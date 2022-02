Op de rechterflank is Poetin een conservatieve held

Vladimir Poetin en de toemalige president Donald Trump, in het midden, ontmoeten elkaar elkaar tijdens de G20-top in Osaka in 2019. Beeld Mikhail Metzel / Tass

Waarom houdt een deel van radicaal-rechts van Vladimir Poetin? FVD-leider Thierry Baudet had eerder deze week aan één tweet genoeg om tot de kern te komen van zijn bewondering voor Poetins Rusland. ‘Omdat Rusland geen postmodern land is, niet bevangen is door supranationalisme, het christendom en de Europese identiteit van haar bevolking beschermt, stabiliteit in het Midden-Oosten nastreeft en trots is op de eigen cultuur.’

Het is een verhaal dat op de uiterst rechterflank al jaren valt te beluisteren: Poetin is een krachtige leider die tenminste durft op te komen voor het nationale eigenbelang, strijdt voor traditionele waarden en zich weinig gelegen laat liggen aan het zwakke, progressieve establishment in het Westen. PVV-leider Geert Wilders noemde Rusland in 2017 nog een ‘bondgenoot in de strijd tegen terrorisme en massa-immigratie’.

Hoe slechter de relatie tussen het Westen en Rusland de afgelopen jaren werd, hoe meer Poetin inspeelde op die anti-establishment-sentimenten in Europa, zo wordt onder andere beschreven in het boek Tango Noir – Russia and the Western Far Right van de in Oostenrijk gevestigde Russische onderzoeker Anton Shekhovtsov.

Zwaktebod

‘Maar de band met uiterst rechts is deels een zwaktebod’, meent Shekhovtsov, directeur van het Centrum voor Democratische Integriteit in Wenen. ‘Rusland doet veel liever zaken met gevestigde partijen in het Westen, maar daar is de steun de afgelopen jaren heel snel afgebrokkeld. Radicaal-rechts als bondgenoot is altijd plan B geweest, nooit Plan A. Op dit moment is hun steun natuurlijk welkom, maar de relatie heeft iets heel opportunistisch. Als het nodig is, worden dat soort partijen ook zo weer afgedankt.’

Een belangrijke aantrekkingskracht van Poetin bij een deel van rechts is zijn autoritaire stijl. De Amerikaanse ex-president Donald Trump noemde Poetin dinsdag nog ‘geniaal’ en hekelde tegelijkertijd de zwakte van de Democratische president Joe Biden. Op een vergelijkbare manier zet Baudet zich af tegen het Nederlandse kabinet. Terwijl Poetin volgens de FvD-leider ‘een prachtvent’ is, noemt hij minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra een ‘sukkel en nitwit’.

Zeker is dat Poetin ook bij een deel van de Nederlandse kiezers een snaar raakt. Uit een recent onderzoek van Instituut Clingendael blijkt dat zo’n 20 procent van het electoraat sympathie kan opbrengen voor de ideeën van Poetin. De steun is vooral op rechts te vinden. Van kiezers van FVD, PVV en SGP is meer dan de helft het eens met de stelling: ‘Ik vind het een goede zaak dat in Rusland traditioneel-conservatieve waarden en nationale trots worden uitgedragen.’ Meer dan 40 procent van de stemmers op JA21 en BBB schaart zich achter die stelling.

Volgens Shekhovtsov is dat beeld van Poetins Rusland als bastion van conservatieve waarden en nationale trots gebaseerd op een combinatie van zeer beperkte kennis over Rusland en tegelijkertijd een succesvolle propaganda vanuit Moskou. ‘Rusland is helemaal niet zo’n conservatief bolwerk. Het is een hyperkapitalistisch land, waar de elite internationaal georiënteerd is en en waar traditionele waarden en religie een beperkte rol spelen. Er zijn bijvoorbeeld enorm veel abortussen en echtscheidingen. Poetin is zelf gescheiden.’

De sympathie voor Rusland bij een relatief klein deel van het electoraat is wel tamelijk constant, constateert ook Instituut Clingendeal. De militaire escalatie van Poetin bij Oekraïne verandert daar waarschijnlijk weinig aan, net zomin als eerdere nietsontziende optredens in Tsjetsjenië, Georgië, Oekraïne, Syrië, de betrokkenheid bij het neerschieten van de MH17 en de uitschakeling van de oppositie in eigen land. Volgens Clingendael moet die sympathie voor Rusland wel ook gezien worden als onderdeel van de algehele polarisatie in de samenleving. Als gevestigde partijen tegen Poetin zijn, maakt hem dat voor een deel van de kiezers juist aantrekkelijk.

Anti-amerikanisme

In andere landen spelen volgens Shekhovtsov vergelijkbare processen. Zo kan Poetin soms ook rekenen op steun van uiterst linkse partijen, al komt dat minder voor. ‘Bij links hangt de sympathie voor Poetin dan weer vooral samen met anti-amerikanisme en anti-Navo-sentimenten’, aldus Shekhovtsov.

Veel schiet Rusland er voorlopig niet mee op. De steun voor sancties tegen Moskou is vooralsnog groot. In Nederland keurt alleen Baudet Poetins opstelling in Oekraïne volledig goed. De schuld voor de crisis ligt volgens hem elders: ‘De EU, Navo en Amerika pushen continu om Rusland onder druk te zetten, te omsingelen en in te kapselen.’

Wilders, die zichzelf eerder omschreef als ‘pro-Navo’, keurt het optreden van Rusland in Oekraïne wél af. ‘Rusland heeft de integriteit van Oekraïne geschonden’, aldus de PVV in een schriftelijke verklaring. ‘Dat veroordelen wij ten zeerste.’ Wilders is net als een aantal ex-FvD-Kamerleden onder leiding van Wybren van Haga tegen sancties tegen Rusland, maar vooral uit angst voor een hogere energierekening voor Nederlanders. ‘Het is niet onze oorlog’, meent Wilders.