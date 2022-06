Op de zolderkamer van prinses Laurentien vinden toeslagenouders steun: ‘Ze is een topwijf, niet normaal’

Prinses Laurentien begroet Gerda en Jurgen Deceuninck, van wie hun twee dochters in de tijd dat ze de Belastingdienst in hun nek hadden uit huis zijn geplaatst. Beeld Frank de Roo

‘Hallo, met Laurentien.’ Gerda en Jurgen Deceuninck wisten niet wat ze hoorden. Via via hadden ze het telefoonnummer van de prinses gekregen, omdat zij zich zou inzetten voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Even vielen ze stil. ‘Dat verwacht je toch niet’, zegt Gerda, ‘dat je zo maar iemand van het Koningshuis aan de lijn krijgt.’

De anekdote tekent hoe toegankelijk prinses Laurentien is voor toeslagenouders. Haar Number Five Foundation biedt een aantal van hen sinds eind vorig jaar kosteloos een plek van samenkomst. Het is de zolderruimte van het Haagse pand van de organisatie, vandaar dat het collectief De Zolderkamer heet.

De toeslagenouders met wie ze contact heeft, lopen weg met de prinses. Haar betrokkenheid ervaren ze als een enorme steun. ‘Ze is een topwijf, niet normaal’, zegt een van hun aanvoerders, Kristie Rongen. Toen Rongen laatst twee dagen in Den Haag moest zijn – voor afspraken en om een politiek debat te volgen – mocht ze overnachten in de zolderkamerruimte. ‘Dat scheelde weer tijd en dure benzine.’

De Zolderkamer zet zich ervoor in dat de ouders zelf meer inspraak hebben in de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Laurentien schreef flink mee aan het eerste, uitgebreide rapport dat de club begin dit jaar afleverde: (Gelijk)waardig Herstel, met de veelzeggende ondertitel: ‘Inzichten en aanbevelingen van kinderen, jongeren en ouders zélf ten dienste van de landelijke en lokale aanpak van de kinderopvangtoeslagaffaire’. Maar haar naam wordt nergens genoemd: ze houdt zich op de achtergrond.

Hoe raakt een prinses verzeild in zo’n gevoelig dossier als de afwikkeling van de toeslagenaffaire? Wat is haar rol precies? En: wat brengt zulke betrokkenheid van een lid van het Koninklijk Huis teweeg?

Nummer 5

Lees de doelstellingen van de Number Five Foundation, die prinses Laurentien en haar echtgenoot prins Constantijn in 2017 oprichtte. ‘Number 5 is een onafhankelijke plek waar mensen dwars door conventies heen worden uitgedaagd en begeleid om groter te denken. Zodat ze complexe maatschappelijke vraagstukken – altijd samen met de mensen om wie het gaat – echt kunnen oplossen.’

Het pand van de stichting, met huisnummer 5, heeft op het centrale, ruime trappenhuis na op het eerste gezicht weinig koninklijke allure. Het valt nauwelijks op, in een welvarende woonwijk met jarendertigrijtjeshuizen nabij het centrum van Den Haag. De benedenruimte met aangrenzend een grote keuken is huiselijk ingericht voor de vele bijeenkomsten die er plaatsvinden. Hier gingen bijvoorbeeld op een ochtend in de laatste fase van de formatie onder meer de fractievoorzitters van de formerende partijen in gesprek met enkele tientallen toeslagenouders.

‘Er is goed geluisterd tijdens die bijeenkomst’, zegt advocaat Gerd van Atten, die betrokken is bij de Number Five Foundation. En daar speelt Laurentien volgens hem een belangrijke rol in. ‘De manier waarop zij volkomen autonoom die sessies leidt. Zij luistert goed. Als zij het gevoel heeft dat iets belangrijks niet goed is overgekomen, zegt ze: horen jullie dit wel? Zij stelt de juiste vragen, zij geeft mensen de ruimte hun verhaal te doen. Zo schept ze een sfeer van gelijkwaardigheid.’

Delicaat

Prinses Laurentien wéét dat het delicaat is dat zij als lid van het Koninklijk Huis de toeslagenouders te hulp is geschoten. De toeslagenaffaire legde groot falen in het Nederlandse staatsapparaat bloot. Eerst wees de Belastingdienst een groep ouders onterecht aan als fraudeur, waarbij levens zijn verwoest. Nu blijkt dezelfde overheid niet in staat binnen afzienbare tijd de gedupeerden afdoende te compenseren voor wat hun is aangedaan. Maar, benadrukt Rongen, de prinses bemoeit zich niet met de politiek. ‘Zij is Zwitserland, neutraal tussen alle partijen. Ze ondersteunt ons alleen als ouderinitiatief.’

Een lid van het Koningshuis trekt de aandacht en legt zo gewicht in de schaal, zegt Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarom heeft het voor goede doelen bijvoorbeeld een duidelijke meerwaarde als een prinses zich ervoor inzet. Maar uiteindelijk is de minister-president verantwoordelijk voor wat zij doet, al heeft hij geen zeggenschap over haar activiteiten.

