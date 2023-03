Op de Westelijke Jordaanoever zijn het Israëlische leger en de Palestijnen verzand in ‘een cyclus van geweld’

De voorruit van een auto is versplinterd en toont bloedvlekken, na een inval van het Israëlische leger in Jenin. Beeld Raneen Sawafta / Reuters

Dag Sacha, waar bevind je je precies?

‘Op dit moment zit ik in Nablus, een stad op de bezette Westelijke Jordaanoever. Mijn fotograaf en ik zijn hier woensdagavond aangekomen toen het donker werd. Ons hotel ligt aan de rand van de oude stad, een eeuwenoud gedeelte met een netwerk van steegjes. Daarbuiten is een modernere, nieuwe stad verrezen.

‘Overdag ben ik in Hawara geweest. Een kleine twee weken geleden hebben Palestijnen daar twee Israëlische kolonisten vermoord die met hun auto over de weg reden. Vervolgens hebben kolonisten die in nederzettingen rondom Hawara wonen, het dorp met honderden tegelijk aangevallen. Die hebben verschrikkelijk huisgehouden: een Palestijnse man is omgekomen, honderden auto’s zijn in de fik gestoken, er zijn huizen in brand gestoken en ruiten kapot geslagen.’

Waar komt die explosie van geweld vandaan?

‘Er is hier een cyclus van geweld. De moord op de twee kolonisten was vermoedelijk een wraakactie voor eerdere doden in Nablus, waar ik nu ben. Dinsdag deed het Israëlische leger bijvoorbeeld weer een inval in de stad Jenin om de moordenaar te pakken die de twee kolonisten had gedood. Daarbij kwamen nog vijf andere Palestijnen om. Geweld roept geweld op, roept geweld op, roept geweld op.’

Kun je de voorgeschiedenis van dit geweld schetsen?

‘Vorige zomer zijn in Israël aanslagen gepleegd, waarbij zo’n vijftien Israëliërs om het leven zijn gekomen. Sindsdien voert het Israëlische leger invallen uit op de Westelijke Jordaanoever om mensen te arresteren die zij gevaarlijk achten voor de staat en haar burgers. Soms lopen die uit op enorme confrontaties, waarbij over en weer wordt geschoten en mensen worden gedood.

‘Alleen al dit jaar zijn er zo 32 Palestijnen om het leven gekomen. In januari, best een tijd na de zomer, was er bijvoorbeeld een inval in de stad Jenin, waarbij tien Palestijnen werden gedood. Kort daarna, op 6 februari, was er een incident in Jericho: vijf doden. Op 22 februari een inval in Nablus: elf doden. En dinsdag die inval in Jenin: zes doden.

‘We zouden nog veel verder terug kunnen gaan dan afgelopen zomer. Die aanslagen waren natuurlijk ook weer het gevolg van allerlei zaken. Maar in ieder geval waren ze voor het Israëlische leger aanleiding om hardhandig invallen te gaan uitvoeren.’

Inwoners van Jaba bij de bebloede resten van wat ooit een auto was na een dodelijke inval door het Israëlische leger. Beeld Zain Jaafar / AFP

Hoe is het inmiddels met de bewoners van Hawara?

‘De angst voor de kolonisten blijft. Zowel in Hawara als in andere dorpen in de omgeving vinden met grote regelmaat kleinschaligere aanvallen plaats. De kolonisten komen van hun hoger gelegen nederzettingen, belagen mensen en steken auto’s in brand.

‘In Hawara ben ik op bezoek geweest bij een vrouw die tijdens de laatste aanval thuis was en de kolonisten zag aankomen. Haar echtgenoot besloot om het huis te blijven verdedigen, maar stuurde haar samen met hun vier kinderen naar haar ouders. Dat was waarschijnlijk een veiligere plek, dacht hij.

‘Maar dat huis werd vervolgens ook belaagd: de vrouw schatte door 120 mannen, haar 14-jarige zoon hield het op minstens 150. Als die mannen met stokken en bijlen de ramen en deuren proberen in te slaan, lukt het natuurlijk niet om ze hoofd voor hoofd te tellen. De broers en vader van de vrouw gingen het dak op om stenen naar de belagers te gooien, in de hoop de kolonisten te verjagen. Die hele aanval heeft een paar uur geduurd.’

Is er niemand die de Palestijnen beschermt?

‘Nee, de Palestijnen hebben niemand tot wie ze zich kunnen wenden. Het leger heeft vlakbij een legerbasis, maar liet de kolonisten hun gang gaan. Ook dat, vertelden mensen mij hier, is een patroon. Het leger beschermt alleen de Israëlische burgers, zeggen zij. Op het moment dat Palestijnen stenen teruggooien, worden ze gearresteerd.’

Hoe zien de Palestijnen hun toekomst? Is er nog iets waar ze hoop uit halen?

‘De mensen hier hebben totaal geen vertrouwen meer in welke vorm van diplomatie dan ook. Nu staan er weer jonge mensen op die met geweld een antwoord willen geven en aanslagen plegen op kolonisten die op deze Westelijke Jordaanoever wonen. Die jongens willen geen slachtoffers zijn. Dan kost het ons maar ons leven, zeggen zij. Ze hebben geen toekomst, geen werk, geen leven.

‘Als ik ze vraag of dat geweld ooit iets gaat opleveren, halen ze hun schouders op. Ze weten het gewoon niet meer. Ze vertrouwen niet op hun eigen regering: de Palestijnse autoriteit heeft niets voor hen gedaan. En ze vertrouwen niet op de Israëlische regering: die staat de bouw van de nederzettingen gewoon toe.’