit het vol met dazen, een soort wespen die bloed zuigen. Bovendien groeit er onder de bomen amper gras.’

Omdat een koe een herkauwer is, moet ze te allen tijden goed en vezelrijk blijven eten. Ook met warm weer. ‘Anders raakt haar maag van streek’. Verstraten voert de dieren daarom al een paar dagen extra zout en natriumbicarbonaat, om de ph-waarde van de pens van de koe op peil te houden. ‘Dan voelen ze zich lekkerder en blijven ze herkauwen.’

Die extra ingrepen doet Verstraten voor het welzijn van de koe, maar uiteindelijk ook voor zichzelf. ‘Een zieke koe geeft veel ellende. Dan ben je zomaar vier weken verder voor ze zich weer goed voelt. Het is in het belang van iedereen, zowel de boer als de koe, om deze dagen zo relaxed mogelijk door te komen en om het melkverlies zo laag mogelijk te houden.’

‘Ik ben wel blij dat deze hitte maar één dag duurt’, zegt Verstraten. ‘Net als bij mensen, werkt het bij koeien zo: een dagje hitte gaat wel, maar een week slecht slapen en ploeteren, dan zijn ze geradbraakt.’

Iva Venneman

Redouan Mansouri van de Rotterdamse poelierswinkel Het Goudhaantje bij zijn oven, die de hele dag aanstaat op 300 graden. Beeld Arie Kievit

Naast de oven: ‘Als het ramadan is en je mag de hele dag niks drinken, dát is pas zwaar’

Als Redouan Mansouri (39), eigenaar van de Rotterdamse poelierswinkel Het Goudhaantje, de glazen klep van de oven opent, slaat de hitte hem in het gezicht. Om de kippetjes aan het spit gaar te krijgen, staat de oven de hele dag aan op 300 graden. ‘Ik ben wel gewend aan warme werkomstandigheden, maar vandaag is de hitte extreem’, zegt hij. Met een servetje veegt hij het zweet van zijn hoofd en nek.

Normaliter vindt Mansouri koelte op het terras voor zijn zaak, maar met deze temperaturen bieden alleen de felgekleurde, zoete ijsdrankjes uit de Slush Puppie-machine van de buur-snackbar soelaas. Hij peinst er niet over om de tent dicht te gooien en elders verkoeling te zoeken. ‘Op dit soort dagen zijn de klanten extra dankbaar. Met dit weer heeft niemand zin om te koken, dus de meeste mensen halen af. Iedereen die hier binnenloopt, zegt tegen ons: respect dat jullie er staan.’

Op de draaiende ventilator op de toonbank na heeft Mansouri geen hittemaatregelen genomen. Wel heeft het weer voor verschuivingen in het werkrooster gezorgd. ‘Mijn zusje moest vandaag werken, maar die is zo slim geweest om het weerbericht te checken.’ Een andere zus, die de dienst nietsvermoedend overnam, heeft het warm, maar zegt wel voor hetere vuren te hebben gestaan. ‘Twee jaar geleden viel de ramadan in de zomer. Dan mag je overdag ook niets drinken, dat is pas zwaar’, zegt ze.

Mansouri klapt de oven weer open en herschikt het draaiende spit. ‘Zo’, zegt hij terwijl hij zijn overhandschoenen uittrekt, ‘nu heb ik wel weer een slush verdiend.’

Wies de Gruijter

In de Efteling kun je afkoelen door een achtbaan nemen die in het water eindigt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de Efteling: ‘Of je hier een zonnesteek oploopt of in je achtertuin, dat maakt niet uit’

Tropisch heet of niet, Hanny Faber (65) peinsde er niet over om thuis te blijven. Samen met haar dochter en twee kleindochters is ze in de Efteling. In de schaduw tegenover Langnek puffen ze even uit. Het motto van de familie: een vakantie zonder een Eftelingbezoek is geen vakantie. Ze verblijven de hele week in het vakantiepark ernaast. Iets dat Faber al 28 keer eerder heeft gedaan, gokt ze. De hitte is volgens haar goed te doen. Op de vraag hoe ze koel blijven, laat kleindochter Maud (8) triomfantelijk haar chocolade-swirl zien. ‘En als het echt te heet is, gaan we even bij de Piraña staan’, vult zus Anna (19) aan. ‘Daar word je natgesplasht.’

In Kaatsheuvel tikt de thermometer midden op de dag de 38 graden aan. Theater Raveleijn en twee attracties zijn daarom al vroeg gesloten: de bankjes van schommelschip de Halve Maen werden te heet voor de bezoekers, en medewerkers hielden het in de volle zon bij de bootjes van de Gondoletta ook niet meer vol. Verder staan er parasols voor medewerkers, hangen her en der doeken boven de rijen tegen de zon, en is er meer personeel ingeroosterd zodat er vaker kan worden gepauzeerd. Voor nog wat extra verkoeling hebben sommige medewerkers waterpistolen om bezoekers mee nat te spuiten.

Het is allesbehalve druk in het park. Het lijkt soms alsof bij de waterpunten meer mensen wachten om hun flesjes te vullen dan dat er in de rij staan bij de achtbanen. Een langere wachttijd dan 15 minuten is vandaag op de borden niet te bespeuren. Dat is waarschijnlijk maar beter ook, want lang niet overal in de rij staan de bezoekers in de schaduw. Op de plekken in het park waar wel beschutting is, zitten groepen mensen ijs te eten, iets te drinken of zich in te smeren met een nieuwe laag zonnebrandcrème.

Natgespetterd lopen Jordin van Delden (24) en Claudia Groenewolt (30) de Piraña uit. Ze werden voor gek verklaard door hun ouders toen ze hun vertelden dat ze vandaag naar de Efteling gingen. ‘Of je hier een zonnesteek oploopt of in je achtertuin, dat maakt niet uit’, zegt Van Delden gekscherend. ‘Nu zijn de rijen tenminste lekker kort.’

Roos van Riel