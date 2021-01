Op de step – en luid zingend – op weg naar de vaccinatie

Ook de eerste bewoners van gehandicaptenzorginstellingen kregen maandag hun vaccinatie. Zoals bij zorginstelling Middin in Den Haag. Er heerst een liefdevolle chaos.

‘We halen hier niet het tempo van de GGD’, merkt Saskia Martens na een uurtje vaccineren droogjes op, ‘maar wat geeft het?’

In de gangetjes waar haar kantoor aan grenst loopt de ene bewoner met ferme passen straal de verkeerde gang in, terwijl de ander met kracht zijn in handen in elkaar slaat en zich plots omdraait, weer terug naar de aanmeldbalie. Hun begeleiders, ’s ochtends allemaal negatief getest, roepen ze terug, zoeken verder, helpen hen bij het ontbloten van de bovenarm, houden vervolgens hun handen vast als de prik dan uiteindelijk toch wordt gezet.

Niet alleen bij bewoners van de verpleeghuizen zijn maandag de eerste vaccinaties geplaatst, ook bewoners van gehandicaptenzorginstellingen waren aan de beurt. En daarmee heeft Nederland dan toch een Europese vaccinatieprimeur. In nog geen enkele andere EU-lidstaat krijgt deze doelgroep al corona-inentingen, zegt de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland.

Op schoot

Terwijl juist deze groep er zo naar smacht, zegt Martens, corona-regiemanager bij Middin, een grote gehandicaptenzorgorganisatie in de regio’s Den Haag en Rotterdam. De kwetsbaarheid van mensen met verstandelijke en/of fysieke beperking is groot. ‘Als zij eenmaal corona hebben, overlijden ze vaker. Maar ze krijgen het ook eerder, omdat hen niet valt uit te leggen dat ze afstand moeten houden. Sterker, wij begeleiden ze vanuit nabijheid, onze bewoners hebben behoefte aan lichamelijk contact. Ze springen zo bij je op schoot.’

Daarbij: veel cliënten hebben behoefte aan structuur, aan de voorspelbaarheid van het gewone leven. Nu dagbesteding op een laag pitje staat, begeleid werken er niet meer in zit, en zij soms in quarantaine moeten op hun eigen kamer, raken bewoners uit hun doen. Verschrikkelijk is het, zegt Dennis aan iedereen die het horen wil. Niet voor niets heeft hij premier Mark Rutte én minister Hugo de Jonge meerdere brieven gestuurd. Dat het maar eens afgelopen moet zijn met die corona.

De eerste bewoner van gehandicaptenzorginstelling Middin wordt onder belangstelling van de pers gevaccineerd. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Daar klinkt luidkeels André Hazes

Dus ja, hij kijkt uit naar zijn prik. Doet in vaccinatiekamertje 2 snel zijn trui uit, en verruilt zijn minutenlange monologen voor stilte als de naald – drie seconden, meer is het niet – in zijn arm is geweest. Vlak daarvoor is een andere bewoner juist luid zingend op zijn step kamer 1 ingereden. Hoe dichterbij de prik komt, hoe harder hij meezingt met André Hazes op zijn telefoon om de prik maar niet te hoeven voelen, aan elke arm een begeleider om onverwachte bewegingen te voorkomen. En voor hem was Simon de kamer uitgestoven, op zoek naar koffie, want dat was ’m beloofd als beloning voor de prik. Snel schuift iemand hem een kopje toe.

Het mag dan allemaal niet in militair tempo verlopen, maar woensdag zullen toch maar mooi de zeshonderd bewoners van Middin, die van 90 locaties moeten komen, gevaccineerd zijn.