Op de warmste 2 juni ooit gemeten was het vooral niks doen, goed drinken en blijven smeren

Volle stranden, gratis water op festivals en geen lege terrasstoel meer te vinden. Het was zondag de warmste 2 juni ooit gemeten in De Bilt. De temperatuur steeg tegen 4 uur ’s middags naar 30 graden. Het oude record van 29,5 graden dateert van 1947. In Volkel, Brabant werd 32,2 graden gemeten.

Richting kustplaatsen als Zandvoort, Castricum en Hoek van Holland was het behoorlijk druk. Op de terugweg van de stranden en Hemelvaartsbestemmingen ontstonden files met een totale lengte van 125 kilometer rond half 5 ‘s middags. De NS had extra treinen ingezet tussen Haarlem en Zandvoort. Op muziekfestivals werd gewaarschuwd voor oververhitting. Bezoekers van FortaRock in Nijmegen en Best Kept Secret in Hilvarenbeek kregen gratis drinkwater.

Een aantal hardloopevenementen was uit voorzorg afgelast, waaronder de marathon in Hoorn. ‘Loop langzamer dan wat je in gedachten had’, adviseerde de organisatie van de Trailrun Leudal (Limburg). De organisatie van het EK Triathlon in Weert zorgde voor een ‘insmeerbar’ in het centrum van de stad. Verder werden onder meer honden en schapen geschrapt uit de Reuzenstoet in Maastricht.