Leden van het Koninklijk Huis zijn zich er daarom volgens de hoogleraar voortdurend bewust van dat ze terughoudend moeten zijn als ze zich mengen in politiek gevoelige zaken. Dat kan immers tot problemen leiden. Zo klonk er bijvoorbeeld in 2019 kritiek uit de Tweede Kamer, toen koningin Máxima tijdens haar werk voor de Verenigde Naties een ontmoeting had met de Saoedische kroonprins die wordt gezien als medeverantwoordelijk voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi.

Wat Laurentien doet voor de toeslagenouders en hun kinderen is van een andere orde. ‘Laurentien heeft altijd al veel van haar activiteiten gericht op de minder bedeelden in de samenleving’, zegt Bovend’Eert. Dat zij zich daarvoor sterk maakt, komt positief over en dat straalt volgens hem af op de monarchie. Al zullen ze op de betrokken ministeries niet blij zijn met de bemoeienis van de prinses bij dit gevoelige dossier.

Steun in de rug

De prinses is er geleidelijk ingerold. In 2020 wilde het toenmalige kabinet kinderen van toeslagenouders laten meedenken over hoe ze het best konden worden ondersteund om hun leven weer op de rit te krijgen. De Ombudsman raadde toen aan om bij het opzetten van een regeling voor die kinderen de Missing Chapter Foundation in te schakelen. Dat is een andere organisatie van prinses Laurentien, die zich sinds 2009 inzet voor het betrekken van kinderen bij beleid.

Zo kwam Laurentien in gesprek met deze kinderen en jongeren. Daarna schreef ze een notitie, die is goedgekeurd door de betrokkenen. Ze schrijft: ‘De belangrijkste boodschap uit de dialogen met de kinderen en jongeren is: we willen voelen dat we vanaf nu wél serieus worden genomen en dat er naar ons wordt geluisterd door de Belastingdienst en iedereen die hierbij betrokken is en zal zijn.’ Uit haar advies volgden concrete aanbevelingen over hoe de regeling voor de kinderen van toeslagenouders eruit moest komen te zien.

Een samenkomst van prinses Laurentien met gedupeerden van de toeslagenaffaire. Beeld Frank de Roo

Via deze gesprekken kwam de prinses in contact met toeslagenouders. Twee van hen benaderden haar in oktober 2021, omdat ze zich zorgen maakten over de onderlinge strijd tussen verschillende groepen toeslagenouders op sociale media. Zij vroegen haar om te bemiddelen. Uit die gesprekken bleek hoe groot de behoefte was om gezamenlijk een krachtige stem te vormen in het voortdurende debat over de afwikkeling van de toeslagenaffaire.

Mede door het steuntje in de rug van de Zolderkamer zetten steeds meer toeslagenouders zich nu in om, zoals zij het zien, hun slechte ervaringen te gebruiken om het overheidssysteem om te vormen. Tot een overheid die meer oog heeft voor de menselijke maat. Dan is wat zij hebben meegemaakt niet voor niets geweest.

De strijd

De deelnemende ouders putten kracht uit dat vergezicht. Ze zijn het beu om alleen als slachtoffers te worden gezien, vertellen ze. Liever bestempelen ze zichzelf als overlevers. ‘Wij doen dit om te voorkomen dat toekomstige generaties zoiets overkomt’, zegt Jurgen Deceuninck, een van de toeslagengedupeerden. Wekelijks, vertelt hij, heeft hij contact met Laurentien. Dan appen ze bijvoorbeeld. ‘Ik denk soms: zij werkt zeven dagen per week, 24 uur per dag.’

Ook al geeft de inzet van de prinses deze ouders vleugels, toch krijgen ze naar hun zin nog veel te weinig voet aan de grond krijgen in Den Haag. Ze ervaren weerstand, en soms zelfs tegenwerking. ‘Binnen de overheid is men toch vaak huiverig om op een gelijkwaardig niveau samen te werken met de mensen over wie het gaat’, zegt Van Atten.

Zo werd het plan dat de Zolderkamer schreef om hulp te bieden aan toeslagenouders die in het buitenland wonen, afgewezen in de aanbestedingsprocedure. ‘Terwijl we hierin banen zouden creëren voor zo’n veertig toeslagenouders. Die zouden dan als zogenoemde ‘herstelexperts’ als geen ander hun lotgenoten kunnen bijstaan’, zegt de advocaat. ‘Dan gaat zo’n opdracht toch naar een partij die die hulp gaat bieden zonder de expertise van de mensen zelf. Terwijl een van de problemen is dat onvoldoende wordt gezien hoe wantrouwend deze groep, volledig begrijpelijk, staat tegenover de overheid.’

Solidair

Almere doet volgens de betrokkenen nog het meest met de aanbevelingen van de Zolderkamer (zie kader). De gemeente werkt er samen met een groep gedupeerde ouders met het doel de relatie tussen overheid en burgers te verbeteren. Ook komt er in Almere een fysieke plek, net als de zolder van Number 5, waar getroffen inwoners kunnen samenkomen.

In januari sprak Laurentien hierover een column uit op de (online)conferentie Bouwen aan Vertrouwen in Almere. Ook toen viel het optreden van de prinses op. Vanwege de toen geldende coronamaatregelen zaten de ouders in een andere kamer. Maar Laurentien zei tijdens het uitspreken van haar column dat ze niet in haar eigen ruimte kon blijven zitten en ging, voor het oog van de camera’s, naar hen toe. Ze kreeg een daverend applaus.