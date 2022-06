🎧 Podcast De Kamer van Klok

Op de ruïnes van de verzuiling bouwt Baudet een nieuwe zuil. Beluister onze politieke podcast

Er is geen beroepsgroep waar zo omzichtig mee wordt omgegaan als de boeren. Na het stikstofbesluit van de regering, zal het boerenprotest weer flink oplaaien. Verder gaat het in de Kamer over de rentestijging, de uitspraak van de NPO-Ombudsman over Ongehoord Nederland en het aanstaande PvdA-congres. Natuurlijk schuift Arnout Brouwers ook nog aan om zijn licht schijnen over ‘Rupsje Nooitgenoeg’ in het Kremlin: Vladimir Poetin.