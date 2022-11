Op de vraag of hij een antisemiet is, zal David Icke altijd ‘nee’ antwoorden

De coronapandemie gaf de populariteit van de omstreden complotdenker David Icke een impuls. Beeld David Cliff / Getty Images

Mordechai Krispijn, organisator van de Samen voor Nederland- demonstratie die zondag in Amsterdam zal plaatsvinden, wilde het David Icke op de man af vragen: is de Brit een Holocaustontkenner en antisemiet, zoals boze tongen beweren? Zo iemand zou Krispijn namelijk nooit een podium geven, zegt hij. Hij is zelf Joods en een groot deel van zijn familie kwam om in de Tweede Wereldoorlog. Als iemand de gevoeligheden begrijpt, is hij het, wil hij maar zeggen.

In het interview dat onlangs op YouTube verscheen, is te zien hoe Icke de vraag moeiteloos pareert. Ja, hij gelooft dat de nazi’s grote aantallen Joden hebben vermoord, zegt de Brit, ‘absolutely’. En daarmee was, voor de organisatie Samen voor Nederland althans, de kous af. De demonstratie kon doorgaan.

Onrust

Krispijn mocht dan gerustgesteld zijn, vele anderen waren dat absoluut niet. Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius sprak zich afgelopen weekeinde fel uit tegen de komst van de complotdenker. Dat hij werd uitgenodigd, is volgens de minister een voorbeeld van het toenemende antisemitisme, waarover ze zich grote zorgen maakt. Donderdagavond werd bekend dat het kabinet Icke de toegang zal weigeren, op grond van ‘het risico voor de openbare orde’. Er waren meerdere tegendemonstraties aangekondigd.

De mogelijke komst van een man die volgens de organisatie een baken van ‘menselijke verbinding’ is – en dus de ideale spreker voor een ‘vredesdemonstratie’ – leidt zo al twee weken tot grote onrust in Nederland. Hoe kunnen deze interpretaties zo uit elkaar lopen?

Icke is bedreven in het optrekken van rookgordijnen als het gaat om het antisemitisme in zijn complotdenken, zeggen deskundigen. Neem de Holocaust: die heeft volgens de Brit inderdaad plaatsgevonden. Een harde, rechtstreekse ontkenner kan hij dus niet worden genoemd.

‘Maar’, zegt hoogleraar Joodse geschiedenis Bart Wallet, ‘eigenlijk is het nog pijnlijker en problematischer. Voor Icke is de wereld verdeeld in goed en kwaad. Het absolute kwaad wordt belichaamd door wat hij de ‘Rothschild-zionisten’ noemt, naar de Joodse bankiersfamilie. Deze kliek wil de mensheid controleren, en gebruikt daartoe media en banken, maar ook oorlogen en revoluties. Volgens Icke zitten ze ook achter de opkomst van de nazi’s in Duitsland en de Tweede Wereldoorlog.’ In het denken van de Brit heeft een bepaalde groep machtige Joden dus zélf de jodenvervolging ontketend.

Reptielen

Op de vraag of hij een antisemiet is, zal Icke altijd ‘nee’ antwoorden. Maar ook dat ligt gecompliceerder, zegt Wallet. ‘Hij maakt onderscheid tussen echte Joden en niet-echte Joden, die hij Khazaren noemt, een nomadenvolk dat zich tot het jodendom heeft bekeerd.’ Deze groep vormt het kwaad: ook de Rothschilds zouden ertoe behoren, maar zij niet alleen. ‘90 tot 95 procent van de mensen die zich Joods noemen, stammen volgens hem af van de Khazaren.’

‘In de ogen van Icke valt deze groep dus bijna volledig samen met het huidige jodendom’, zegt Pepijn van Erp, deskundige op het gebied van complotdenken. ‘En toch kan hij altijd zeggen: ik heb niets tegen Joden.’ De Brit gebruikt verschillende termen om de groep te beschrijven die aan de touwtjes zou trekken. Soms heten ze ‘Rothschild-zionisten’, dan weer de ‘Sabateers’, naar een Joodse sekte. De kliek bestaat overigens niet alleen uit Joden. ‘Maar die hebben wel een duidelijke status in de hiërarchie van het kwaad’, zegt Wallet.

Het geheime genootschap neemt de vorm aan van mensen, maar eigenlijk zijn het reptielen. Daarmee bedoelt Icke letterlijk reptielen, benadrukte hij nogmaals in het gesprek met Krispijn – dus niet het metaforische woordenspel dat Thierry Baudet er onlangs van maakte.

Supercomplottheorie

Icke heeft in de afgelopen dertig jaar een duistere supercomplottheorie ontwikkeld, waarin alles met elkaar verbonden is. De reptielen sturen politici en machthebbers aan om de wereldbevolking onder de duim te houden. Daartoe worden oorlogen veroorzaakt, de media gecontroleerd, vaccins ontwikkeld.

De Brit vult zijn theorie steeds aan met nieuwe ontwikkelingen: zo zouden de coronalockdowns, de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen allemaal georkestreerd zijn om mensen afhankelijk en bang te krijgen. De reptielen hebben die angst nodig om zich op te laden, iets wat Icke dan weer afkeek van de film The Matrix. ‘Zo leent hij her en der’, zegt Van Erp.

De pandemie gaf de populariteit van Icke een impuls. Zijn complottheorieën over corona waren in april 2020 al meer dan 30 miljoen keer bekeken, meldde het Britse Center for Countering Digital Hate in een rapport. Door de spannende, onzekere coronatijd werd zijn publiek breder. ‘De wereld is complex’, zegt Wallet. ‘Als iemand heel duidelijk onderscheid maakt tussen goed en kwaad, geeft dat mensen grip. Plotseling valt alles op z’n plek.’

Onderzoekers van de Britse universiteit King’s College London analyseerden de reacties onder een van Ickes video’s op YouTube. Daaruit bleek dat een op de vijf anti-Joods van aard was. Toch doorzien lang niet alle fans de antisemitische lading van de theorieën, zegt Van Erp. ‘Of ze sluiten hun ogen ervoor. Dat merk ik vaak aan reacties van mensen uit de spirituele hoek. Je moet ook goed tussen de regels doorlezen. Het staat er nooit letterlijk.’